Αλλάζουν όλα σε κεντρική πλατεία της Τρίπολης

Κεντρική πλατεία της Τρίπολης σύντομα θα αποκτήσει νέα όψη, μετά την επιχειρούμενη ανάπλαση της.

Όπως υποστηρίζει η δημοτική Αρχή, η ανάπλαση στοχεύει στη δημιουργία ενός κοινόχρηστου χώρου περισσότερο λειτουργικού, ασφαλούς και ελκυστικού, με βελτιωμένα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και αναβαθμισμένο μικροκλίμα.

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της δημοτικής Αρχής όλοι οι δημότες — συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ — θα έχουν μεγαλύτερη προσβασιμότητα και άνεση, ενώ θα ενισχυθεί η ασφάλεια και η ευκολία μετακίνησης για όλες τις ηλικιακές ομάδες (παιδιά, ηλικιωμένους κ.ά.).

Παράλληλα, προβλέπεται η ανακατασκευή των υφιστάμενων πεζοδρομίων, με στόχο τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών περιμετρικά του χώρου.

Στην ανακοίνωση του ο Δήμος Τρίπολης προσθέτει: «Η ενίσχυση του φωτισμού και η χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας προβλέπονται, ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια και να αυξηθεί η χρηστικότητα του χώρου κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες.

Το πράσινο της πλατείας ενισχύεται, με φύτευση τουλάχιστον 50 μεγάλων δένδρων!

Η πλατεία Κολοκοτρώνη είναι ένας ιστορικός και συμβολικός χώρος για την πόλη μας. Με το νέο έργο ανάπλασης δεν αλλάζουμε την ταυτότητά της — την ανανεώνουμε και την προσαρμόζουμε στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής».

