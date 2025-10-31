Αλλάζουν όλα σε κεντρική πλατεία της Τρίπολης
Ολιστική ανάπλαση σε κεντρική πλατεία της Τρίπολης με στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας και την αύξηση του ισοζυγίου πρασίνου.
- Μαραντζίδης: Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας να επανενεργοποιηθεί
- O Μασκ φέρεται να αναλαμβάνει εργολάβος για τον «Χρυσό Θόλο» του Τραμπ
- Οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν στη Βουδαπέστη - Το παρασκήνιο της απόφασης
- Κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο 28 γάτες στην Πάτρα - Με ελάχιστο νερό και τροφή, έκκληση για υιοθεσίες
Κεντρική πλατεία της Τρίπολης σύντομα θα αποκτήσει νέα όψη, μετά την επιχειρούμενη ανάπλαση της.
Όπως υποστηρίζει η δημοτική Αρχή, η ανάπλαση στοχεύει στη δημιουργία ενός κοινόχρηστου χώρου περισσότερο λειτουργικού, ασφαλούς και ελκυστικού, με βελτιωμένα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και αναβαθμισμένο μικροκλίμα.
Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της δημοτικής Αρχής όλοι οι δημότες — συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ — θα έχουν μεγαλύτερη προσβασιμότητα και άνεση, ενώ θα ενισχυθεί η ασφάλεια και η ευκολία μετακίνησης για όλες τις ηλικιακές ομάδες (παιδιά, ηλικιωμένους κ.ά.).
Παράλληλα, προβλέπεται η ανακατασκευή των υφιστάμενων πεζοδρομίων, με στόχο τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών περιμετρικά του χώρου.
Στην ανακοίνωση του ο Δήμος Τρίπολης προσθέτει: «Η ενίσχυση του φωτισμού και η χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας προβλέπονται, ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια και να αυξηθεί η χρηστικότητα του χώρου κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες.
Το πράσινο της πλατείας ενισχύεται, με φύτευση τουλάχιστον 50 μεγάλων δένδρων!
Η πλατεία Κολοκοτρώνη είναι ένας ιστορικός και συμβολικός χώρος για την πόλη μας. Με το νέο έργο ανάπλασης δεν αλλάζουμε την ταυτότητά της — την ανανεώνουμε και την προσαρμόζουμε στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής».
*πηγή μακετών: https://www.facebook.com/tripoliavrio
- Θεραπεία με ιούς εξουδετερώνει μια από τις πιο επικίνδυνες βακτηριακές λοιμώξεις
- Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Έστειλε εξώδικο στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Κλείνει προσωρινά τμήμα της δεξιά λωρίδας της Μεσογείων το Σαββατοκύριακο
- «Με τρομάζει μέχρι θανάτου»: Χάρισον Φορντ κατά του Τραμπ για την κλιματική καταστροφή – «Από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία»
- Ισπανία: Φωτογράφος απαθανατίζει για πρώτη φορά τον πρώτο λευκό ιβηρικό λύγκα
- Έγινε μπαμπάς ο Πιρόλα – Το υπέροχο μήνυμα με το οποίο «υποδέχθηκε» την κόρη του (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις