30.10.2025 | 14:39
Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
30.10.2025 | 14:40
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο –Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Ξεκινά το έργο αποκατάστασης της ιστορικής γέφυρας του Μόρνου
Αυτοδιοίκηση 30 Οκτωβρίου 2025 | 14:37

Ξεκινά το έργο αποκατάστασης της ιστορικής γέφυρας του Μόρνου

Με την συνεργασία δυο περιφερειών της χώρας ξεκινάει το έργο αποκατάστασης της γέφυρας του Μόρνου.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ξεκινά πλέον το πρώτο διαπεριφερειακό έργο της Χώρας για την αποκατάσταση της ιστορικής γέφυρας του Μόρνου, μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό, παρόντος και του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη.

Η παλαιά γέφυρα έχει συνολικό μήκος 225 μέτρων και αποτελείται από πέντε ίσια αμφιέρειστα τοξωτά ανοίγματα, μήκους περίπου 45 μέτρων. Εξυπηρετεί την κίνηση της Επαρχιακής οδού από τη Ναύπακτο και τον οικισμό της Δάφνης προς όλους τους οικισμούς της ορεινής Δωρίδας, των Βαρδουσίων και της ορεινής Ναυπακτίας.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, πρόκειται για κατασκευή με ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, στην οποία εντοπίστηκαν σημαντικές φθορές, που προκλήθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Κρίθηκε αναγκαίο να υλοποιηθεί έργο αποκατάστασης αρχικού προϋπολογισμού ύψους 2.300.000 ευρώ.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Υπογράψαμε σήμερα την σύμβαση κατασκευής του έργου αποκατάστασης της γέφυρας Μόρνου με στόχο να ολοκληρωθούν οι εργασίες σε 14 μήνες. Πρόκειται για το πρώτο διαπεριφερειακό έργο της χώρας, μοιραστήκαμε το οικονομικό βάρος και εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις από τα Περιφερειακά μας προγράμματα».

«Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ξέρει να συνεργάζεται»

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης τόνισε: «Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σηματοδοτούμε σήμερα την έναρξη υλοποίησης ενός έργου με ιδιαίτερη ιστορική τεχνική αξία, αλλά και με διαχρονική σημασία για την προσβασιμότητα και την ανάπτυξη.

«Η αποκατάσταση της Γέφυρας του Μόρνου, ενός εμβληματικού τεχνικού έργου που συνδέει περιοχές και ανθρώπους για περισσότερα από 80 χρόνια, αποτελεί καρπό της συνεργασίας των δύο Περιφερειών που μεταφέρει πολλαπλά μηνύματα.

Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ξέρει να συνεργάζεται, να σχεδιάζει και να υλοποιεί έργα που υπερβαίνουν διοικητικά όρια»

World
Λαγκάρντ: Πώς συμφώνησαν «γεράκια και περιστέρια» στην ΕΚΤ

Λαγκάρντ: Πώς συμφώνησαν «γεράκια και περιστέρια» στην ΕΚΤ

Business
Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

inWellness
inTown
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Κοντά σε λύση για την εξασφάλιση επάρκειας νερού το Πόρτο Χέλι
Έργο υποδομής 30.10.25

Κοντά σε λύση για την εξασφάλιση επάρκειας νερού το Πόρτο Χέλι

Εξασφάλισε την απαιτούμενη χρηματοδότηση ο δήμος Ερμιονίδας για την κατασκευή νέας μονάδας αφαλάτωσης που πιστεύεται ότι θα εξαλείψει τον κίνδυνο εμφάνισης του φαινομένου της λειψυδρίας.

Σύνταξη
Με οφέλη για τους Δήμους η συνάντηση της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών
Οικονομικά Αυτοδιοίκησης 29.10.25

Με οφέλη για τους Δήμους η συνάντηση της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών

Θετικό το πρόσημο για τους Δήμους της χώρας, κατόπιν της συνάντησης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σύνταξη
Δήμος Αθηναίων: Δύο «πράσινες» προτάσεις για Πλάκα και Βαρβάκειο
Μείωση θερμοκρασίας 29.10.25

Δήμος Αθηναίων: Δύο «πράσινες» προτάσεις για Πλάκα και Βαρβάκειο

«Με το νέο Κλιματικό Σύμφωνο της Αθήνας και τη συμμετοχή μας στις 100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις της Ευρώπης, δεσμευόμαστε για μείωση 80% των εκπομπών έως το 2030» επισήμανε ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Σύνταξη
Δήμος επιδοτεί τα εισιτήρια του ΚΤΕΛ
Καλή πρακτική 27.10.25

Δήμος επιδοτεί τα εισιτήρια του ΚΤΕΛ

Μειωμένα εισιτήρια στο αστικό ΚΤΕΛ για δύο χρόνια με επιδότηση του δήμου Ιωαννιτών, ανακοίνωσε η δημοτική Αρχή, «βάζοντας πλάτη» υπέρ του πολίτη λόγω της ακρίβειας σε όλα τα επίπεδα που βιώνει η κοινωνία.

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γ. Μώραλης στην ενημερωτική εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού
Μήνυμα στήριξης 27.10.25

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γ. Μώραλης στην ενημερωτική εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού

Ο Δήμος Πειραιά, σε μια συμβολική κίνηση αλληλεγγύης και ελπίδας, φωταγώγησε σε ροζ χρώμα το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Όσα είπε ο Γιάννης Μώραλης στο μήνυμά του.

Σύνταξη
Η Μπάγερν Μονάχου κατέρριψε ρεκόρ διάρκειας 32 ετών που κρατούσε η Μίλαν (pic, vid)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Η Μπάγερν Μονάχου κατέρριψε ρεκόρ διάρκειας 32 ετών που κρατούσε η Μίλαν (pic, vid)

Ένα ιστορικό ρεκόρ «έσπασε» η Μπάγερν Μονάχου στην Κολωνία με 14 συνεχόμενες νίκες από την έναρξη της σεζόν. Στις 13 σερί νίκες είχε σταματήσει η Μίλαν του Φάμπιο Καπέλο τη σεζόν 1992-93.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Καρέ καρέ η διαδρομή των δραστών και οι στάσεις που έκαναν μέχρι το κάμπινγκ στη Φοινικούντα
Ελλάδα 30.10.25

Μεσσηνία: Καρέ καρέ η διαδρομή των δραστών και οι στάσεις που έκαναν μέχρι το κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τα σημεία από τα οποία πέρασαν οι δύο 22χρονοι με το σκούτερ μέχρι να φτάσουν στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα όπου σκότωσαν τους δύο άνδρες

Σύνταξη
Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»
1793 30.10.25

Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»

Ο «Θάνατος του Μαρά» δεν είναι απλώς η απεικόνιση μιας δολοφονίας στην μπανιέρα. Είναι η στιγμή που ένας επαναστάτης μετατρέπεται σε μάρτυρα και η τέχνη σε πολιτική προπαγάνδα, μέσα στην πιο σκοτεινή περίοδο της Τρομοκρατίας.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK – Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας
Κλιμάκωση 30.10.25

Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK - Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας

Σε αναβρασμό βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος, καθώς οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μπλοκάρισμα στην πληρωμή ενισχύσεων και η ευλογιά των αιγοπροβάτων έρχονται να προστεθούν στα συσσωρευμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Σύνταξη
Ο Σπαλέτι και το τατουάζ για τη Νάπολι πυροδοτεί αντιδράσεις στη Γιουβέντους (pic)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Ο Σπαλέτι και το τατουάζ για τη Νάπολι πυροδοτεί αντιδράσεις στη Γιουβέντους (pic)

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι έτοιμος να αναλάβει τη τεχνική ηγεσία της Γιουβέντους, όμως το τατουάζ της Νάπολι στο μπράτσο του προκαλεί ήδη αντιδράσεις στους οπαδούς της ομάδας.

Σύνταξη
Κοντά σε λύση για την εξασφάλιση επάρκειας νερού το Πόρτο Χέλι
Έργο υποδομής 30.10.25

Κοντά σε λύση για την εξασφάλιση επάρκειας νερού το Πόρτο Χέλι

Εξασφάλισε την απαιτούμενη χρηματοδότηση ο δήμος Ερμιονίδας για την κατασκευή νέας μονάδας αφαλάτωσης που πιστεύεται ότι θα εξαλείψει τον κίνδυνο εμφάνισης του φαινομένου της λειψυδρίας.

Σύνταξη
Μελβούρνη: Σοκαριστικός θάνατος 17χρονου αθλητή κρίκετ – Τον χτύπησε η μπάλα στον λαιμό
Στη Μελβούρνη 30.10.25

Σοκαριστικός θάνατος 17χρονου αθλητή κρίκετ - Τον χτύπησε η μπάλα στον λαιμό

Το παιδί έκανε προπόνηση σε γήπεδο στη Μελβούρνη με χειροκίνητη συσκευή εκτόξευσης - Φορούσε κράνος αλλά όχι το προστατευτικό λαιμού, με αποτέλεσμα να μείνει εκτεθειμένος στο χτύπημα της μπάλας

Σύνταξη
Ολλανδία: Το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, λέει ο Γέτεν
Προηγείται το D66 30.10.25

Το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, λέει ο Γέτεν

Το κόμμα του Ρομπ Γέτεν προηγείται με πάνω από 15.000 ψήφους λίγο πριν από την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών στην Ολλανδία

Σύνταξη
Επιστήμονες, τεχνοκράτες και πολιτικοί στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Όλα τα ονόματα
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

Επιστήμονες, τεχνοκράτες και πολιτικοί στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Τα ονόματα που συμμετέχουν στο επιστημονικό συμβούλιο ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Τσίπρα. Μεταξύ των ονομάτων περιλαμβάνεται ο Κώστας Γαβρόγλου, ο Γιώργος Χουλιαράκης, ο Νίκος Βαφέας αλλά και η Ζωρζέττα Λάλη. Συντονίστρια η Ευγενία Φωτονιάτα. Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
Βαγγέλης Δαούσης: «Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στον Ιμπραΐμοβιτς και τη Ματίνα Μανταρινάκη»
Buongiorno 30.10.25

Βαγγέλης Δαούσης: «Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στον Ιμπραΐμοβιτς και τη Ματίνα Μανταρινάκη»

Ο Βαγγέλης Δαούσης, ο τηλεοπτικός Ηλίας Δρόσος του HOTΕΛ ΕΛVIRA, έκατσε στον καναπέ του Buongiorno και μίλησε για την αυτοπεποίθηση, τον Οδυσσέα Παπασπηλιώπουλο και φυσικά νέα σειρά του MEGA.  

Σύνταξη
Γάζα: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ
Αιματοκύλισμα 30.10.25

Σφαγή αμάχων: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Συγκλονίζουν τα στοιχεία για τα θύματα των τελευταίων αεροπορικών επιδρομών

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

