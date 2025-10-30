Ξεκινά το έργο αποκατάστασης της ιστορικής γέφυρας του Μόρνου

Ξεκινά πλέον το πρώτο διαπεριφερειακό έργο της Χώρας για την αποκατάσταση της ιστορικής γέφυρας του Μόρνου, μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό, παρόντος και του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη.

Η παλαιά γέφυρα έχει συνολικό μήκος 225 μέτρων και αποτελείται από πέντε ίσια αμφιέρειστα τοξωτά ανοίγματα, μήκους περίπου 45 μέτρων. Εξυπηρετεί την κίνηση της Επαρχιακής οδού από τη Ναύπακτο και τον οικισμό της Δάφνης προς όλους τους οικισμούς της ορεινής Δωρίδας, των Βαρδουσίων και της ορεινής Ναυπακτίας.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, πρόκειται για κατασκευή με ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, στην οποία εντοπίστηκαν σημαντικές φθορές, που προκλήθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Κρίθηκε αναγκαίο να υλοποιηθεί έργο αποκατάστασης αρχικού προϋπολογισμού ύψους 2.300.000 ευρώ.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Υπογράψαμε σήμερα την σύμβαση κατασκευής του έργου αποκατάστασης της γέφυρας Μόρνου με στόχο να ολοκληρωθούν οι εργασίες σε 14 μήνες. Πρόκειται για το πρώτο διαπεριφερειακό έργο της χώρας, μοιραστήκαμε το οικονομικό βάρος και εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις από τα Περιφερειακά μας προγράμματα».

«Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ξέρει να συνεργάζεται»

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης τόνισε: «Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σηματοδοτούμε σήμερα την έναρξη υλοποίησης ενός έργου με ιδιαίτερη ιστορική τεχνική αξία, αλλά και με διαχρονική σημασία για την προσβασιμότητα και την ανάπτυξη.

«Η αποκατάσταση της Γέφυρας του Μόρνου, ενός εμβληματικού τεχνικού έργου που συνδέει περιοχές και ανθρώπους για περισσότερα από 80 χρόνια, αποτελεί καρπό της συνεργασίας των δύο Περιφερειών που μεταφέρει πολλαπλά μηνύματα.

Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ξέρει να συνεργάζεται, να σχεδιάζει και να υλοποιεί έργα που υπερβαίνουν διοικητικά όρια»