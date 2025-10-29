Τσουκαλάς: Ο Παύλος Μαρινάκης υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και ψεύδεται ανερυθρίαστα σε απευθείας μετάδοση

Σφοδρά πυρά στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη για τα όσα ανέφερε για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο κ. Μαρινάκης παρομοίασε ως «επαναστατική γυμναστική» παρομοίασε τις κινητοποιήσεις των πολιτών για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη μπροστά από το μνημείο του «Αγνώστου Στρατιώτη». Παράλληλα, χρησιμοποιώντας διχαστικό λόγο εκτόξευσε πυρά στα κόμματα της αντιπολίτευσης που, σύμφωνα με τον ίδιο, «επενδύουν στο μπάχαλο».

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, κάνοντας λόγο για αντίφαση ως προς τη στάση του για την τροπολογία. «Όταν κάτι λες ότι είναι περιττό, δεν δηλώνεις ότι θα το καταργήσεις όταν έρθεις στην εξουσία. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ είπε δια του κ. Μάντζου ότι η τροπολογία είναι περιττή. Μπορείτε να μου πείτε μια διάταξη η οποία απαγόρευε την οποιαδήποτε συνάθροιση είτε σπρέι είτε μπογιά είτε οτιδήποτε στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη; Αν υπήρχε, ας την έφερνε το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή», είπε ο Π. Μαρινάκης.

«Τίποτα δεν άλλαξε με την τροπολογία »

«Ο κ. Μαρινάκης υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και ψεύδεται ανερυθρίαστα σε απευθείας μετάδοση. Δήλωσε ότι χωρίς την τροπολογία που έφερε η κυβέρνηση, η αστυνομία δεν θα μπορούσε να απομακρύνει την κυρία που είχε καθίσει πάνω στο κενοτάφιο ή κάποιον που θα έγραφε με σπρέι», επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς.

Συμπλήρωσε ότι «ως δικηγόρος αγνοεί ότι ο Ποινικός Κώδικας στο άρθρο 191Α προβλέπει ποινές φυλάκισης για όποιον ρυπαίνει, φθείρει ή προσβάλλει τόπους ιδιαίτερης εθνικής σημασίας. Τίποτα δεν άλλαξε με την τροπολογία πέραν της χορήγησης δυνατότητας σύναψης συμβάσεων μεταξύ υπουργείου Άμυνας και ιδιωτών για την καθαριότητα και της αντισυνταγματικής απαγόρευσης συναθροίσεων στον χώρο μπροστά από το μνημείο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το μόνο ακριβές στα λεγόμενα του κ. Μαρινάκη ήταν ότι η τροπολογία χρειαζόταν για να «είναι όλοι στην ίδια σελίδα», δηλαδή το Μαξίμου, ο Ν. Δένδιας και ο Μ. Χρυσοχοΐδης. Σε σχέση με τον ισχυρισμό του ότι με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης μεγαλώνει η πίτα, τα σχόλια περιττεύουν».

Τέλος, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ τόνισε πως «η Ελλάδα το 2024 επί Κυριάκου Μητσοτάκη είναι πρωταθλήτρια στη γραφειοκρατία, πρώτη των πρώτων στο κόστος στέγασης και παραμένει ουραγός στην αγοραστική δύναμη των πολιτών. Το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται συνεχώς, οι κατασχέσεις λογαριασμών στραγγαλίζουν την επιχειρηματικότητα, οι συντάξεις μένουν καθηλωμένες ενώ τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν πλεονάσματα».