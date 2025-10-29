Επίθεση στα γραφεία του υφυπουργού Εξωτερικών και βουλευτή Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Χάρη Θεοχάρη στον Άγιο Δημήτριο καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία.

«Είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να βάλουν φωτιά στην είσοδο του γραφείου την ώρα που βρίσκονταν εργαζόμενοι εντός αυτού!», τόνισε η ΝΔ.

«Η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται»

Ακολούθως το κυβερνών κόμμα επισήμανε πως «καταδικάζουμε την επίθεση και καλούμε όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους».

Τέλος, ανέφερε πως «η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται».

Η ανάρτηση Θεοχάρη