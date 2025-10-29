newspaper
Διχαστικός ο Παύλος Μαρινάκης, «επαναστατική γυμναστική» η διαμαρτυρία για τα Τέμπη
Πολιτική Γραμματεία 29 Οκτωβρίου 2025

Διχαστικός ο Παύλος Μαρινάκης, «επαναστατική γυμναστική» η διαμαρτυρία για τα Τέμπη

Μιλώντας ειρωνικά και απαξιωτικά για τις κοινωνικές διαμαρτυρίες και κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επενδύσει στο μπάχαλο, ο Παύλος Μαρινάκης στη «γραμμή» του τοξικού διχασμού, που θυμίζει άλλες εποχές, υπερασπίστηκε την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη. «Παραμύθια της Χαλιμάς» ότι φεύγει ο Μητσοτάκης και έρχεται ο Δένδιας. Τα καρφιά σε Τσίπρα και Σαμαρά

Σύνταξη
Ως «επαναστατική γυμναστική» παρομοίασε τις κινητοποιήσεις των πολιτών για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη μπροστά από το μνημείο του «Αγνώστου Στρατιώτη», ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης. Παράλληλα, χρησιμοποιώντας διχαστικό λόγο εκτόξευσε πυρά στα κόμματα της αντιπολίτευσης που, σύμφωνα με τον ίδιο, «επενδύουν στο μπάχαλο».

Ο Π. Μαρινάκης τόνισε αρχικώς πως «κάποιοι» επένδυσαν σε προβοκάτσιες στις παρελάσεις αλλά «δεν τους πέρασε», καθώς, όπως είπε, δυο πράγματα έχουν αλλάξει και ισχύουν διαφορετικά το 2025 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια: το δόγμα του «να εφαρμόζεται ο νόμος» και το πού είναι η κοινωνία σήμερα.

«Μεταπολιτευτικά η Ελλάδα καλλιέργησε μέσω του πολιτικού συστήματος και προσπάθησε να περάσει πολλούς μύθους. Ένα μέρος της κοινωνίας παρασυρόταν από αυτήν τη διάθεση την επαναστατική και δήθεν προοδευτική. Πέρασαν τα χρόνια όμως, ο κόσμος κατάλαβε ότι όλα αυτά πήγαν πολύ πίσω την Ελλάδα. Άρα και η κοινωνία έχει μετατοπιστεί και αυτό οφείλουμε να το δούμε ως κυβέρνηση και να μην κάνουμε πίσω σε καμία τέτοια πρωτοβουλία», ανέφερε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ».

Αυτοθυματοποίηση της κυβέρνησης και… ξόρκισμα της «τοξικότητας»

Αναφέρθηκε στις αιτιάσεις περί τοξικότητας που δέχεται το Μέγαρο Μαξίμου, αυτοθυματοποιώντας την κυβέρνηση. «Ένα από τα πιο υπερβολικά για τα οποία έχει κατηγορηθεί η κυβέρνηση είναι ότι καλλιεργεί την τοξικότητα. Να θυμίσω είμαστε η κυβέρνηση που έχουμε κατηγορηθεί ότι καλύπταμε έναν λαθρέμπορα. Έχουμε κατηγορηθεί από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι είμαστε ενορχηστρωτές -και προσωπικά ο πρωθυπουργός- μιας συγκάλυψης που ουδέποτε απεδείχθη. Έχουμε κατηγορηθεί ότι κρύβαμε βαγόνια, ότι εξαφανίζαμε νεκρούς. Έχουμε κατηγορηθεί από τον κ. Φάμελλο για τον θάνατο ενός ανθρώπου, η κ. Κωνσταντοπούλου έχει προσβάλει τη μνήμη ενός νεκρού μηχανοδηγού, επειδή δούλευε κάποτε στον πρωθυπουργό. Σε όλα αυτά απαντούσαμε με επιχειρήματα και φαίνεται ότι δικαιωνόμαστε», είπε.

Με αφορμή ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αστυνομικούς να ζητούν από μια παρέα νεαρών να απομακρυνθούν από τον ευρύτερο χώρο του Αγνώστου Στρατιώτη, επισήμανε, επιτιθέμενος εκ νέου στην αντιπολίτευση, πως «την τελευταία χρονική περίοδο με αφορμή μια απεργία πείνας ενός πονεμένου πατέρα κάποιοι επένδυσαν από τα πολιτικά κόμματα εκ νέου στο μπάχαλο, μην κοροϊδευόμαστε».

«Επαναστατική γυμναστική» μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη

Συμπλήρωσε ειρωνικά πως «μια χαρά τσιγαράκι και κιθάρα σε υπαίθριο χώρο, απλά όχι στον Άγνωστο Στρατιώτη, όχι εκεί που τιμούμε τους ήρωες του έθνους. Οι αστυνομικοί δουλεύουν δύσκολες ώρες κάτω από δύσκολες συνθήκες και δείτε με τι επαγγελματισμό αντιμετώπισαν μια κατάσταση. Η αστυνομία θα εφαρμόσει τον νόμο, πετυχαίνουμε τον στόχο της εφαρμογής του. Δυστυχώς, χρειαζόταν η τροπολογία για να εφαρμοστεί, γιατί δεν ήμασταν όλοι στην ίδια σελίδα. Θα έπρεπε να μην υπάρχουν πολίτες σε αυτήν τη χώρα που να θέλουν να κάνουν την όποια επαναστατική τους γυμναστική ή να παίζουν κιθάρες ή να ανάβουν τα τσιγάρα τους εκεί όπου υμνούμε και τιμούμε αυτούς που θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ –  ΚΙΝΑΛ, κάνοντας λόγο για αντίφαση ως προς τη στάση του για την τροπολογία. «Όταν κάτι λες ότι είναι περιττό, δεν δηλώνεις ότι θα το καταργήσεις όταν έρθεις στην εξουσία. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ είπε δια του κ. Μάντζου ότι η τροπολογία είναι περιττή. Μπορείτε να μου πείτε μια διάταξη η οποία απαγόρευε την οποιαδήποτε συνάθροιση είτε σπρέι είτε μπογιά είτε οτιδήποτε στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη; Αν υπήρχε, ας την έφερνε το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή», είπε.

«Παραμύθια της Χαλιμάς» ότι φεύγει ο Μητσοτάκης και έρχεται ο Δένδιας

Οι σχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Δένδια «είναι στο καλύτερο σημείο», είπε ακόμη ο Π. Μαρινάκης, ερωτηθείς για την ηχηρή διαφοροποίηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας στην τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη. «Ο κ. Δένδιας είναι στην πρώτη γραμμή πολύ σημαντικών επιτυχιών. Η πολιτική δεν είναι παρασκήνιο ούτε αοριστολογίες, είναι πολιτικές. Έχουν συναντίληψη και αποτέλεσμα οι δυο τους», πρόσθεσε.

«Είναι παραμύθια της Χαλιμάς τα σενάρια αλλαγής εν κινήσει του πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει θα κριθεί από τους ψηφοφόρους και όχι από την παραπολιτική κουζίνα δέκα καφέ πέριξ της Βουλής. Η πιο άδικη κατηγορία γι αυτή την κυβέρνηση είναι για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Σε αυτά τα χρόνια του Μητσοτάκη, του Δένδια στο υπουργείο Εξωτερικών και το υπουργείο Άμυνας, του Γεραπετρίτη, η Ελλάδα κατάφερε όσα δεν είχε καταφέρει για 45 χρόνια: ΑΟΖ με Ιταλία, επέκταση στα 12 νμ, Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, Rafale, Belharra. Οι κάτοικοι των νησιών και του Έβρου θα θυμηθούν ποιος τους προστάτευσε το 2020 με την υβριδική επίθεση», ανέφερε.

Καρφιά σε Τσίπρα και Σαμαρά

Στη συνέχεια κλήθηκε να σχολιάσει τα πιθανά κόμματα από τους πρώην πρωθυπουργούς, Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν να έχουν μεγάλη αποδοχή από την κοινωνία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως «τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει να γίνεται λόγος για υποθετικά μονοπρόσωπα κόμματα».

«Η πολιτική δεν γίνεται με όρους 15μελους. Τα κόμματα πρέπει να απαντούν σε ερωτήματα: με ποιους θα κυβερνήσεις, τι πιστεύεις για την εξωτερική πολιτική, την οικονομία, τους φόρους, την άμυνα. Τα κόμματα έχουν αρχηγούς, αυτήν τη στιγμή δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μια κυβέρνηση με μετρήσιμο έργο, μια αντιπολίτευση που βρίσκεται στη Βουλή με κάτι υποθετικό και αόριστο», είπε.

«Καμία πρόθεση ανασχηματισμού»

Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης ερωτήθηκε για τα σενάρια περί ανασχηματισμού, δίνοντας ωστόσο τέλος σε αυτές τις φήμες. «Έγινε πολύ πρόσφατα ανασχηματισμός, πριν από περίπου 7 μήνες, δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση, ούτε καν στον ορίζοντα δεν είναι», όπως είπε.

«Θεωρώ ότι σε μια περίοδο που έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε, έχουμε σημειώσει σημαντικές επιτυχίες. Μόνο τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε σημαντικές ανακοινώσεις: τον 2ο χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων στην Ευρώπη, σημαντική μείωση 35% στις αναμονές στα εξωτερικά ιατρεία, τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση 2ης τετραετίας και άλλον πολιτικό αρχηγό να είναι για 10 χρόνια πρώτος σε όλες τις μετρήσεις και τις εκλογές με ξεκάθαρη διαφορά. Έχουν συμβεί πρωτόγνωρες καταστάσεις και εισαγόμενες κρίσεις, έχουμε κάνει και λάθη όμως εμείς».

Business
Eurobank Equities: Τα 3 στοιχεία που αξίζουν προσοχής στο deal ΟΠΑΠ – Allwyn

Eurobank Equities: Τα 3 στοιχεία που αξίζουν προσοχής στο deal ΟΠΑΠ – Allwyn

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 111,8 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2025

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 111,8 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2025

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
