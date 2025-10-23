Αποκαθίσταται η ρωμαϊκή στοά Μυτιλήνης
Συνάντηση του Δημάρχου Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την υπογραφή της αποκατάστασης της ρωμαϊκής στοάς.
Δρομολογούνται άμεσες ενέργειες του Δήμου Μυτιλήνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού σε δυο τοπόσημα του νησιού.
Ειδικότερα, συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποίησε στην Αθήνα ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας με αφορμή την υπογραφή δύο προγραμματικών συμβάσεων πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου και του Δήμου.
Οι δύο συμβάσεις, σύμφωνα πάντα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Μυτιλήνης, αφορούν την εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης της ρωμαϊκής στοάς με σκοπό την αναστήλωσή της, όπως και των μελετών διαμόρφωσης και ανάδειξης του αρχαίου βόρειου λιμένα και του παράκτιου αρχαιολογικού χώρου αποθηκών Σαπλιτζά στην περιοχή της Επάνω Σκάλας στη Μυτιλήνη.
Σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης
Πέραν αυτών, η κ. Μενδώνη και ο κ. Χριστόφας συζήτησαν και για την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Μυτιλήνης, για την αποκατάσταση και ανάδειξη των μοναδικών μνημείων του τόπου, μεταξύ άλλων μέσω και του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2021 – 2027» της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Μυτιλήνης
