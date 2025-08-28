newspaper
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
28.08.2025 | 15:44
Φωτιά στη Μεσσηνία – Ήχησε το 112
28.08.2025 | 16:05
Τριπλό μέτωπο φωτιάς στην Πρέβεζα - Συναγερμός στην Πυροσβεστική
28.08.2025 | 14:45
Φωτιά στην Πάργα - Σε δύο εστίες επιχειρεί η Πυροσβεστική (βίντεο)
Στο επίκεντρο η αποκατάσταση των ζημιών από τις πυρκαγιές στην Αρχαία Ολυμπία
Αυτοδιοίκηση 28 Αυγούστου 2025 | 13:57

Στο επίκεντρο η αποκατάσταση των ζημιών από τις πυρκαγιές στην Αρχαία Ολυμπία

Συνάντηση για την άμεση αποκατάσταση των επιπτώσεων των πυρκαγιών στην Αρχαία Ολυμπία πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου.

Νερό: Με αυξημένο άγχος συνδέεται η μη επαρκής κατανάλωση

Νερό: Με αυξημένο άγχος συνδέεται η μη επαρκής κατανάλωση

Spotlight

Με κύριο θέμα τις πυρκαγιές της 8ης Αυγούστου και τον συντονισμό των ενεργειών για την αποκατάσταση των ζημιών, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας. Συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδης Παναγιωτόπουλος, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης, καθώς και ο Αναπληρωτής Δήμαρχος, Σωτήρης Παπαηλιού, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, Γιώργος Λινάρδος, και ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Κωνσταντίνος Σοφιανός.

Στη συζήτηση τέθηκαν οι άμεσες ανάγκες των πληγεισών περιοχών, με έμφαση στις καταστροφές που σημειώθηκαν κυρίως στο Χελιδόνι και στην Ηράκλεια. Αναφορά έγινε στις ζημιές σε υποδομές και φυτικό κεφάλαιο, καθώς και στα προβλήματα που καταγράφηκαν στα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης, αλλά και στη δημοτική και αγροτική οδοποιία.

Αξιοποίηση διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εξέφρασε τη βούληση σε επίπεδο δέσμευσης να συμβάλει ενεργά στην προσπάθεια αποκατάστασης, δεσμευόμενη να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την άμεση στήριξη των πληγέντων και του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Παναγιωτόπουλος, ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη για τη συνεργασία και τόνισε τη σημασία της γρήγορης κινητοποίησης, ώστε οι κάτοικοι και οι κοινότητες που επλήγησαν να μπορέσουν να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατόν στην κανονικότητα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βουτά» προς τις 2.000 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βουτά» προς τις 2.000 μονάδες

UBS για Motor Oil: Θετική εξέλιξη η επανεκκίνηση της λειτουργίας της CDU μετά την πυρκαγιά

UBS για Motor Oil: Θετική εξέλιξη η επανεκκίνηση της λειτουργίας της CDU μετά την πυρκαγιά

Η αναγκαιότητα θωράκισης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση
Διαχείριση κρίσεων 28.08.25

Η αναγκαιότητα θωράκισης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση

Η τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να πάψει να είναι ο «τελευταίος τροχός της αμάξης» και να αποκτήσει θεσμικό και οικονομικό βάρος αντάξιο των ευθυνών που αναλαμβάνει στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Φθιώτιδα: Καταγγελίες, απειλές και παρ’ ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)
Στη Φθιώτιδα 28.08.25

Καταγγελίες, απειλές και παρ' ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)

Δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης αποκάλεσε κάτοικο του Αγίου Γεωργίου, στη Φθιώτιδα, πολιτικάντη με εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που λειτουργεί σαν να ασκεί διοίκηση για λογαριασμό του Δήμου

Σύνταξη
Ψήφισμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό υιοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων
Αυτοδιοίκηση 27.08.25

Ψήφισμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό υιοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων

Με το ψήφισμα ζητείται «να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015 και να αναγνωριστεί το παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ»

Σύνταξη
Ξεκινάει η εφαρμογή έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου
Σημείο καμπής 27.08.25

Ξεκινάει η εφαρμογή έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου

Ομόφωνη έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου για το σχέδιο - γέφυρα που θα εφαρμοστεί μέχρι την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη από τον Διεθνή Διαγωνισμό.

Σύνταξη
Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την επίλυση της στεγαστικής κρίσης στα νησιά
Ζητείται λύση 27.08.25

Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την επίλυση της στεγαστικής κρίσης στα νησιά

«Η αδυναμία εξεύρεσης κατοικίας για τους εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά πλέον και για τους ίδιους τους μόνιμους κατοίκους, έχει λάβει διαστάσεις επικίνδυνες», τονίζει στην επιστολή του ο κ. Χατζημάρκος.

Σύνταξη
Στα χέρια του Πρωθυπουργού από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ υπόμνημα με τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης
Επί τάπητος 27.08.25

Στα χέρια του Πρωθυπουργού από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ υπόμνημα με τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ παρέδωσε στον Πρωθυπουργό αναλυτικό υπόμνημα με όλα τα προβλήματα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης αλλά και τα ζητούμενα. Ρεπορτάζ in.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Ιόνια νησιά: Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση
Δημιουργική απασχόληση 26.08.25

Ιόνια νησιά: Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση

Η πράξη προϋπολογισμού 7,7 εκατ. ευρώ αναμένεται να στηρίξει 2.639 δικαιούχους μέσω voucher καλύπτοντας 3.146 παιδιά σε όλα τα Ιόνια νησιά για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση.

Σύνταξη
Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία συγχωριανού του
«Χρόνιες διαμάχες» 28.08.25

Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία συγχωριανού του

Ο 76χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα 72χρονο, διότι πίστευε ότι του είχε κλέψει ροδάκινα. Στη συνέχεια πέταξε το πτώμα σε αυτοσχέδια χωματερή.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Νέα κινητοποίηση για το ισραηλινό Crown Iris που έδεσε στο Ηράκλειο – Έπεσαν χημικά
Στην Κρήτη 28.08.25

Νέα κινητοποίηση για το ισραηλινό Crown Iris που έδεσε στο Ηράκλειο - Έπεσαν χημικά (βίντεο)

Ένταση προκλήθηκε όταν διαδηλωτές στο Ηράκλειο αντέδρασαν στην παρουσία Λιμενικών που συνόδευαν τους τουρίστες, με την αστυνομία να κάνει εκτεταμένη χρήση χημικών για να διαλύσει το πλήθος

Σύνταξη
Ο κόσμος του Ολυμπιακού «εξαφανίζει» τα εισιτήρια για το ματς στον Βόλο – «Έφυγαν» πάνω από 8.000
Ποδόσφαιρο 28.08.25

Ο κόσμος του Ολυμπιακού «εξαφανίζει» τα εισιτήρια για το ματς στον Βόλο – «Έφυγαν» πάνω από 8.000

Ήδη οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν «εξαφανίσει» περισσότερα από 8.000 εισιτήρια για το εκτός έδρας ματς της 2ης αγωνιστικής στον Βόλο – Ανοίγει κι άλλο πέταλο στο Πανθεσσαλικό.

Σύνταξη
Ρωσία: Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι «ενδιαφέρεται» για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων παρά τα πλήγματα στο Κίεβο
Δηλώσεις Πεσκόφ 28.08.25

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι «ενδιαφέρεται» για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων παρά τα πλήγματα στο Κίεβο

Τουλάχιστον 17 οι νεκροί από τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο - Το Λονδίνο κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή αφού επλήγη κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου

Σύνταξη
Το συγκινητικό μήνυμα του Πολονάρα στην Ιταλία για την πρεμιέρα με την Ελλάδα: «Να με σκέφτεστε και μένα»
Μπάσκετ 28.08.25

Το συγκινητικό μήνυμα του Πολονάρα στην Ιταλία για την πρεμιέρα με την Ελλάδα: «Να με σκέφτεστε και μένα»

Ο Ακίλε Πολονάρα, που δίνει μάχη με τη λευχαιμία, έστειλε μήνυμα στήριξης στην Εθνική ομάδα λίγο πριν την πρεμιέρας της στο Eurobasket κόντρα στην Ελλάδα.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Εκατοντάδες εργαζόμενοι της Ύπατης Αρμοστείας ζητούν να χαρακτηριστεί ρητά γενοκτονία ο πόλεμος στη Γάζα
«Ρητά» 28.08.25

Εκατοντάδες εργαζόμενοι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ ζητούν να χαρακτηριστεί γενοκτονία ο πόλεμος στη Γάζα

«Η μη καταγγελία μιας εν εξελίξει γενοκτονίας υπονομεύει την αξιοπιστία του ΟΗΕ και του ίδιου του συστήματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων», σημειώνεται στην επιστολή

Σύνταξη
Χαμός με Οσταπένκο – Τάουνσεντ στο US Open: «Είσαι αμόρφωτη» – Κατηγορείται για ρατσισμό η Λετονή (vids)
Τένις 28.08.25

Χαμός με Οσταπένκο – Τάουνσεντ στο US Open: «Είσαι αμόρφωτη» – Κατηγορείται για ρατσισμό η Λετονή (vids)

Η Γελένα Οσταπένκο ήταν το φαβορί απέναντι στο Νο139 της WTA, την Τέιλορ Τάουνσεντ, η οποία όμως έκανε την έκπληξη. Ένα «ματς» που έγινε... ντέρμπι, μετά τη λήξη του...

Σύνταξη
Υπερτουρισμός: Το φαινόμενο που απειλεί αυτό που προσελκύει τους επισκέπτες – Την αυθεντικότητα
Φαύλος κύκλος 28.08.25

Ο υπερτουρισμός απειλεί ακριβώς αυτό που προσελκύει τους επισκέπτες - Την αυθεντικότητα

Υπερτουρισμός και παγίδες - Η σταδιακή εξαφάνιση των στοιχείων που αποτελούν εξ αρχής πόλο έλξης τουριστών, μετατρέπουν τους προορισμούς σε τόπους χωρίς «χρώμα», γειτονιές και αυθεντικές παραδόσεις

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Φράνσις Φορντ Κόπολα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Αν ο Βέρνερ έχει όρια, δεν ξέρω ποια είναι αυτά
Ζωντανός Θρύλος 28.08.25

Φράνσις Φορντ Κόπολα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Αν ο Βέρνερ έχει όρια, δεν ξέρω ποια είναι αυτά

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα παρέδωσε το τιμητικό βραβείο του Χρυσού Λέοντα στον θρυλικό σκηνοθέτη Βέρνερ Χέρτζογκ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 2025

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αθλήτρια του μήνα στον κόσμο η 18χρονη Βάλια Λυκομήτρου που σπουδάζει στο Yale και ακούει ροκ!
Ελληνική ελπίδα 28.08.25

Αθλήτρια του μήνα στον κόσμο η 18χρονη Βάλια Λυκομήτρου που σπουδάζει στο Yale και ακούει ροκ!

Αθλήτρια του μήνα αναδείχθηκε η Βάλια Λυκομήτρου από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωπηλασίας με τα 2 χρυσά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Νέων U23 και Εφήβων–Νεανίδων U19 του 2025.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Συντάξεις: Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θα ζήσει σε συνθήκες φτώχειας – Απροστάτευτη η τρίτη ηλικία
Διεθνής Οικονομία 28.08.25

Απροστάτευτη η τρίτη ηλικία και στην ΕΕ - Ένας στους πέντε Ευρωπαίους συνταξιούχους θα ζήσει σε συνθήκες φτώχειας

Σε σαράντα χρόνια από τώρα η «νέα κανονικότητα» για μεγάλο μέρος των συνταξιούχων θα είναι η φτώχεια - Η πίεση στις συντάξεις και οι χαμηλοί μισθοί

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
