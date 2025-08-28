Στο επίκεντρο η αποκατάσταση των ζημιών από τις πυρκαγιές στην Αρχαία Ολυμπία

Με κύριο θέμα τις πυρκαγιές της 8ης Αυγούστου και τον συντονισμό των ενεργειών για την αποκατάσταση των ζημιών, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας. Συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδης Παναγιωτόπουλος, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης, καθώς και ο Αναπληρωτής Δήμαρχος, Σωτήρης Παπαηλιού, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, Γιώργος Λινάρδος, και ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Κωνσταντίνος Σοφιανός.

Στη συζήτηση τέθηκαν οι άμεσες ανάγκες των πληγεισών περιοχών, με έμφαση στις καταστροφές που σημειώθηκαν κυρίως στο Χελιδόνι και στην Ηράκλεια. Αναφορά έγινε στις ζημιές σε υποδομές και φυτικό κεφάλαιο, καθώς και στα προβλήματα που καταγράφηκαν στα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης, αλλά και στη δημοτική και αγροτική οδοποιία.

Αξιοποίηση διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εξέφρασε τη βούληση σε επίπεδο δέσμευσης να συμβάλει ενεργά στην προσπάθεια αποκατάστασης, δεσμευόμενη να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την άμεση στήριξη των πληγέντων και του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Παναγιωτόπουλος, ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη για τη συνεργασία και τόνισε τη σημασία της γρήγορης κινητοποίησης, ώστε οι κάτοικοι και οι κοινότητες που επλήγησαν να μπορέσουν να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατόν στην κανονικότητα