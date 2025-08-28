Στο επίκεντρο η αποκατάσταση των ζημιών από τις πυρκαγιές στην Αρχαία Ολυμπία
Συνάντηση για την άμεση αποκατάσταση των επιπτώσεων των πυρκαγιών στην Αρχαία Ολυμπία πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου.
- Εξελικτικές προσαρμογές στη λεκάνη επέτρεψαν στον άνθρωπο να σηκωθεί στα δύο πόδια
- «Πανκ» δεινόσαυρος από το Μαρόκο ήταν καλυμμένος με ακίδες
- Μοναδικό σκηνικό στη Μύκονο: Πελαργοί «σκίζουν» τους ουρανούς πάνω από το Νησί των Ανέμων
- H Ουκρανία ποντάρει στα ψηφιακά δεδομένα του πολέμου για τη στήριξη της Δύσης
Με κύριο θέμα τις πυρκαγιές της 8ης Αυγούστου και τον συντονισμό των ενεργειών για την αποκατάσταση των ζημιών, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας. Συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδης Παναγιωτόπουλος, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης, καθώς και ο Αναπληρωτής Δήμαρχος, Σωτήρης Παπαηλιού, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, Γιώργος Λινάρδος, και ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Κωνσταντίνος Σοφιανός.
Στη συζήτηση τέθηκαν οι άμεσες ανάγκες των πληγεισών περιοχών, με έμφαση στις καταστροφές που σημειώθηκαν κυρίως στο Χελιδόνι και στην Ηράκλεια. Αναφορά έγινε στις ζημιές σε υποδομές και φυτικό κεφάλαιο, καθώς και στα προβλήματα που καταγράφηκαν στα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης, αλλά και στη δημοτική και αγροτική οδοποιία.
Αξιοποίηση διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εξέφρασε τη βούληση σε επίπεδο δέσμευσης να συμβάλει ενεργά στην προσπάθεια αποκατάστασης, δεσμευόμενη να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την άμεση στήριξη των πληγέντων και του Δήμου.
Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Παναγιωτόπουλος, ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη για τη συνεργασία και τόνισε τη σημασία της γρήγορης κινητοποίησης, ώστε οι κάτοικοι και οι κοινότητες που επλήγησαν να μπορέσουν να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατόν στην κανονικότητα
- Μητσοτάκης: Επαναφέρει το ‘εγώ’ ή το χάος, φέρνοντας παράδειγμα την κρίση στην Γαλλία
- Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία συγχωριανού του
- ΑΕΚ: «Όλοι μαζί στηρίζουμε και προστατεύουμε την ομάδα»
- Εξελικτικές προσαρμογές στη λεκάνη επέτρεψαν στον άνθρωπο να σηκωθεί στα δύο πόδια
- Τζορτζ Κλούνεϊ: Εσπευσμένη αποχώρηση για λόγους υγείας από το Φεστιβάλ Βενετίας – Η διάγνωση
- Οι Κυριακές ανήκουν στους πεζούς: Ο Δήμος Ιωαννιτών ανοίγει τον Παραλίμνιο περίπατο σε όλους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις