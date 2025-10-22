Τρίκαλα: Μαρτυρικός ο θάνατος της 54χρονης – Διαψεύδουν οι δικηγόροι του 18χρονου ότι μίλησε για τα αίτια της δολοφονίας

Σοκάρουν τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό της 54χρονης που δολοφονήθηκε από τα χέρια του 18χρονου γιου της στα Τρίκαλα.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα αποκαλύπτουν την ωμότητα της πράξης, καθώς η 54χρονη στραγγαλίστηκε με μια πετσέτα που ο δράστης κράτησε σφιχτά γύρω από τον λαιμό της για αρκετά λεπτά, μέχρι να αφήσει την τελευταία της πνοή.

Μαρτυρικός θάνατος

Μάλιστα, βρέθηκε αίμα στα αυτιά και στα μάτια της, κάτι που δείχνει τον βασανιστικό θάνατο της γυναίκας από τα χέρια του γιου της.

Στο μεταξύ νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι ο 18χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Τρικάλων και του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Ο κατηγορούμενος έλαβε σαρανταοκτάωρη προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή την ερχόμενη Παρασκευή.

Παράλληλα αναμένεται να ζητηθεί και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη προκειμένου να εκτιμηθεί η ψυχική του κατάσταση.

Στον εισαγγελέα

Ο 18χρονος παρέμεινε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων για μία ώρα και αμέσως μετά οι δικηγόροι του εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία μεταξύ άλλων διαψεύδουν ότι ο δράστης έχει αναφερθεί οπουδήποτε για τους λόγους που τον οδήγησαν στην δολοφονία της μητέρας του.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο 18χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν ότι «σκεφτόταν καιρό να σκοτώσει τη μητέρα του».

Στη γραπτή δήλωση των δύο δικηγόρων του κατηγορουμένου, κ.κ. Νίκου Αλεξίου και Νίκου Μίστρα, αναφέρονται τα εξής:

Διαψεύδουν οι δικηγόροι

«Αποτελεί κυρίαρχη υποχρέωση της νομικής υπερασπίσεως ενός οιονεί ανηλίκου που βρίσκεται στο μέσο μιας πραγματικής οικογενειακής τραγωδίας, με δύο θύματα, να προστατεύσει την εύθραυστη “ιδιαιτερότητα” της προσωπικής ζωής, έως ότου η επιστήμη και οι συνθήκες της τραγωδίας αναδειχθούν στις αληθινές τους διαστάσεις. Την υποχρέωση αυτή, αυτονοήτως υπέχει και οφείλει, και κάθε υπεύθυνο μέσο πληροφόρησης και επικοινωνίας. Τονίζεται μάλιστα, ιδιαίτερα, ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως κατάθεση ή τοποθέτηση του κατηγορουμένου, με οποιονδήποτε τρόπο και οπουδήποτε, ούτε βέβαια περί δήθεν παραδοχών του, όπως αυθαίρετα και εντελώς ανακριβώς, διακινείται από μέρος μέσων ενημέρωσης».

Η οικογενειακή τραγωδία, που έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία, εκτυλίχθηκε σε μονοκατοικία στην περιοχή Φλαμουλάκι του Δήμου Τρικκαίων, με τον δράστη να συλλαμβάνεται χωρίς αντίσταση, αφού ο ίδιος είχε τηλεφωνήσει στην Αστυνομία δηλώνοντας την πράξη του εν πλήρη ηρεμία.