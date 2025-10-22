Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στα Τρίκαλα, από την δολοφονία μίας 54χρονης γυναίκας από τον ίδιο της τον γιο. Ο 18χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τη μητέρα του μέσα στο σπίτι τους (εικόνα πάνω από ΕΡΤ), χρησιμοποιώντας μια πετσέτα, ενώ παρακολουθούσαν μαζί τηλεόραση.

Ο ίδιος αφού κάλεσε την αστυνομία και ανήγγειλε την πράξη του, παρέμεινε ψύχραιμος και περιέγραψε ακριβώς πως έδωσε τέλος στη ζωή της μητέρας του, στραγγαλίζοντάς τη από πίσω με μια πετσέτα.

Οι γονείς του είχαν χωρίσει και ο ίδιος έμενε με τον πατέρα του. Η σχέση του με την μητέρα του -η οποία εργάζονταν σε δημόσια υπηρεσία των Τρικάλων- περιγράφεται ως “δύσκολη, μεταδίδει το trikalavoice. O 18χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δέχονταν μπούλινγκ από συνομηλίκους του για την οικογενειακή τους κατάσταση και κυρίως για τη στάση της μητέρας του.

Σήμερα θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή στη σορό της 54χρονης προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της

Περισσότερες εξηγήσεις αναμένεται να δώσει σε Ανακριτή και Εισαγγελέα, όπου θα οδηγηθεί σήμερα, και αναμένεται να ζητήσει αναβολή.

Τρίκαλα: «Με εξέθετε στη γειτονιά» λέει ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων. Πέρα από την αρχική του ομολογία και τις γενικές αναφορές σε «προστριβές», ο 18χρονος αρνήθηκε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες στους αστυνομικούς.

Κατά την προσαγωγή του στους αστυνομικούς, ο 18χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως προχώρησε στη δολοφονία επειδή – όπως είπε – η μητέρα του «τον εξέθετε με τη συμπεριφορά της στη γειτονιά» και δεν «ενέκρινε» τον τρόπο ζωής της μετά το διαζύγιό της.

Όπως μετέδωσε το Star, ο καθ’ ομολογίαν δράστης στη σύντομη αρχική του κατάθεση έκανε λόγο για εντάσεις και συχνούς καβγάδες με τη μητέρα του, όμως αρνήθηκε να δώσει περισσότερες εξηγήσεις στους αστυνομικούς.«Θα περιγράψω τα όσα έγιναν από την παιδική μου ηλικία μέχρι τη στιγμή του φόνου στον αρμόδιο εισαγγελέα», φέρεται να είπε.

Ακόμα, φέρεται να ανέφερε: «Χωρίς να συμβεί απολύτως τίποτα μεταξύ μας, σηκώθηκα, το αποφάσισα, πήρα την πετσέτα της την έβαλα γύρω από τον λαιμό, την έσφιξα και τη σκότωσα. Ήθελα πάντα να σκοτώσω τη μάνα μου, γιατί δεν με πρόσεχε, με μάλωνε και είχε πάρα πολλές σχέσεις».

Σύμφωνα με το MEGA, ο 18χρονος, μαθητής ΕΠΑΛ, δεχόταν τα τελευταία χρόνια, μετά το διαζύγιο των γονέων του, συστηματικό bullying από συνομήλικούς του για την οικογενειακή του κατάσταση. «Δεν έχω κανέναν φίλο, με έχουν στο περιθώριο», φαίνεται πως είπε στους αστυνομικούς.

Μετά το διαζύγιο, ο 18χρονος ζούσε με τον πατέρα του σε διπλανό χωριό. Την περασμένη Παρασκευή επισκέφτηκε τη μητέρα του.

Ο 18χρονος έχει μια μεγαλύτερη αδελφή που διαμένει στον Βόλο.

«Ήρεμο παιδί»

Οι γείτονες περιγράφουν τον 18χρονο ως ένα παιδί «ήρεμο και ευγενικό». Στο παρελθόν, αναφέρεται ότι υπήρξε ένταση στις οικογενειακές σχέσεις λόγω του διαζυγίου των γονιών. Ο δράστης και η αδελφή του είχαν επιλέξει να ζουν με τον πατέρα τους μετά τον χωρισμό, γεγονός που φέρεται να είχε δημιουργήσει απομάκρυνση από τη μητέρα τους.

Την ίδια ώρα, στην Αστυνομική Διεύθυνση στα Τρίκαλα βρίσκονται ο πατέρας και η αδελφή του δράστη, η οποία σπουδάζει στο Βόλο, προσπαθώντας να συνεισφέρουν με πληροφορίες στην προανάκριση.

«Δεν ακούσαμε τίποτα» ανέφερε η θεία του θύματος στο MEGA. «Τα παιδιά έρχονταν και άλλες φορές, τα έφερνε ο πατέρας τους και τα έπαιρνε ο ίδιος. Δεν ξέρω, δεν έχω δει τίποτα από αυτά που λένε».

Ακόμα, η ίδια συμπλήρωσε: «Ήταν ήσυχα παιδιά. Έπαιζαν εδώ στη γειτονιά και πηγαινοέρχονταν. Παλιότερα είχαν καβγάδες, όπως όλες οι μάνες μάλωναν με τα παιδιά».

