view
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
InShorts 22 Οκτωβρίου 2025 | 07:49
Eνσωμάτωση

Τρίκαλα: «Με εξέθετε στη γειτονιά» λέει ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του – Πώς περιγράφεται η σχέση τους

Ο 18χρονος, ομολόγησε ότι σκότωσε τη μητέρα του μέσα στο σπίτι τους, στα Τρίκαλα, χρησιμοποιώντας μια πετσέτα, ενώ παρακολουθούσαν μαζί τηλεόραση.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρωινό: Μην πατάς “skip”- Αυξάνεται η πίεση

Πρωινό: Μην πατάς “skip”- Αυξάνεται η πίεση

Spotlight

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στα Τρίκαλα, από την δολοφονία μίας 54χρονης γυναίκας από τον ίδιο της τον γιο. Ο 18χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τη μητέρα του μέσα στο σπίτι τους (εικόνα πάνω από ΕΡΤ), χρησιμοποιώντας μια πετσέτα, ενώ παρακολουθούσαν μαζί τηλεόραση.

Ο ίδιος αφού κάλεσε την αστυνομία και ανήγγειλε την πράξη του, παρέμεινε ψύχραιμος και περιέγραψε ακριβώς πως έδωσε τέλος στη ζωή της  μητέρας του, στραγγαλίζοντάς τη από πίσω με μια πετσέτα.

Οι γονείς του είχαν χωρίσει και ο ίδιος έμενε με τον πατέρα του. Η σχέση του με την μητέρα του -η οποία εργάζονταν σε δημόσια υπηρεσία των Τρικάλων- περιγράφεται ως “δύσκολη, μεταδίδει το trikalavoice. O 18χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δέχονταν μπούλινγκ από συνομηλίκους του για την οικογενειακή τους κατάσταση και κυρίως για τη στάση της μητέρας του.

Σήμερα θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή στη σορό της 54χρονης προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της

Περισσότερες εξηγήσεις αναμένεται να δώσει σε Ανακριτή και Εισαγγελέα, όπου θα οδηγηθεί σήμερα, και αναμένεται να ζητήσει αναβολή.

Τρίκαλα: «Με εξέθετε στη γειτονιά» λέει ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων. Πέρα από την αρχική του ομολογία και τις γενικές αναφορές σε «προστριβές», ο 18χρονος αρνήθηκε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες στους αστυνομικούς.

Κατά την προσαγωγή του στους αστυνομικούς, ο 18χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως προχώρησε στη δολοφονία επειδή – όπως είπε – η μητέρα του «τον εξέθετε με τη συμπεριφορά της στη γειτονιά» και δεν «ενέκρινε» τον τρόπο ζωής της μετά το διαζύγιό της.

Όπως μετέδωσε το Star, ο καθ’ ομολογίαν δράστης στη σύντομη αρχική του κατάθεση έκανε λόγο για εντάσεις και συχνούς καβγάδες με τη μητέρα του, όμως αρνήθηκε να δώσει περισσότερες εξηγήσεις στους αστυνομικούς.«Θα περιγράψω τα όσα έγιναν από την παιδική μου ηλικία μέχρι τη στιγμή του φόνου στον αρμόδιο εισαγγελέα», φέρεται να είπε.

Ακόμα, φέρεται να ανέφερε: «Χωρίς να συμβεί απολύτως τίποτα μεταξύ μας, σηκώθηκα, το αποφάσισα, πήρα την πετσέτα της την έβαλα γύρω από τον λαιμό, την έσφιξα και τη σκότωσα. Ήθελα πάντα να σκοτώσω τη μάνα μου, γιατί δεν με πρόσεχε, με μάλωνε και είχε πάρα πολλές σχέσεις».

Σύμφωνα με το MEGA, ο 18χρονος, μαθητής ΕΠΑΛ, δεχόταν τα τελευταία χρόνια, μετά το διαζύγιο των γονέων του, συστηματικό bullying από συνομήλικούς του για την οικογενειακή του κατάσταση. «Δεν έχω κανέναν φίλο, με έχουν στο περιθώριο», φαίνεται πως είπε στους αστυνομικούς.

Μετά το διαζύγιο, ο 18χρονος ζούσε με τον πατέρα του σε διπλανό χωριό. Την περασμένη Παρασκευή επισκέφτηκε τη μητέρα του.

Ο 18χρονος έχει μια μεγαλύτερη αδελφή που διαμένει στον Βόλο.

«Ήρεμο παιδί»

Οι γείτονες περιγράφουν τον 18χρονο ως ένα παιδί «ήρεμο και ευγενικό». Στο παρελθόν, αναφέρεται ότι υπήρξε ένταση στις οικογενειακές σχέσεις λόγω του διαζυγίου των γονιών. Ο δράστης και η αδελφή του είχαν επιλέξει να ζουν με τον πατέρα τους μετά τον χωρισμό, γεγονός που φέρεται να είχε δημιουργήσει απομάκρυνση από τη μητέρα τους.

Την ίδια ώρα, στην Αστυνομική Διεύθυνση στα Τρίκαλα βρίσκονται ο πατέρας και η αδελφή του δράστη, η οποία σπουδάζει στο Βόλο, προσπαθώντας να συνεισφέρουν με πληροφορίες στην προανάκριση.

«Δεν ακούσαμε τίποτα» ανέφερε η θεία του θύματος στο MEGA. «Τα παιδιά έρχονταν και άλλες φορές, τα έφερνε ο πατέρας τους και τα έπαιρνε ο ίδιος. Δεν ξέρω, δεν έχω δει τίποτα από αυτά που λένε».

Ακόμα, η ίδια συμπλήρωσε: «Ήταν ήσυχα παιδιά. Έπαιζαν εδώ στη γειτονιά και πηγαινοέρχονταν. Παλιότερα είχαν καβγάδες, όπως όλες οι μάνες μάλωναν με τα παιδιά».

Σήμερα θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή στη σορό της 54χρονης προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Πάνω από τις ευρωπαϊκές σε κεφαλαιακή επάρκεια

Τράπεζες: Πάνω από τις ευρωπαϊκές σε κεφαλαιακή επάρκεια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωινό: Μην πατάς “skip”- Αυξάνεται η πίεση

Πρωινό: Μην πατάς “skip”- Αυξάνεται η πίεση

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη πέριξ των 2.030 μονάδων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη πέριξ των 2.030 μονάδων

inWellness
inTown
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream view
Λισαβόνα: Η επίσημη αιτία της συντριβής του τελεφερίκ που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους
Πορτογαλία 21.10.25

Γνωστοποιήθηκε η επίσημη αιτία της συντριβής του τελεφερίκ που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους στη Λισαβόνα

Το επίσημο πόρισμα έγινε γνωστό από την τραγωδία στη Λισαβόνα, όπου τελεφερίκ συνετρίβη τον Σεπτέμβριο, με αποτέλσμα 16 άνθρωποι να πεθάνουν

Σύνταξη
Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός – Αυτοαποκαλείται «Μάργκαρετ Θάτσερ»
Όπως αναμενόταν 21.10.25

Η Σανάε Τακαΐτσι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ιαπωνία - Αυτοαποκαλείται «Μάργκαρετ Θάτσερ»

Η Σανάε Τακαΐτσι πήρε 237 ψήφους σε σύνολο 465 εδρών στην κάτω Βουλή της Ιαπωνίας, ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και στη λιγότερο ισχυρή άνω Βουλή, πριν ορκιστεί αργότερα σήμερα

Σύνταξη
Η Klavdia έκανε «συντρίμμια» και την Times Square – H φήμη της έφτασε μέχρι τη Νέα Υόρκη
Music Stage 20.10.25

Η Klavdia έκανε «συντρίμμια» και την Times Square – H φήμη της έφτασε μέχρι τη Νέα Υόρκη

Η Klavdia επελέγη από το Spotify ως πρέσβειρα της Ελλάδας στην καμπάνια Equal με το τραγούδι «Συντρίμμια», το οποίο περιλαμβάνεται στο επιτυχημένο album «Αστερομάτα» που κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records

Σύνταξη
Ερωτήματα μετά την τολμηρή διάρρηξη στο Λούβρο – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό, τι εξετάζεται
Τι κλάπηκε 20.10.25

Ερωτήματα μετά την τολμηρή διάρρηξη στο Λούβρο – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό, τι εξετάζεται

H διάρρηξη-αστραπή στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου, το Λούβρο, διαπράχθηκε με ανησυχητική ευκολία, σε 7 λεπτά, υπό το φως της μέρας - Τα ερωτήματα που εγείρονται

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη συνθήκη του ΟΗΕ για το κυβερνοέγκλημα
«Κίνδυνος κατάχρησης» 22.10.25

Ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη συνθήκη του ΟΗΕ για το κυβερνοέγκλημα

Η συνθήκη για το κυβερνοέγκλημα που πρόκειται να υπογραφεί στο Βιετνάμ προκαλεί αντιδράσεις οργανώσεων και ακτιβιστών, ακόμα και εσωτερικές διαφωνίες στον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Ντόρις Λέσινγκ: Όλοι ήμασταν κομμουνιστές τότε
Ποιες αρχές; 22.10.25

Ντόρις Λέσινγκ: Quite possible

Οι άνθρωποι φτιάχνονται από το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Το έχει ξανακάνει: Όταν ο διαιτητής του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός απέβαλε παίκτη με δεύτερη κίτρινη και το πήρε πίσω μέσω VAR (vid)
Champions League 22.10.25

Το έχει ξανακάνει: Όταν ο διαιτητής του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός απέβαλε παίκτη με δεύτερη κίτρινη και το πήρε πίσω μέσω VAR (vid)

Σεσημασμένος φαίνεται πως είναι ο Ουρς Σνάιντερ, αφού ένα πριν το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός και σε αγώνα του ελβετικού πρωταθλήματος, είχε αποβάλει επίσης άδικα παίκτη -σε αντίστοιχη φάση με αυτή του Έσε- όμως τότε ο VAR είχε παρέμβει, κόντρα στον κανονισμό...

Σύνταξη
«Είναι εντελώς νεκρός»: Ο Τζόζεφ Κουίν δεν θα επιστρέψει στον 5ο και τελευταίο κύκλο του Stranger Things
Κρίμα 22.10.25

«Είναι εντελώς νεκρός»: Ο Τζόζεφ Κουίν δεν θα επιστρέψει στον 5ο και τελευταίο κύκλο του Stranger Things

Οι φήμες τον ήθελαν, με κάποιο μαγικό τρόπο, να εμφανιζόταν στην τελευταία σεζόν του Stranger Things. Ωστόσο οι δημιουργοί της σειράς ξεκαθάρισαν ότι ο Τζόζεφ Κουίν, είναι «πάρα πολύ νεκρός] για να επιστρέψει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φοινικούντα: «Το έγκλημα έγινε λόγω της μεγάλης περιουσίας του 68χρονου» – Τι λέει η δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος
Διπλή δολοφονία 22.10.25

Φοινικούντα: «Το έγκλημα έγινε λόγω της μεγάλης περιουσίας του 68χρονου» – Τι λέει η δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος

Η ανιψιά του θύματος, επιθυμεί να λάμψει η αλήθεια και να καθίσουν στο εδώλιο όλοι οι κατηγορούμενοι, φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Can Greece’s Islands Survive Their Own Popularity?
English edition 22.10.25

Can Greece’s Islands Survive Their Own Popularity?

As visitor numbers soar and infrastructure strains, the Bank of Greece warns that the country’s islands must shift from growth to sustainability — with €35 billion in new investments to keep paradise afloat

Σύνταξη
«Βόμβες» Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης στην κατάθεση για υποκλοπές – «Οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας, δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ»
Ελλάδα 22.10.25

«Βόμβες» Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης στην κατάθεση για υποκλοπές – «Οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας, δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ»

Με την έναρξη της κατάθεσης του ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι «δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κι έκαναν ό,τι μπορούσαν με predator και ΕΥΠ! Ενα οργανωμένο παρακράτος»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Δεύτερη τσάντα Hermes της Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί μετά την πώληση της πρώτης για 8,6 εκατ. ευρώ
Μία από τις τέσσερις 22.10.25

Δεύτερη τσάντα Hermes της Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί μετά την πώληση της πρώτης για 8,6 εκατ. ευρώ

«Μια τσάντα Hermes που κάποτε ανήκε στη Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί στο Αμπού Ντάμπι στις 5 Δεκεμβρίου, μετά την πώληση του πρωτότυπου σε τιμή ρεκόρ άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων» ανακοίνωσε το Sotheby's την Τρίτη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Π. Μαρινάκης: Εξισώνει διαδηλώσεις και «βεβήλωση» του Άγνωστου Στρατιώτη – Υποβαθμίζει τη διαφοροποίηση Δένδια
Άγνωστος Στρατιώτης 22.10.25

Π. Μαρινάκης: Εξισώνει διαδηλώσεις και «βεβήλωση» του Άγνωστου Στρατιώτη – Υποβαθμίζει τη διαφοροποίηση Δένδια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης επιχείρησε να πείσει πως «δεν υπάρχει πολιτικό ζήτημα πρωθυπουργού και υπ. Άμυνας» σχετικά με τον 'Αγνωστο Στρατιώτη - «Γιατί θα πρέπει να είναι ή οι ήρωές μας ή οι νεκροί των Τεμπών. Πρέπει σε αυτή τη χώρα να μπουν κανόνες», είπε προκλητικά

Σύνταξη
Ποια ειρήνη; Ρωσικός βομβαρδισμός σε Κίεβο, Ζαπορίζια – Βρετανικοί πύραυλοι από την Ουκρανία στη Ρωσία
Νέα κλιμάκωση 22.10.25

Ποια ειρήνη; Ρωσικός βομβαρδισμός σε Κίεβο, Ζαπορίζια - Βρετανικοί πύραυλοι από την Ουκρανία στη Ρωσία

Οι επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία έρχονται μετά το φιάσκο της ακύρωσης της συνόδου κορυφής ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη - Τι δηλώνει τώρα το Κρεμλίνο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Στην εποχή των reunions: Ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη νέα επανένωση των Fleetwood Mac μετά από έξι χρόνια «σιωπής»
Ήρθε ο καιρός; 22.10.25

Στην εποχή των reunions: Ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη νέα επανένωση των Fleetwood Mac μετά από έξι χρόνια «σιωπής»

Οι φήμες θέλουν τους Fleetwood Mac να συζητούν ένα reunion που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ και φυσικά μια μεγάλη περιοδεία. Ωστόσο πρώτα θα πρέπει να θαφτεί το «τσεκούρι του πολέμου» ανάμεσα στα μέλη της μπάντας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο