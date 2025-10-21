Τρίκαλα: «Σκεφτόμουν να την σκοτώσω» – Τι ισχυρίστηκε ο 18χρονος που έπνιξε με πετσέτα τη μητέρα του

Σοκάρουν τα νεότερα στοιχεία για την άγρια δολοφονία 54χρονης από τον 18χρονο γιο της στα Τρίκαλα.

Ο δράστης φέρεται να έπνιξε την μητέρα του με μία πετσέτα και στη συνέχεια κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία.

«Δεν με πρόσεχε»

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο 18χρονος σε ήρεμη κατάσταση φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε την μητέρα του διότι δεν ενέκρινε τις σχέσεις που είχε μετά το διαζύγιο με τον πατέρα του ενώ ισχυρίστηκε ότι παλαιότερα σαν παιδί δεν τον πρόσεχε και του ασκούσε ψυχολογική βία. Επίσης ισχυρίστηκε ότι δεχόταν μπούλινγκ από τον περίγυρό λόγω της οικογενειακής του κατάστασης και ότι είχε σκεφτεί πάλι να σκοτώσει την μητέρα του.

«Έμενε με τον πατέρα του και προχθές ήρθε εδώ, έφυγε την Κυριακή και ήρθε πάλι χθες εδώ. Δεν μας είπαν τίποτα. Ούτε ακούσαμε τίποτα, ούτε καταλάβαμε τίποτα. Πιο πολύ καιρό ήταν με τον πατέρα του», λέει στο MEGA η θεία του θύματος.

«Δεν είχαν καλές σχέσεις»

Ο νεαρός έμενε με τον πατέρα του, ενώ δεν επισκεπτόταν συχνά τη μητέρα του.

«Δεν είχαν και τόσο καλές (σχέσεις), αλλά τελευταία είχαν καλές. Τότε που ήταν πιο μικρός δεν ήταν τόσο καλά. Κρίμα για το παιδί, είναι μικρό παιδί», σημειώνει η θεία του.

Κατά πληροφορίες, ο γιος με τη μητέρα του έβλεπαν τηλεόραση όταν ξαφνικά ο 18χρονος σηκώθηκε, πήρε μία πετσέτα από το μπάνιο και την έπνιξε.

Όπως αναφέρθηκε ο νεαρός έμενε με τον πατέρα του καθώς οι γονείς του είχαν χωρίσει πριν από δύο χρόνια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μητέρα και γιος είχαν συχνά διενέξεις. Σήμερα ωστόσο οι γείτονες δεν άκουσαν φωνές

Όπως είπε ίδιος στους αστυνομικούς, τη στιγμή που η μητέρα του έβλεπε τηλεόραση πήγε στο μπάνιο, πήρε μια πετσέτα την τύλιξε γύρω από το λαιμό της και την έπνιξε.

Στη συνέχεια, ο ίδιος φέρεται να ειδοποίησε την Αστυνομία, ενώ αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα όπου κρατείται. Ο 18χρονος αναμένεται ακολούθως να οδηγηθεί στον εισαγγελέα και τον ανακριτή.

Ο 18χρονος έχει μια μεγαλύτερη αδελφή που διαμένει στον Βόλο.

Αύριο Τετάρτη θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή στη σορό της 54χρονης προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.