Δολοφονία στα Τρίκαλα: Ο 18χρονος δράστης ανέφερε ψυχολογική κακοποίηση από τη μητέρα του – Πώς έγινε το έγκλημα

Σοκ έχει προκαλέσει η δολοφονία μία 54χρονης από τον 18χρονο γιο της στα Τρίκαλα, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν κατ’ επανάληψη ψυχολογική κακοποίηση από το θύμα ως αιτία του εγκλήματος.

Ο 18χρονος έχει οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα των Τρικάλων και η σορός του θύματος αναμένεται να μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Λάρισας.

Όπως έγινε γνωστό ο 18χρονος ήταν αυτός που κάλεσε την αστυνομία και παραδέχτηκε τις πράξεις του.

Τι έχει γίνει γνωστό για τη δολοφονία στα Τρίκαλα

Αρκετές είναι οι θεωρίες για το φονικό, με τα σενάρια να προβληματίζουν αναφορικά με τις πραγματικές αιτίες πίσω από τη δολοφονία.

Όπως αναφέρει το Star, ο 18χρονος φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι για πολλά χρόνια η μητέρα του τον κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά.

Μάλιστα ο νεαρός έμενε με τον πατέρα του και την αδερφή του, καθώς οι γονείς του ήταν χωρισμένοι, ενώ δεν επισκεπτόταν συχνά τη μητέρα του λόγω πολλών διενέξεων.

Πώς έγινε το έγκλημα

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο γιος με τη μητέρα του έβλεπαν τηλεόραση και ξαφνικά ο 18χρονος σηκώθηκε, πήγε πήρε μία πετσέτα από το μπάνιο και την έπνιξε.

Οι γείτονες φαίνεται να μην κατάλαβαν τίποτα, αλλά τις τελευταίες μέρες είχαν αντιληφθεί τους καβγάδες που υπήρχαν μεταξύ του θύματος και του δράστη.

Ένα άλλο σενάριο που αναφέρει το thesspost και προκύπτει από μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, είναι ότι ο νεαρός ζητούσε συνεχώς χρήματα από τη μητέρα του, μια συνθήκη η οποία πυροδότησε πρωινό καβγά και κατ’ επέκταση, την άγρια δολοφονία της γυναίκας.