Τραγωδία στα Τρίκαλα – 18χρονος έπνιξε τη μητέρα του με μία πετσέτα

Στα Τρίκαλα ένας 18χρονος έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα και όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός, μετά τη δολοφονία, κάλεσε την αστυνομία και παραδέχτηκε το φρικτό έγκλημα.

Η δολοφονία στα Τρίκαλα

Η άγρια δολοφονία έγινε ανάμεσα στις συνοικίες της Αγία Μονής και των Αμπελακίων και όπως αναφέρει το trikalaola, είναι παιδί χωρισμένων γονιών, ενώ έχει μία αδερφή.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, άντρες της αστυνομίας κατέφτασαν στο σημείο, όπου συνέλαβαν το νεαρό, ενώ έσπευσαν και διασώστες του ΕΚΑΒ.

Ο ίδιος φέρεται να έμενε με τη μητέρα του, αλλά να είχαν συχνά διενέξεις. Σύμφωνα με το trikalaola το θύμα ήταν 54 ετών.

Το Trikala News υποστηρίζει ότι η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι, ενώ ιατροδικαστής εξέτασε τη σορό για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε ασφυκτικό θάνατο, ενώ η έκθεση του ιατροδικαστή αναμένεται να δώσει τις τελικές απαντήσεις.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 18χρονος φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι δεχόταν bullying από συνομηλίκους του για την οικογενειακή του κατάσταση.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη υπό τη Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων.