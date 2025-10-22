Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή (24/10) πήρε ο 18χρονος από τα Τρίκαλα που σκότωσε τη μητέρα του πνίγοντάς την με πετσέτα μπάνιου. Στον 18χρονο ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Το έγκλημα που έχει συγκλονίσει τα Τρίκαλα έγινε το πρωί της Τρίτης (21.10.2025). Από την νεκροψία – νεκροτομή που έγινε στη σορό της 54χρονης προκύπτει ότι ο θάνατός της προήλθε από στραγγαλισμό. Μάλιστα από τα ευρήματα που εντοπίστηκαν φαίνεται πως ο 18χρονος κράτησε σφιχτά την πετσέτα στο λαιμό της για αρκετά λεπτά πριν η μητέρα του αφήσει την τελευταία της πνοή.

«Ήθελα πάντα να σκοτώσω τη μάνα μου, γιατί δεν με πρόσεχε, με μάλωνε και είχε πάρα πολλές σχέσεις»

Η 54χρονη είχε χωρίσει με τον σύζυγο της και ο 18χρονος έμενε μαζί του και επισκεπτόταν τη μητέρα του μαζί με την αδερφή του κάποια Σαββατοκύριακα όπως λένε περίοικοι.

Η σχέση του 18χρονου με την μητέρα του -η οποία εργάζονταν σε δημόσια υπηρεσία των Τρικάλων- περιγράφεται ως “δύσκολη, όπως μεταδίδει το trikalavoice. O 18χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δέχονταν μπούλινγκ από συνομηλίκους του για την οικογενειακή τους κατάσταση και κυρίως για τη στάση της μητέρας του.

Οι τσακωμοί της 54χρονης με τον γιο της ήταν συνεχείς. Ωστόσο, χθες ο 18χρονος χωρίς να έχει συμβεί το παραμικρό μεταξύ τους κι ενώ έβλεπαν μαζί τηλεόραση, σηκώθηκε, πήγε στο μπάνιο και πήρε μια πετσέτα, επέστρεψε στο καθιστικό, τύλιξε την πετσέτα γύρω από το λαιμό της ίδιας του της μητέρας και την έπνιξε.

Στη συνέχεια απόλυτα τηλεφώνησε στην αστυνομία, ομολογώντας την πράξη του και περίμενε τους αστυνομικούς στο σπίτι της δολοφονημένης μητέρας του για να τον συλλάβουν.

«Με εξέθετε στη γειτονιά»

Κατά την προσαγωγή του στους αστυνομικούς, ο 18χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως προχώρησε στη δολοφονία επειδή – όπως είπε – η μητέρα του «τον εξέθετε με τη συμπεριφορά της στη γειτονιά» και δεν «ενέκρινε» τον τρόπο ζωής της μετά το διαζύγιό της.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης στη σύντομη αρχική του κατάθεση έκανε λόγο για εντάσεις και συχνούς καβγάδες με τη μητέρα του. Όπως φέρεται να είπε «ήθελα πάντα να σκοτώσω τη μάνα μου, γιατί δεν με πρόσεχε, με μάλωνε και είχε πάρα πολλές σχέσεις».

Σύμφωνα με το MEGA, ο 18χρονος, μαθητής ΕΠΑΛ, δεχόταν τα τελευταία χρόνια, μετά το διαζύγιο των γονέων του, συστηματικό bullying από συνομήλικούς του για την οικογενειακή του κατάσταση. «Δεν έχω κανέναν φίλο, με έχουν στο περιθώριο», φαίνεται πως είπε στους αστυνομικούς.