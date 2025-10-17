https://www.newsbomb.gr/ellada/story/1687552/lasithi-34xroni-travmatise-sovara-to-mati-tou-en-diastasei-syzygou-tis

Περιστατικό ενδοοικογενειακή βίας σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στο Λασίθι, όταν μια 34χρονη τραυμάτισε σοβαρά στο μάτι τον σύζυγό της.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, όλα συνέβησαν χθες (16/10) τα ξημερώματα, όταν το ζευγάρι από τη Μεγάλη Βρετανία άρχισε να λογομαχεί έντονα μέσα στο ξενοδοχείο και οι ένοικοι, οι οποίοι νόμισαν ότι επρόκειτο για ξυλοδαρμό γυναίκας, κάλεσαν την Αστυνομία.

Το περιστατικό, όμως, είχε άλλη τροπή που δεν την περίμεναν: H γυναίκα πέταξε με δύναμη ένα κινητό τηλέφωνο στο μάτι του συζύγου της, προκαλώντας του σοβαρό τραύμα.

Ο 35χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Γ.Ν. Ιεράπετρας, αλλά λόγω του σοβαρού τραύματος και του κινδύνου απώλειας όρασης, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ για εξειδικευμένη περίθαλψη.

Η 34χρονη συνελήφθη και παραμένει υπό κράτηση, ενώ ο άνδρας πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο ξενοδοχείο, φροντίζοντας τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού.