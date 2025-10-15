Ένα άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε σε κατάστημα στο Νέο Ηράκλειο, όταν ο πατέρας της υπαλλήλου εμφανίστηκε μπροστά της φορώντας το κράνος της μηχανής και χωρίς να πει κουβέντα άρχισε να την ξυλοκοπεί.

Σύμφωνα με το θύμα, υπήρχαν οικονομικές διαφορές μεταξύ τους για ένα μηνιαίο εισόδημα για περιουσία που ήταν στο ονομά της και όταν χρειάστηκε τα χρήματα, άρχισε να τα παίρνει εκείνη αντί του πατέρα της, με αποτέλεσμα εκείνος να αρχίσει να την απειλεί.

Η σοκαριστική επίθεση κατεγράφη καρέ-καρέ από την κάμερα ασφαλείας της επιχείρησης, όπου ο άνδρας διακρίνεται να πλησιάζει τη γυναίκα που κάθεται στο ταμείο, να την γρονθοκοπεί στο κεφάλι και το πρόσωπο και φεύγοντας να πετάει ό,τι αντικείμενο έβρισκε μπροστά του.

Υπήρχαν οικονομικές διαφορές για ένα μηνιαίο εισόδημα για περιουσία που ήταν στο όνομα της κόρης

Μετά τον ξυλοδαρμό η 25χρονη έφτασε στο Αστυνομικό Τμήμα Νέου Ηρακλείου όπου σοκαρισμένη περιέγραψε στους αστυνομικούς την επίθεση που δέχτηκε, όλα όσα βίωσε από τον ίδιο της τον πατέρα. Αμέσως κινήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου εις βάρος του και στη συνέχεια άνδρες της Άμεσης Δράσης τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας.

Το δικαστήριο πήρε αναβολή για την ερχόμενο Τρίτη προκειμένου να μπορέσει η έδρα να δει το βίντεο με τον ξυλοδαρμό.

Επίθεση στο Νέο Ηράκλειο: «Με έβριζε και με απειλούσε»

Το θύμα περιέγραψε στον τηλεοπτικό σταθμό Star τι ακριβώς έγινε όταν ο πατέρας της μπήκε μέσα στο μαγαζί: «Μου έχωσε δύο μπουνιές, με έφτυσε και έφυγε. Εγώ έπαθα κάκωση στο σαγόνι, γενικά έχω θέμα με τα δόνια μου πάρα πολύ, μετατοπίστηκε και ο φρονιμίτης και μου έσκισε το ούλο».

Η επίθεση έγινε για λεφτά, όπως λέει η ίδια η γυναίκα: «Για ένα μηνιαίο εισόδημα που είχαμε το οποίο είναι στο όνομά μου. Ήθελε να το παίρνει αυτός, γιατί εγώ δεν τα χρειαζόμουν και πλέον τα χρειάστηκα. Και του το είπα. Ξεκίνησε από μηνύματα, να με βρίζει πρώτα και να με απειλεί και μετά έγινε αυτό».

Σύμφωνα με την ίδια, λεκτική βία δέχεται εδώ και χρόνια, αλλά ήταν η πρώτη φορά που η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου. «Είναι με αναβολή και περιοριστικά μέτρα έξω. Όπου και να πάω κοιτάω πολύ, γύρω-γύρω. Είμαι πολύ επιφυλακτική στο από πού και πώς περνάω».

Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος περιέγραψε και εκείνη από την πλευρά της την βίαιη επίθεση του πατέρα: «Με το που έμαθα ότι έγινε κάτι στο μαγαζί έτρεξα να δω τι γίνεται. Πρώτα απ’ όλα ήθελα να δω αν είναι καλά η υπάλληλός μου. Είδα ότι την είχε χτυπήσει και κάλεσα αμέσως την αστυνομία».