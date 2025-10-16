Νέες πυροσβεστικές «φωλιές» στην Πάρο

Ο Δήμος Πάρου, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας και της άμεσης επιχειρησιακής ετοιμότητας σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της τοποθέτησης επτά (7) μεταλλικών πυροσβεστικών φωλιών, δίπλα σε κρουνούς νερού, σε ισάριθμες δημοτικές κοινότητες του νησιού.

Η εγκατάσταση των φωλιών έχει γίνει σε κομβικά σημεία κάθε κοινότητας, ώστε να διευκολύνεται η άμεση πρόσβαση και επέμβαση σε καταστάσεις ανάγκης, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες όπου ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι αυξημένος.

Ο σκοπός της προμήθειας

Η εγκατάσταση των φωλιών αποσκοπεί στην ταχεία αντιμετώπιση εν δυνάμει επικίνδυνων περιστατικών, έως ότου φτάσουν στο σημείο οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η κατανομή τους καλύπτει όλες τις δημοτικές κοινότητες του νησιού, ενισχύοντας σημαντικά την πυρασφάλεια τοπικών εγκαταστάσεων, οικισμών και φυσικού περιβάλλοντος, υποστηρίζει σε ανάρτηση του ο Δήμος Πάρου.

«Με τη στρατηγική τοποθέτηση επτά πυροσβεστικών φωλιών σε κάθε δημοτική κοινότητα, ενισχύουμε την άμυνα του νησιού απέναντι στις πυρκαγιές. Οι φωλιές αυτές αποτελούν κρίσιμο εργαλείο για την πρώτη απόκριση σε επείγοντα περιστατικά και θα αξιοποιηθούν από την πυροσβεστική υπηρεσία, σε εκπαιδευμένο προσωπικό και εθελοντές πολιτικής προστασίας» αναφέρει η δημοτική Αρχή Πάρου.