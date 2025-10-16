Αναβλήθηκε εκ νέου για τις 29 Οκτωβρίου η δίκη του πλαστικού χειρουργού που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε άγρια μια 43χρονη οδηγό στη λεωφόρο Ηλιουπόλεως, στη Δάφνη. Την Τρίτη, οπότε και συνελήφθη, είχε ζητήσει και πάρει αναβολή για την επόμενη μέρα προκειμένου να ορίσει δικηγόρο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega πληθαίνουν οι αυτόπτες μάρτυρες που θα καταθέσουν προς υπεράσπιση της οδηγού, ότι ο 38χρονος βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση και την χτυπούσε με μανία, ενώ εκείνη δεχόταν τα χτυπήματα χωρίς να μπορεί να αντιδράσει. Ένας εξ αυτών, μάλιστα, κατέθεσε στην Αστυνομία ότι ο κατηγορούμενος θα την είχε σκοτώσει αν δεν βρισκόταν κόσμος εκεί.

Το σοκαριστικό περιστατικό ξεκίνησε έπειτα από λογομαχία στον δρόμο, όταν ο 38χρονος ενοχλήθηκε επειδή η 43χρονη γυναίκα κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα. Σύμφωνα με την καταγγελία της 43χρονης, ο άνδρας άρχισε να κορνάρει, αναβόσβηνε τα φώτα, ενώ αργότερα την προσπέρασε, ακινητοποίησε το όχημα μπροστά της και κινήθηκε εναντίον της.

«Σταμάτησα πάνω στον πανικό μου γιατί προσπαθούσα να ξεφύγω, δεν με άφηνε να ξεφύγω»

«Είδα έναν άνθρωπο αφηνιασμένο»

Η 43χρονη έχει ζητήσει να υποβληθεί ο κατηγορούμενος σε τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ από τις φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν, φαίνονται εμφανή τραύματα στο κεφάλι της, καθώς και τούφες μαλλιών που της ξερίζωσε ο 38χρονος.

Η ίδια παραμένει σε σοκ και όπως δήλωσε στο Mega «πάλι με έπιασε πανικός και κάθε φορά που θα τον βλέπω στα δικαστήρια θα με πιάνει αυτό το τρέμουλο». Για το περιστατικό είπε ότι «δεν με άφηνε, με έπιασε με τα δυο του χέρια, είχα πάλι πάνω τα μαλλιά μου και με έπιασε και με τράβαγε. Έχω καρούμπαλα στο δεξί μέρος του κεφαλιού μου, κάποιες μελανιές στο κεφάλι».

Και πρόσθεσε: «Μου έκλεισε τον δρόμο, στη δεξιά λωρίδα υπήρχε ροή από τα αμάξια και σταμάτησα πάνω στον πανικό μου γιατί προσπαθούσα να ξεφύγω, δεν με άφηνε να ξεφύγω και την ώρα που βγήκε από το αμάξι είδα έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν αφηνιασμένος, είχε θυμό…».

Η πλευρά του γιατρού, από την άλλη, υποστηρίζει ότι η γυναίκα λέει ψέματα και ότι ο 38χρονος δεν την χτύπησε τόσο δυνατά. Πάντως, σύμφωνα με μαρτυρίες του κόσμου που βρισκόταν εκεί, ακόμα κι όταν κατάφεραν να τον απομακρύνουν από την γυναίκα, ο ίδιος έλεγε «και λίγα της έκανα». Στη συνέχεια πήγε να μπει στο αυτοκίνητό του να φύγει, αλλά έφτασε η Αστυνομία και τον συνέλαβε.

«Έχω ταλαιπωρηθεί αδίκως» λέει ο 38χρονος

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» ισχυριζόμενος ότι έχει ταλαιπωρηθεί αδίκως. «Σας ζητώ να σεβαστείτε έναν άνθρωπο που έχει ταλαιπωρηθεί αδίκως επί δύο 24ωρα. Άνθρωποι, να είμαστε άνθρωποι, αυτό ζητώ» δήλωσε.

Σε ό,τι αφορά τα όσα γράφονται «για το αν είμαι γιατρός ή όχι, όταν τελειώσει η δίκη με την κυρία, θα τα συζητήσουμε όλα» συνέχισε ο ίδιος. «Ο κόσμος λέει ό,τι θέλει, εσείς οι δημοσιογράφοι λέτε ό,τι θέλετε, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Χωρίς να ξέρει, χωρίς να ψάχνει. Ας λένε ό,τι θέλουν. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ εγώ για όσα λέει ο καθένας» πρόσθεσε.

«Ξέρουν πολύ καλά ποιος είμαι και οι δικαστές και ο νόμος και όλοι. Δεν χρειάζεται να τα πω στον οποιονδήποτε. Δεν έχω να τοποθετηθώ επί κανενός θέματος. Ας τελειώνει η υπόθεση με την κυρία κι ό,τι λέγεται θα διαλευκανθεί» κατέληξε ο 38χρονος.