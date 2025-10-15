Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το μεσημέρι ο πλαστικός χειρουργός που συνελήφθη χθες, Τρίτη, για τον ξυλοδαρμό 43χρονης οδηγού στην οδό Ηλιουπόλεως στη Δάφνη.

Το θύμα έχει ζητήσει να υποβληθεί ο κατηγορούμενος σε τοξικολογικές εξετάσεις

Ο κατηγορούμενος μετά την αναβολή που δόθηκε για σήμερα προκειμένου να ορίσει δικηγόρο, παραμένει κρατούμενος. Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών έχει ασκήσει εις βάρος του δίωξη για τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης βίας, της εξύβρισης και της απειλής.

Η 43χρονη γυναίκα έχει ζητήσει να υποβληθεί ο κατηγορούμενος σε τοξικολογικές εξετάσεις.

Δάφνη: Το χρονικό της επίθεσης

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, το περιστατικό ξεκίνησε έπειτα από λογομαχία στον δρόμο, όταν ο γιατρός ενοχλήθηκε επειδή η γυναίκα κινούνταν με χαμηλότερη ταχύτητα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η 43χρονη, τότε ο άνδρας που οδηγούσε πίσω της, άρχισε να κορνάρει, να «παίζει» με τα φώτα, φωνάζοντας και βρίζοντας.

Ωστόσο, η ένταση συνεχίστηκε και λίγο αργότερα ο πλαστικός χειρουργός προσπέρασε το αυτοκίνητό της 43χρονης, τράβηξε χειρόφρενο και βγήκε από το όχημα, κινούμενος εναντίον της.

Τότε, σε έξαλλη κατάσταση όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, την άρπαξε από τα μαλλιά και τη χτύπησε επανειλημμένα μέσα στο όχημά της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν, φαίνονται εμφανή τραύματα στο κεφάλι της, καθώς και τούφες μαλλιών που της ξερίζωσε.