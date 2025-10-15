newspaper
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
15.10.2025 | 08:35
Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου
Σήμερα η δίκη του πλαστικού χειρουργού που ξυλοκόπησε τη 43χρονη οδηγό στη Δάφνη – Παραμένει κρατούμενος
Ελλάδα 15 Οκτωβρίου 2025 | 08:20

Σήμερα η δίκη του πλαστικού χειρουργού που ξυλοκόπησε τη 43χρονη οδηγό στη Δάφνη – Παραμένει κρατούμενος

Ο κατηγορούμενος ζήτησε την Τρίτη αναβολή της δίκης ώστε να ορίσει δικηγόρο - Εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και απειλή για την επίθεση στη Δάφνη

Σύνταξη
Spotlight

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το μεσημέρι ο πλαστικός χειρουργός που συνελήφθη χθες, Τρίτη, για τον ξυλοδαρμό 43χρονης οδηγού στην οδό Ηλιουπόλεως στη Δάφνη.

Το θύμα έχει ζητήσει να υποβληθεί ο κατηγορούμενος σε τοξικολογικές εξετάσεις

Ο κατηγορούμενος μετά την αναβολή που δόθηκε για σήμερα προκειμένου να ορίσει δικηγόρο, παραμένει κρατούμενος. Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών έχει ασκήσει εις βάρος του δίωξη για τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης βίας, της εξύβρισης και της απειλής.

Η 43χρονη γυναίκα έχει ζητήσει να υποβληθεί ο κατηγορούμενος σε τοξικολογικές εξετάσεις.

Δάφνη: Το χρονικό της επίθεσης

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, το περιστατικό ξεκίνησε έπειτα από λογομαχία στον δρόμο, όταν ο γιατρός ενοχλήθηκε επειδή η γυναίκα κινούνταν με χαμηλότερη ταχύτητα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η 43χρονη, τότε ο άνδρας που οδηγούσε πίσω της, άρχισε να κορνάρει, να «παίζει» με τα φώτα, φωνάζοντας και βρίζοντας.

Ωστόσο, η ένταση συνεχίστηκε και λίγο αργότερα ο πλαστικός χειρουργός προσπέρασε το αυτοκίνητό της 43χρονης, τράβηξε χειρόφρενο και βγήκε από το όχημα, κινούμενος εναντίον της.

Τότε, σε έξαλλη κατάσταση όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, την άρπαξε από τα μαλλιά και τη χτύπησε επανειλημμένα μέσα στο όχημά της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν, φαίνονται εμφανή τραύματα στο κεφάλι της, καθώς και τούφες μαλλιών που της ξερίζωσε.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Business
Σούπερ μάρκετ: Με νέες μειωμένες τιμές πάνω από 2.000 προϊόντα – Δήλωση Θεοδωρικάκου

Σούπερ μάρκετ: Με νέες μειωμένες τιμές πάνω από 2.000 προϊόντα – Δήλωση Θεοδωρικάκου

inWellness
Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
Πήρε εξιτήριο από τον Ευαγγελισμό ο Πάνος Ρούτσι
Κρίσιμη εβδομάδα 15.10.25

Πήρε εξιτήριο από τον Ευαγγελισμό ο Πάνος Ρούτσι - Τι έδειξαν οι εξετάσεις

Ο Πάνος Ρούτσι είχε νιώσει έντονη αδιαθεσία στη διάρκεια συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη - Μετά τις εξετάσεις που του έγιναν, επέστρεψε σπίτι του για πλήρη ανάρρωση

Σύνταξη
Νέο Ηράκλειο: Πατέρας εισέβαλε στην επιχείρηση που εργαζόταν η κόρη του και την ξυλοκόπησε άγρια (βίντεο)
Ενδοοικογενειακή βία 15.10.25

Πατέρας εισέβαλε στην επιχείρηση που εργαζόταν η κόρη του και την ξυλοκόπησε άγρια (βίντεο)

Οικονομικές διαφορές πίσω από τη σοκαριστική επίθεση στο Νέο Ηράκλειο - Η κοπέλα κατέθεσε ότι λεκτική βία δέχεται εδώ και χρόνια από τον πατέρα της, αλλά πρώτη φορά η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου

Σύνταξη
Αττική Οδός: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου
Μεγάλες καθυστερήσεις 15.10.25

Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου

Η Αττική Οδός ενημερώνει το κοινό ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από 15' έως 25' από τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας και από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλα στον «αέρα» με τις αγροτικές επιδοτήσεις – Η OLAF «οργώνει» και η κυβέρνηση «παίζει καθυστερήσεις»
Η ημερομηνία ορόσημο 15.10.25

Όλα στον «αέρα» με τις αγροτικές επιδοτήσεις - Η OLAF «οργώνει» και η κυβέρνηση... «παίζει καθυστερήσεις»

Η αιφνιδιαστική έρευνα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) εντείνει τις πιέσεις προς την Αθήνα να παρουσιάσει άμεσα σχέδιο δράσης για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διάχυτη οργή στους αγρότες για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές. Ο κίνδυνος να χαθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Διαθήκες: Τέλος στις πολύμηνες αναμονές και στις ουρές στα πρωτοδικεία
Μητρώο Διαθηκών 15.10.25

Τέλος στις πολύμηνες αναμονές και στις ουρές στα πρωτοδικεία

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις διαθήκες ξεκινά την 1η Νοεμβρίου και μεταφέρει τη δημοσίευση από τα πρωτοδικεία στους συμβολαιογράφους - Από 450 ημέρες σε δυο με τρεις η έκδοση πιστοποιητικού

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πανευρωπαϊκή έρευνα για τη νεολαία – Η Ελλάδα «πληγώνει» τα παιδιά της
Επίπεδα ευτυχίας 15.10.25

Πανευρωπαϊκή έρευνα για τη νεολαία – Η Ελλάδα «πληγώνει» τα παιδιά της

Νέα πανευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους 15-34 ετών, δείχνει οτι η ελληνική νεολαία έχει τα χαμηλότερα επίπεδα ευτυχίας μετά την Κύπρο και είναι η πιο δυσαρεστημένη από το σύστημα υγείας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Καστελόριζο: Σε τουρκικό νοσοκομείο ο δήμαρχος για μια ακτινογραφία έπειτα από ατύχημά του
Επειτα από ατύχημα 15.10.25

Σε τουρκικό νοσοκομείο για μια ακτινογραφία ο δήμαρχος Καστελορίζου

Ο δήμαρχος Καστελορίζου αναγκάστηκε να μεταβεί στην Τουρκία για μια ακτινογραφία έπειτα από ατύχημα που υπέστη καθώς στο νησί δεν υπάρχει ακτινολόγος, ενώ δέχτηκε και επικρίσεις για την απόφασή του.

Σύνταξη
Ο Πάνος Ρούτσι ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό
Αδιαθεσία 15.10.25

Στον Ευαγγελισμό ο Πάνος Ρούτσι

Ο Πάντος Ρούτσι ένιωσε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο Σύνταγμα και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Σύνταξη
Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για να αναγνωρίσει τους δύο δράστες
Ελλάδα 14.10.25

Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για να αναγνωρίσει τους δύο δράστες

Ο 22χρονος συνεργός, όπως έχει προκύψει από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, πριν τη δολοφονία τηλεφώνησε σε τρίτο πρόσωπο το οποίο βρισκόταν εντός του κάμπινγκ

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ: Η πρωτιά της Αγγλίας και οι 28 χώρες που έχουν εξασφαλίσει «εισιτήριο» για τα τελικά
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Προκριματικά Μουντιάλ: Η πρωτιά της Αγγλίας και οι 28 χώρες που έχουν εξασφαλίσει «εισιτήριο» για τα τελικά

Η Αγγλία η τελευταία χρονικά αλλά και η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που εξασφάλισε την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 - Άλλες 28 χώρες έχουν ήδη πάρει το «εισιτήριο».

Σύνταξη
Εκρηκτικό κλίμα στη Βουλή για το 13ωρο – Απόσυρση του νομοσχεδίου ζητεί η αντιπολίτευση
Σε εξέλιξη 15.10.25

Εκρηκτικό κλίμα στη Βουλή για το 13ωρο – Απόσυρση του νομοσχεδίου ζητεί η αντιπολίτευση

Αντιπολιτευτικοί μύδροι για το 13ωρο που εισάγει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο - Η αντιπολίτευση ζητεί απόσυρση του νομοσχεδίου, κατάργηση υποσχέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης - Σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή

Σύνταξη
Το «διπλό» χτύπημα Ανδρουλάκη και το «ζέσταμα» των κομματικών μηχανών
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Το «διπλό» χτύπημα Ανδρουλάκη και το «ζέσταμα» των κομματικών μηχανών

Ανεβάζει τους αντιπολιτευτικούς τόνους κατά της ΝΔ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μετά τη «μάχη» για τα εργασιακά έρχεται σύγκρουση για την εξωτερική πολιτική. Οι διεργασίες για το συνέδριο και ο στόχος της «συστράτευσης»

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πήρε εξιτήριο από τον Ευαγγελισμό ο Πάνος Ρούτσι
Κρίσιμη εβδομάδα 15.10.25

Πήρε εξιτήριο από τον Ευαγγελισμό ο Πάνος Ρούτσι - Τι έδειξαν οι εξετάσεις

Ο Πάνος Ρούτσι είχε νιώσει έντονη αδιαθεσία στη διάρκεια συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη - Μετά τις εξετάσεις που του έγιναν, επέστρεψε σπίτι του για πλήρη ανάρρωση

Σύνταξη
Θρίαμβος της ζωής: Η βολεϊμπολίστρια Αλίσια Όγκομς νίκησε τον καρκίνο και ευχαρίστησε τον ΑΟ Θήρας (pics)
Άλλα Αθλήματα 15.10.25

Θρίαμβος της ζωής: Η βολεϊμπολίστρια Αλίσια Όγκομς νίκησε τον καρκίνο και ευχαρίστησε τον ΑΟ Θήρας (pics)

Τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής της, απέναντι στον καρκίνο, πέτυχε η Καναδή βολεϊμπολίστρια, Αλίσια Όγκομς, η οποία ευχαρίστησε δημόσια την ομάδα της, τον ΑΟ Θήρας που «της έσωσε τη ζωή»! - Τι απάντησε ο σύλλογος της Σαντορίνης.

Σύνταξη
Γάζα: Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη δεύτερη φάση εκεχειρίας – Η «ειρήνη» Τραμπ θα δοκιμαστεί πίσω από τα φώτα
Σε τεντωμένο σχοινί 15.10.25

Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη β' φάση εκεχειρίας - Μπορεί η «ειρήνη» Τραμπ να εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω από μία φωτογραφία;

Το βασικό ζήτημα που απασχολεί του μεσολαβητές είναι να διατηρηθεί η εκεχειρία στη Γάζα που όμως αποδεικνύεται ιδιαίτερα εύθραυστη

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ήμουν τόσο ερωτευμένη μαζί του: Η Χέδερ Γκράχαμ ήθελε ο Χιθ Λέτζερ να είναι ακόμα ζωντανός
Εξομολογήσεις 15.10.25

Ήμουν τόσο ερωτευμένη μαζί του: Η Χέδερ Γκράχαμ ήθελε ο Χιθ Λέτζερ να είναι ακόμα ζωντανός

Η 55χρονη ηθοποιός Χέδερ Γκράχαμ ήταν η καλεσμένη του podcast Are You A Charlotte? και θυμήθηκε τη σύντομη αλλά έντονη σχέση της με τον αδικοχαμένο Χιθ Λέτζερ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Washington Post για Γάζα – Ειρήνη χτισμένη στην άμμο;
Αντίστροφη μέτρηση 15.10.25

Washington Post για Γάζα - Ειρήνη χτισμένη στην άμμο;

Μπορεί πολλοί να έδωσαν τα εύσημα στον Τραμπ που κατάφερε να πείσει τον Νετανιάχου, αλλά ο Νετανιάχου μπορεί να ξαναβρεί τον «δρόμο» προς τη σύγκρουση, ενόψει των εκλογών.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νέο ρεκόρ για τον Μέσι: Πρώτος σε ασίστ στην ιστορία των εθνικών ομάδων (vid)
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Νέο ρεκόρ για τον Μέσι: Πρώτος σε ασίστ στην ιστορία των εθνικών ομάδων (vid)

Ένα ακόμη ρεκόρ στην ιστορία του ποδοσφαίρου ανήκει αποκλειστικά πλέον στον Λιονέλ Μέσι... Όσον αφορά στους κορυφαίους σκόρερ με τις Εθνικές, ο Αργεντινός είναι δεύτερος με 114.

Σύνταξη
Νέο Ηράκλειο: Πατέρας εισέβαλε στην επιχείρηση που εργαζόταν η κόρη του και την ξυλοκόπησε άγρια (βίντεο)
Ενδοοικογενειακή βία 15.10.25

Πατέρας εισέβαλε στην επιχείρηση που εργαζόταν η κόρη του και την ξυλοκόπησε άγρια (βίντεο)

Οικονομικές διαφορές πίσω από τη σοκαριστική επίθεση στο Νέο Ηράκλειο - Η κοπέλα κατέθεσε ότι λεκτική βία δέχεται εδώ και χρόνια από τον πατέρα της, αλλά πρώτη φορά η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου

Σύνταξη
Σήμερα η νέα παρέμβαση Καραμανλή στην Παλιά Βουλή – Τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός
Πολιτική 15.10.25

Σήμερα η νέα παρέμβαση Καραμανλή στην Παλιά Βουλή – Τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός

Το απόγευμα η πρώτη δημόσια παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή μετά το καλοκαίρι στην εκδήλωση για την Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη. Η αναφορά στο θέμα των θεσμών και της Δικαιοσύνης υπό το πρίσμα της δυσπιστίας των πολιτών

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Χρησιμοποιήθηκαν μέρη των σωμάτων τους σε σατανικές τελετές; Οι φρικιαστικές δολοφονίες του «Τέρατος της Φλωρεντίας»
Αγρίμια 15.10.25

Χρησιμοποιήθηκαν μέρη των σωμάτων τους σε σατανικές τελετές; Οι φρικιαστικές δολοφονίες του «Τέρατος της Φλωρεντίας»

Ήταν μια βίαιη σειρά δολοφονιών που συγκλόνισε την Ιταλία – όμως ακόμα λίγα είναι γνωστά. Γιατί δολοφονήθηκαν οι εραστές της Φλωρεντίας μέσα στα αυτοκίνητά τους; Γιατί συχνά στοχεύονταν τα γεννητικά τους όργανα; Ο συγγραφέας Τόμπιας Τζόουνς εξετάζει τα στοιχεία και το Netflix τα κάνει μίνι σειρά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αττική Οδός: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου
Μεγάλες καθυστερήσεις 15.10.25

Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου

Η Αττική Οδός ενημερώνει το κοινό ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από 15' έως 25' από τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας και από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας

Σύνταξη
Οι εργαζόμενοι μπορούν να αρνηθούν το 13ωρο, οι Παλαιστίνιοι δεν τρώνε από επιλογή, πόση υποκρισία και θράσος αντέχουν άραγε οι λαοί
in Confidential 15.10.25

Οι εργαζόμενοι μπορούν να αρνηθούν το 13ωρο, οι Παλαιστίνιοι δεν τρώνε από επιλογή, πόση υποκρισία και θράσος αντέχουν άραγε οι λαοί

Η απορρύθμιση της εργασίας προχωρά αργά και σταθερά, όπως ξεσκεπάζεται και του ΟΠΕΚΕΠΕ η λαμογιά και ο Βορίδης για να διασωθεί στέλνει ραβασάκια πριν πάει στην Εξεταστική.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλα στον «αέρα» με τις αγροτικές επιδοτήσεις – Η OLAF «οργώνει» και η κυβέρνηση «παίζει καθυστερήσεις»
Η ημερομηνία ορόσημο 15.10.25

Όλα στον «αέρα» με τις αγροτικές επιδοτήσεις - Η OLAF «οργώνει» και η κυβέρνηση... «παίζει καθυστερήσεις»

Η αιφνιδιαστική έρευνα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) εντείνει τις πιέσεις προς την Αθήνα να παρουσιάσει άμεσα σχέδιο δράσης για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διάχυτη οργή στους αγρότες για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές. Ο κίνδυνος να χαθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

