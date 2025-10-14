Δίωξη για τέσσερα πλημμελήματα σε βάρος του πλαστικού χειρουργού που επιτέθηκε σε 43χρονη οδηγό

Αντιμέτωπος με τέσσερα πλημμελήματα θα βρεθεί ο πλαστικός χειρουργός που επιτέθηκε και ξυλοκόπησε μια 43χρονη οδηγό στην οδό Ηλιουπόλεως στη Δάφνη.

Ο πλαστικός χειρουργός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος άσκησε εις βάρος του δίωξη για τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης βίας, της εξύβρισης και της απειλής.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές.

Το χρονικό

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, το περιστατικό ξεκίνησε έπειτα από λογομαχία στον δρόμο, όταν ο γιατρός ενοχλήθηκε επειδή η γυναίκα κινούνταν με χαμηλότερη ταχύτητα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η 43χρονη, τότε ο άνδρας που οδηγούσε πίσω της, άρχισε να κορνάρει, να «παίζει» με τα φώτα, φωνάζοντας και βρίζοντας.

Ωστόσο, η ένταση συνεχίστηκε και λίγο αργότερα ο πλαστικός χειρουργός προσπέρασε το αυτοκίνητό της 43χρονης, τράβηξε χειρόφρενο και βγήκε από το όχημα, κινούμενος εναντίον της.

Τότε, σε έξαλλη κατάσταση όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, την άρπαξε από τα μαλλιά και τη χτύπησε επανειλημμένα μέσα στο όχημά της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν, φαίνονται εμφανή τραύματα στο κεφάλι της, καθώς και τούφες μαλλιών που της ξερίζωσε.