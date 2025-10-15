«Ο Αρχιτέκτων Ιωάννης Λαζαρίμος» στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά

Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά εγκαινιάζει την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, στις 19:30, στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά (Φίλωνος 29), την έκθεση «Ο Αρχιτέκτων Ιωάννης Λαζαρίμος», με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η έκθεση είναι αφιερωμένη στον Ιωάννη Λαζαρίμο, Αρχιτέκτονα και Δημοτικό Μηχανικό, ο οποίος με το όραμα και το έργο του σφράγισε την πολεοδομική και αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του Πειραιά στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα. Μέσα από πρωτότυπα σχέδια, φωτογραφικό και αρχειακό υλικό παρουσιάζεται η συμβολή του στη δημιουργία δημοσίων κτιρίων, ναών, σχολείων και κοινωνικών υποδομών, με κορυφαίο επίτευγμα το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, που φέτος γιορτάζει τα 130 χρόνια από τα εγκαίνιά του.

Κεντρική ομιλήτρια της τελετής εγκαινίων θα είναι η Αμαλία Ανδρουλιδάκη, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η διάρκεια της έκθεσης είναι από 17 Οκτωβρίου 2025 έως 25 Ιανουαρίου 2026. Στο πλαίσιό της θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις και ομιλίες, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.

Μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες που πέρασαν από την πόλη

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε: «Ο Ιωάννης Λαζαρίμος, ως Δημοτικός Αρχιτέκτονας, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην πολεοδομική οργάνωση, την τεχνική υποδομή και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της πόλης.

Σημαντικές υποδομές που κατασκευάζονται στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα φέρουν την υπογραφή του, όπως οι ναοί των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και του Αγίου Νικολάου, το Ζάννειο Ορφανοτροφείο, το Α’ Γυμνάσιο, το Β΄ Παρθεναγωγείο, το Νεκροταφείο της Ανάστασης, το κτίριο των Βούρλων, είναι μερικά μόνο από τα σημαντικότερα έργα του.

Η έκθεση αυτή αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες που πέρασαν από την πόλη μας και ανέδειξε ζητήματα αισθητικής, λειτουργικότητας και δημοσίου συμφέροντος».

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού Γιάννης Χατζηαλέξης, σημείωσε: «Στο πλαίσιο του εορτασμού των 130 χρόνων από τα εγκαίνια του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, τιμούμε την παρακαταθήκη του αρχιτέκτονα Ιωάννη Λαζαρίμου, μιας προσωπικότητας που καθόρισε τη φυσιογνωμία της πόλης μας. Η έκθεση αναδεικνύει το πολυσχιδές έργο του και τις παρεμβάσεις του σε καίριες υποδομές, όπως ο λιμένας Αλών, που συνέβαλαν στον εκσυγχρονισμό του Πειραιά. Ο Λαζαρίμος υπήρξε ο άνθρωπος που σχεδίασε τον νεοκλασικό Πειραιά με υψηλό αίσθημα ευθύνης, όραμα και πολύτιμη εμπειρία».

Η Διευθύντρια Πολιτισμού, Ευαγγελία Μπαφούνη, επεσήμανε:

«Η έκθεση για τον Ιωάννη Λαζαρίμο αποτελεί φόρο τιμής σε έναν πρωτοπόρο αρχιτέκτονα, που με το έργο του διαμόρφωσε τον Πειραιά της νεωτερικότητας. Είναι καθήκον μας να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη και την προσφορά του. Ο Λαζαρίμος δεν υπήρξε μόνο σχεδιαστής έργων, αλλά και οραματιστής που συνέδεσε την τεχνική με την κοινωνική διάσταση της αρχιτεκτονικής, αφήνοντας μια πολύπλευρη κληρονομιά που επιχειρεί να αναδείξει η έκθεση»