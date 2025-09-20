Εθνική Πινακοθήκη: Η τρισδιάστατη αναπαράσταση για την ιστορία του κτιρίου

Η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου παρουσιάζει την αρχιτεκτονική της κληρονομιά μέσα από το ίδιο το κτήριο που τη στεγάζει. Στο κεντρικό κτήριο, στο μεσοπάτωμα, θα εκτεθεί τρισδιάστατα εκτυπωμένη μακέτα, όπου αποτυπώνονται οι χωρικές και χρονικές προσθήκες που διαμόρφωσαν την πορεία του.

Από τον Μάιο του 2021, η Εθνική Πινακοθήκη υποδέχεται ξανά

το κοινό στο πρόσφατα ανακαινισμένο κτήριο της, ένα εμβληματικό δείγμα ελληνικού μοντερνισμού που αναβαθμίστηκε σε σύγχρονο πολιτιστικό τοπόσημο της Αθήνας. Το διατηρητέο κέλυφος επεκτάθηκε και εκσυγχρονίστηκε, διπλασιάζοντας τον χώρο του, για να υποστηρίξει ένα δυναμικό μουσειακό έργο.

Η παρουσίαση της μακέτας θα συνοδεύεται από Ψηφιακή Γωνιά, με φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες από την κατασκευή, την ιστορία και τις αρχιτεκτονικές φάσεις του κτηρίου, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα ταξίδι στον χρόνο και στην εξέλιξή του.

Τα εργαστήρια

Στο πλαίσιο της δράσης, θα υλοποιηθεί και εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σε Τρεις Διαστάσεις».

Δύο εργαστήρια αρχιτεκτονικής για παιδιά 6–12 ετών προσκαλούν τους μικρούς επισκέπτες να περιηγηθούν στην τρισδιάστατη μακέτα και να δημιουργήσουν τις δικές τους μακέτες και αναπτύγματα, μαθαίνοντας για την κλίμακα, τον πολεοδομικό σχεδιασμό κατανοώντας τους συνεκτικούς δεσμούς ανάμεσα στην αρχιτεκτονική και το μουσειολογικό σχεδιασμό.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σε Τρεις Διαστάσεις»

Ημερομηνίες & ώρες εργαστηρίων:

– Σάββατο 27/09/2025, 12:00 – για παιδιά 6–8 ετών

– Κυριακή 28/09/2025, 12:00 – για παιδιά 8–12 ετών

Διάρκεια: 90 λεπτά | Συμμετοχή δωρεάν | Απαραίτητη η συνοδεία γονέα

Χώρος: Εθνική Πινακοθήκη – Κεντρικό Κτήριο (Μεσοπάτωμα & μόνιμη έκθεση)

Σχεδίαση & διεξαγωγή: Ειρήνη – Δάφνη Σάπκα, Τεχνική Σύμβουλος ΕΠΜΑΣ και Χριστίνα Μπότσου, Μουσειοπαιδαγωγός ΕΠΜΑΣ

Όριο συμμετεχόντων: 25 παιδιά ανά εργαστήριο

Κρατήσεις: edu.episkepseis@nationalgallery.gr

Υπεύθυνοι Εκδήλωσης

Ειρήνη Σάπκα – Τεχνική Σύμβουλος ΕΠΜΑΣ

Αγνή Τερλιξή – Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Συντήρησης και Φυσικοχημικών Ερευνών Έργων Τέχνης της ΕΠΜΑΣ

Έφη Αγαθονίκου – Προϊσταμένη Διεύθυνσης Συλλογών, Καλλιτεχνικού και Μουσειολογικού Προγραμματισμού