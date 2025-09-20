magazin
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Εθνική Πινακοθήκη: Η τρισδιάστατη αναπαράσταση για την ιστορία του κτιρίου
Culture Live 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:00

Εθνική Πινακοθήκη: Η τρισδιάστατη αναπαράσταση για την ιστορία του κτιρίου

«Αρχιτεκτονική Μνήμη και Καινοτομία: Η Εθνική Πινακοθήκη σε Τρισδιάστατη Αναπαράσταση», από τις 26 έως 28 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου παρουσιάζει την αρχιτεκτονική της κληρονομιά μέσα από το ίδιο το κτήριο που τη στεγάζει. Στο κεντρικό κτήριο, στο μεσοπάτωμα, θα εκτεθεί τρισδιάστατα εκτυπωμένη μακέτα, όπου αποτυπώνονται οι χωρικές και χρονικές προσθήκες που διαμόρφωσαν την πορεία του.

Από τον Μάιο του 2021, η Εθνική Πινακοθήκη υποδέχεται ξανά

το κοινό στο πρόσφατα ανακαινισμένο κτήριο της, ένα εμβληματικό δείγμα ελληνικού μοντερνισμού που αναβαθμίστηκε σε σύγχρονο πολιτιστικό τοπόσημο της Αθήνας. Το διατηρητέο κέλυφος επεκτάθηκε και εκσυγχρονίστηκε, διπλασιάζοντας τον χώρο του, για να υποστηρίξει ένα δυναμικό μουσειακό έργο.

Η παρουσίαση της μακέτας θα συνοδεύεται από Ψηφιακή Γωνιά, με φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες από την κατασκευή, την ιστορία και τις αρχιτεκτονικές φάσεις του κτηρίου, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα ταξίδι στον χρόνο και στην εξέλιξή του.

Τα εργαστήρια

Στο πλαίσιο της δράσης, θα υλοποιηθεί και εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σε Τρεις Διαστάσεις».

Δύο εργαστήρια αρχιτεκτονικής για παιδιά 6–12 ετών προσκαλούν τους μικρούς επισκέπτες να περιηγηθούν στην τρισδιάστατη μακέτα και να δημιουργήσουν τις δικές τους μακέτες και αναπτύγματα, μαθαίνοντας για την κλίμακα, τον πολεοδομικό σχεδιασμό κατανοώντας τους συνεκτικούς δεσμούς ανάμεσα στην αρχιτεκτονική και το μουσειολογικό σχεδιασμό.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σε Τρεις Διαστάσεις»

Ημερομηνίες & ώρες εργαστηρίων:

– Σάββατο 27/09/2025, 12:00 – για παιδιά 6–8 ετών

– Κυριακή 28/09/2025, 12:00 – για παιδιά 8–12 ετών

Διάρκεια: 90 λεπτά | Συμμετοχή δωρεάν | Απαραίτητη η συνοδεία γονέα

Χώρος: Εθνική Πινακοθήκη – Κεντρικό Κτήριο (Μεσοπάτωμα & μόνιμη έκθεση)

Σχεδίαση & διεξαγωγή: Ειρήνη – Δάφνη Σάπκα, Τεχνική Σύμβουλος ΕΠΜΑΣ και Χριστίνα Μπότσου, Μουσειοπαιδαγωγός ΕΠΜΑΣ

Όριο συμμετεχόντων: 25 παιδιά ανά εργαστήριο

Κρατήσεις: edu.episkepseis@nationalgallery.gr

Υπεύθυνοι Εκδήλωσης

Ειρήνη Σάπκα – Τεχνική Σύμβουλος ΕΠΜΑΣ

Αγνή Τερλιξή – Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Συντήρησης και Φυσικοχημικών Ερευνών Έργων Τέχνης της ΕΠΜΑΣ

Έφη Αγαθονίκου – Προϊσταμένη Διεύθυνσης Συλλογών, Καλλιτεχνικού και Μουσειολογικού Προγραμματισμού

Τουρισμός
«Ο πατέρας μου συνήθιζε να λέει: "Από την επιτυχία πιες μια γουλιά, κάνε γαργάρες και φτύσε την"» λέει μεταξύ άλλων ο Μεξικανός σκηνοθέτης Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου στην El País - η απώλεια του γιου του, το χάος του Μεξικού και η νέα του ταινία με τον Τομ Κρουζ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Με αφορμή την αναστολή του σόου του Τζίμι Κίμελ μετά το σχόλιο του για τους MAGA του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη δολοφονία του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ, τα τηλεοπτικά παράθυρα φλέγονται σε Βρετανία και ΗΠΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει μια κινηματογραφική διασκευή του μυθιστορήματος «What Happens at Night», το οποίο αφηγείται την στοιχειωτική ιστορία δύο αγνώστων που ταξιδεύουν σε μια χώρα δίχως όνομα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στο δίπτυχο εκθεσιακό αφιέρωμα, ο Ανδρέας Γεωργιάδης παρουσιάζει αφενός τη νέα σειρά έργων που φιλοτέχνησε ο ζωγράφος ειδικά για την έκθεση αυτή με θέμα το ιερό νησί της Δήλου, αφετέρου την ενότητα «Αναφορά στον Κ. Π. Καβάφη».

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Η έκθεση «Marie Antoinette Style» θα παρουσιάσει σπάνια προσωπικά αντικείμενα της βασίλισσας Μαρίας Αντουανέτας, ενώ παράλληλα θα εξερευνήσει τη διαχρονική επιρροή της στους σύγχρονους σχεδιαστές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Οι δεξιοί θέλουν ο Τσάρλι Κερκ να είναι κάποιο είδος αγίου, να μην προκαλεί αντιπαραθέσεις και να κάνει την Αριστερά να φαίνεται υστερική», αναφέρει η καθηγήτρια σε δήλωση της στο ARTnews.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση της Γκαμπριέλε Στέτσερ στις Άλπεις αναδεικνύει το έργο μιας γυναίκας που, μέσα από τη φωτογραφία, μετέτρεψε την προσωπική της αντίσταση σε καλλιτεχνική κληρονομιά

Σύνταξη
Με αφορμή την προβολή της ταινίας Ευδοκία σε αποκατεστημένη κόπια στον ιστορικό κινηματογράφο Ριβιέρα, μια υπενθύμιση γιατί το αριστούργημα του δωρικού Αλέξη Δαμιανού θεωρείται από πολλούς η καλύτερη ελληνική ταινία όλων των εποχών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όπως αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Σιλβέστερ Σταλόνε, μια από τις πιο θρυλικές σκηνές της ταινίας «Rocky» γυρίστηκε από ένα καπρίτσιο του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ειδικοί στην Ουάσινγκτον εντόπισαν κάτω από τον διάσημο πίνακα μια ανδρική μορφή, που ενδέχεται να αποτελεί το μοναδικό πορτρέτο άνδρα του Βερμέερ ή ένα χαμένο έργο του Φαμπρίτιους

Σύνταξη
Την πολυαναμενόμενη βιογραφία «Samo Lives» υπογράφει ο σκηνοθέτης Τζούλιους Ονάχ, ενώ στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Μπασκιά θα δούμε τον ηθοποιό Κέλβιν Χάρισον Τζούνιορ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Το μεγάλο ζητούμενο, αυτή τη στιγμή, είναι η συνεργασία και η ευρύτερη συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων, ώστε να συγκροτηθεί ένα εναλλακτικό και νικηφόρο μέτωπο» απέναντι στον Μητσοτάκη, λέει η Ράνια Σβίγκου

Σύνταξη
Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τεράστιο ζήτημα η σίτιση των μαθητών στα σχολεία – Περισσότερες οι αιτήσεις φέτος
Ελλάδα 20.09.25

Τεράστιο ζήτημα η σίτιση των μαθητών στα σχολεία – Περισσότερες οι αιτήσεις φέτος

Το πρώτο κουδούνι φανέρωσε τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες παιδιά να κινδυνεύουν να μένουν νηστικά στο σχολείο.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Την Δευτέρα πάει στη Νέα Υόρκη – Η ομιλία στη Γ.Σ. του ΟΗΕ και το τετ α τετ με τον Ερντογάν
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Την Δευτέρα στη Νέα Υόρκη ο Μητσοτάκης - Η ομιλία στη Γ.Σ. του ΟΗΕ και το τετ α τετ με τον Ερντογάν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με σειρά επενδυτών, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Ατρόμητος για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
Mια «κοιμωμένη» Φρίντα Κάλο που αιωρείται στον ουρανό ενδέχεται να σπάσει ρεκόρ εκατομμυρίων σε δημοπρασία
Σουρεαλισμός 20.09.25

Mια «κοιμωμένη» Φρίντα Κάλο που αιωρείται στον ουρανό ενδέχεται να σπάσει ρεκόρ εκατομμυρίων σε δημοπρασία

Το El Sueño (La Cama), απεικονίζει μια «κοιμωμένη» Φρίντα Κάλο που περιβάλλεται από φύλλα και αιωρείται στον ουρανό, ενώ ένα μεγάλος σκελετός, ζωσμένος με εκρηκτικά βρίσκεται πάνω από τον θόλο του κρεβατιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Κηφισιά – Άρης
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Κηφισιά – Άρης

LIVE: Κηφισιά – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – Άρης για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο προοδευτικών συνεργασιών για μια εναλλακτική πολιτική
«Επικίνδυνος ο Μητσοτάκης» 20.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο προοδευτικών συνεργασιών για μια εναλλακτική πολιτική

«Η κυβέρνηση γνώριζε τι γινόταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος λέει 'δεν γνώριζα τίποτα'», είπε η αναπλ. εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκαρά, τονίζοντας την ανάγκη συγκρότησης μετώπου συνεργασιών

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ για την 5η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Για να κατανοήσετε πώς η AI θα αναδιαμορφώσει την ανθρωπότητα, διαβάστε αυτό το γερμανικό παραμύθι
Ενοχή ή ενηλικίωση; 20.09.25

Για να κατανοήσετε πώς η AI θα αναδιαμορφώσει την ανθρωπότητα, διαβάστε αυτό το γερμανικό παραμύθι

Η AI θα αντικαταστήσει τη δημιουργικότητα με κάτι που θα μοιάζει περισσότερο με... μαγική ευχή σε ένα παραμύθι - Η πρόκληση για τις μελλοντικές γενιές είναι να αντιμετωπίσουν το αίσθημα κενού που αφήνει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο χαμένος τάφος της Κλεοπάτρας: Ένα βυθισμένο λιμάνι μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στην λύση του μυστηρίου
Κόσμος 20.09.25

Ο χαμένος τάφος της Κλεοπάτρας: Ένα βυθισμένο λιμάνι μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στην λύση του μυστηρίου

Η πρόσφατη ανακάλυψη ενός βυθισμένου λιμανιού κοντά στην Αλεξάνδρεια φέρνει τους αρχαιολόγους πιο κοντά από ποτέ στον εντοπισμό του χαμένου τάφου της θρυλικής βασίλισσας Κλεοπάτρας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Μπέρνλι – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Μπέρνλι – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μπέρνλι – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 17.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης, Μπέρνλι – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η ΝΔ είναι η κυβέρνηση που διαχειρίστηκε 70 δισεκατομμύρια και πήγαν σε λίγες τσέπες
«Πολιτική αλλαγή» 20.09.25

Τσουκαλάς: Η ΝΔ είναι η κυβέρνηση που διαχειρίστηκε 70 δισεκατομμύρια και πήγαν σε λίγες τσέπες

«Ο κ. Μητσοτάκης πήγε στη ΔΕΘ να μοιράσει ένα πλεόνασμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε να παρουσιάσει ένα πολιτικό σχέδιο για τη χώρα», λέει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Βρετανία-Γαλλία: Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες διέσχισαν τη Μάγχη μέσα σε μία μέρα
Βρετανία-Γαλλία 20.09.25

Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες διέσχισαν τη Μάγχη μέσα σε μία μέρα

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι διέσχισαν τη Μάγχη με μικρά σκάφη, κατευθυνόμενοι προς τις βρετανικές ακτές, ενώ η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ προχωρούσε στην επιστροφή ενός ακόμη μετανάστη στη Γαλλία

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Ψάχνω δικαιοσύνη, έχω δώσει υπόσχεση στο παιδί μου να βρω τους δολοφόνους
Ελλάδα 20.09.25

Πάνος Ρούτσι: Ψάχνω δικαιοσύνη, έχω δώσει υπόσχεση στο παιδί μου να βρω τους δολοφόνους

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας έξω από τη Βουλή, ζητώντας να του χορηγηθεί άδεια εκταφής του παιδιού του, προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του.

Σύνταξη
Συρία: 25 πτώματα ανασύρθηκαν από μαζικό τάφο κοντά στη Δαμασκό – Πιστεύεται ότι είναι θαμμένα τουλάχιστον 175
Κόσμος 20.09.25

Συρία: 25 πτώματα ανασύρθηκαν από μαζικό τάφο κοντά στη Δαμασκό – Πιστεύεται ότι είναι θαμμένα τουλάχιστον 175

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα θύματα σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις του Άσαντ σε ενέδρα ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν από την ανατολική Γκούτα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία

Σύνταξη
Η Τάρα Κάλικο έκανε ποδήλατο το 1988 και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι – Η προειδοποίηση που έδωσε στη μητέρα της
Ανεξιχνίαστη υπόθεση 20.09.25

Η Τάρα Κάλικο έκανε ποδήλατο το 1988 και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι – Η προειδοποίηση που έδωσε στη μητέρα της

Έχουν περάσει πάνω από τριάντα χρόνια από τότε που η Τάρα Λι Κάλικο εξαφανίστηκε ενώ έκανε ποδηλασία στην πόλη της, το Μπελέν του Νέου Μεξικού, αλλά η αστυνομία δεν έχει ακόμη προβεί σε καμία σύλληψη για την υπόθεσή της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
