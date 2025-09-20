Εθνική Πινακοθήκη: Η τρισδιάστατη αναπαράσταση για την ιστορία του κτιρίου
«Αρχιτεκτονική Μνήμη και Καινοτομία: Η Εθνική Πινακοθήκη σε Τρισδιάστατη Αναπαράσταση», από τις 26 έως 28 Σεπτεμβρίου.
- Οι Ευρωπαίοι τουρίστες γυρίζουν την πλάτη στις ΗΠΑ
- Συρία: 25 πτώματα ανασύρθηκαν από μαζικό τάφο κοντά στη Δαμασκό – Πιστεύεται ότι είναι θαμμένα τουλάχιστον 175
- Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες διέσχισαν τη Μάγχη μέσα σε μία μέρα
- Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν νέες πωλήσεις όπλων προς το Ισραήλ αξίας 6 δισ. δολαρίων
Η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου παρουσιάζει την αρχιτεκτονική της κληρονομιά μέσα από το ίδιο το κτήριο που τη στεγάζει. Στο κεντρικό κτήριο, στο μεσοπάτωμα, θα εκτεθεί τρισδιάστατα εκτυπωμένη μακέτα, όπου αποτυπώνονται οι χωρικές και χρονικές προσθήκες που διαμόρφωσαν την πορεία του.
Από τον Μάιο του 2021, η Εθνική Πινακοθήκη υποδέχεται ξανά
το κοινό στο πρόσφατα ανακαινισμένο κτήριο της, ένα εμβληματικό δείγμα ελληνικού μοντερνισμού που αναβαθμίστηκε σε σύγχρονο πολιτιστικό τοπόσημο της Αθήνας. Το διατηρητέο κέλυφος επεκτάθηκε και εκσυγχρονίστηκε, διπλασιάζοντας τον χώρο του, για να υποστηρίξει ένα δυναμικό μουσειακό έργο.
Η παρουσίαση της μακέτας θα συνοδεύεται από Ψηφιακή Γωνιά, με φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες από την κατασκευή, την ιστορία και τις αρχιτεκτονικές φάσεις του κτηρίου, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα ταξίδι στον χρόνο και στην εξέλιξή του.
Τα εργαστήρια
Στο πλαίσιο της δράσης, θα υλοποιηθεί και εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σε Τρεις Διαστάσεις».
Δύο εργαστήρια αρχιτεκτονικής για παιδιά 6–12 ετών προσκαλούν τους μικρούς επισκέπτες να περιηγηθούν στην τρισδιάστατη μακέτα και να δημιουργήσουν τις δικές τους μακέτες και αναπτύγματα, μαθαίνοντας για την κλίμακα, τον πολεοδομικό σχεδιασμό κατανοώντας τους συνεκτικούς δεσμούς ανάμεσα στην αρχιτεκτονική και το μουσειολογικό σχεδιασμό.
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σε Τρεις Διαστάσεις»
Ημερομηνίες & ώρες εργαστηρίων:
– Σάββατο 27/09/2025, 12:00 – για παιδιά 6–8 ετών
– Κυριακή 28/09/2025, 12:00 – για παιδιά 8–12 ετών
Διάρκεια: 90 λεπτά | Συμμετοχή δωρεάν | Απαραίτητη η συνοδεία γονέα
Χώρος: Εθνική Πινακοθήκη – Κεντρικό Κτήριο (Μεσοπάτωμα & μόνιμη έκθεση)
Σχεδίαση & διεξαγωγή: Ειρήνη – Δάφνη Σάπκα, Τεχνική Σύμβουλος ΕΠΜΑΣ και Χριστίνα Μπότσου, Μουσειοπαιδαγωγός ΕΠΜΑΣ
Όριο συμμετεχόντων: 25 παιδιά ανά εργαστήριο
Κρατήσεις: edu.episkepseis@nationalgallery.gr
Υπεύθυνοι Εκδήλωσης
Ειρήνη Σάπκα – Τεχνική Σύμβουλος ΕΠΜΑΣ
Αγνή Τερλιξή – Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Συντήρησης και Φυσικοχημικών Ερευνών Έργων Τέχνης της ΕΠΜΑΣ
Έφη Αγαθονίκου – Προϊσταμένη Διεύθυνσης Συλλογών, Καλλιτεχνικού και Μουσειολογικού Προγραμματισμού
- Χόφενχαϊμ – Μπάγερν Μονάχου 1-4: Χατ-τρικ Κέιν και 4Χ4 για τους Βαυαρούς
- Σβίγκου: Μπάζωμα και στο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από ΝΔ – Αναγκαία η συγκρότηση προοδευτικού μετώπου – Αυτονόητη η θέση Τσίπρα
- Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου: «Οι εγκληματίες είναι αυτοί που δημιουργούν τις τράπεζες, όχι αυτοί που τις ληστεύουν»
- Κερατσίνι: Έσπασε κεντρικός αγωγός της ΕΥΔΑΠ – Στο ύψος πολυκατοικίας ο πίδακας νερού
- Δάκρυσε η Τζένγκο: «Συγκινούμαι γιατί βγαίνει όλη η πίεση της χρονιάς – Μπορούσε να βγει κάτι πολύ καλύτερο»
- Τεράστιο ζήτημα η σίτιση των μαθητών στα σχολεία – Περισσότερες οι αιτήσεις φέτος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις