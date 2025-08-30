magazin
Μήνυμα από το 112 στο Κιάτο
Σημαντική είδηση:
30.08.2025 | 21:02
Λάρισα: Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε 57χρονος
Είστε ινφλουένσερ; Η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου ζητά δημιουργούς περιεχομένου
Social 30 Αυγούστου 2025 | 18:15

Είστε ινφλουένσερ; Η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου ζητά δημιουργούς περιεχομένου

«Μετά την επιτυχία του προγράμματος 200 Creators του περασμένου έτους, επιστρέφουμε για άλλη μια χρονιά» ανέφερε σε δελτίο τύπου η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, η οποία αναζητά ινφλουένσερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Spotlight

Πέρυσι, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την ίδρυσή της, η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου ξεκίνησε το πρόγραμμα «200 Creators», επιλέγοντας 200 δημιουργούς περιεχομένου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι θα συνεργάζονταν με το μουσείο – ουσιαστικά, για να το εξηγήσουμε όπως προστάζει και η εποχή (αλίμονο), ινφλουένσερ με «ειδίκευση» στην τέχνη.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του μουσείου, το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος συγκέντρωσε 42 εκατομμύρια προβολές και πάνω από 2,2 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2024.

Μετά την επιτυχία που σημείωσε το πρόγραμμα, -δεδομένου ότι διανύουμε τις ημέρες όπου οι διαδικτυακές κόκκινες καρδιές σου προσφέρουν ένα ευρύ Gen Z μελλοντικό κοινό- το μουσείο αποφάσισε να ξεκινήσει την επόμενη φάση του προγράμματος 200 Creators.

Η φετινή ομάδα θα περιλαμβάνει 50 νέους δημιουργούς περιεχομένου (οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 31 Αυγούστου), προσφέροντας πρόσβαση σε προεπισκοπήσεις εκθέσεων, εργαστήρια και εκδηλώσεις στο μουσείο.

H ανακοίνωση της Εθνικής Πινακοθήκης του Λονδίνου

«Μετά την επιτυχία του προγράμματος 200 Creators του περασμένου έτους, επιστρέφουμε για άλλη μια χρονιά. Φέτος, αναζητούμε 50 ψηφιακούς δημιουργούς για να ενταχθούν στο δίκτυο 200 Creators Network και να μας βοηθήσουν να γιορτάσουμε τη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης και τη νέα μας έκθεση, «C C Land: The Wonder of Art».

»Η συμμετοχή στο δίκτυο 200 Creators θα σας δώσει την ευκαιρία να γνωρίσετε το προσωπικό της Εθνικής Πινακοθήκης, να δείτε τις δραστηριότητες πίσω από τα παρασκήνια και να επισκεφθείτε την Πινακοθήκη εκτός ωραρίου για να εξερευνήσετε τη συλλογή της, που περιλαμβάνει μερικά από τα σπουδαιότερα έργα ζωγραφικής στον κόσμο. Θέλουμε να αντλήσετε έμπνευση και να δημιουργήσετε και να μοιραστείτε περιεχόμενο με τις διαδικτυακές σας κοινότητες».

»Θα έχετε επίσης την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε εργαστήρια με πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, να συνδεθείτε με συνεργαζόμενα μουσεία και γκαλερί σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ θα υπάρχουν 4 αμειβόμενες ευκαιρίες για συνεργασία με τη Γκαλερί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους».

«Ψάχνουμε και πάλι ανθρώπους»

Οι προϋποθέσεις για τους υποψηφίους παραμένουν οι ίδιες: τουλάχιστον 50.000 ακόλουθοι στο YouTube, 100.000 ακόλουθοι στο Instagram ή 50.000 ακόλουθοι και ένα εκατομμύριο likes στο TikTok. Ωστόσο, η Έλι Γουάιαντ, διευθύντρια επικοινωνίας της Εθνικής Πινακοθήκης, προτρέπει όσους ενδιαφέρονται αλλά δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια ή έχουν ακόλουθους σε άλλες πλατφόρμες να υποβάλουν την αίτηση τους, όπως αναφέρει η The Art Newspaper.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα βρούμε νέα άτομα που ίσως δεν έχουμε συναντήσει στο παρελθόν», λέει, σύμφωνα με την εφημερίδα. «Ψάχνουμε και πάλι ανθρώπους από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και από όλα τα διαφορετικά μέρη του διαδικτύου. Πέρυσι, είχαμε μια καταπληκτική ομάδα ανθρώπων που ειδικεύονταν στην ιστορία της τέχνης, αλλά και αρτοποιούς, κεραμίστες, κωμικούς και ράφτες!».

Η Εθνική Πινακοθήκη διατηρεί επαφή με τους δημιουργούς του εναρκτήριου προγράμματος, οι οποίοι θα αναλάβουν πλέον ρόλο αποφοίτων, γράφει η δημοσιογράφος Aimee Dawson στην Art Newspaper.

Η συνεργασία αυτή έχει αποφέρει μια σειρά από συνεργασίες με κορυφαίους θεσμούς για πολλούς από αυτούς. Το Adeche Atelier — δημιουργικό δίδυμο που δημιουργεί έργα τέχνης βασισμένα στις αφρικανικές ρίζες, αναζωπυρώνοντας την πολιτιστική κληρονομιά μέσα από τη μυθολογία, τη λαογραφία και την πνευματικότητα—έλαβε ανάθεση από το BBC και τη Βασιλική Ακαδημία Τεχνών να δημιουργήσει έναν πίνακα εμπνευσμένο από μια νέα σειρά για την Αναγέννηση, ενώ έχει προσεγγιστεί και από το Μουσείο Fitzwilliam στο Κέιμπριτζ, χάρη στη συμμετοχή του στην πρωτοβουλία 200 Creators Network.

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper

Τουρισμός
Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Vita.gr
Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Economy
89η ΔΕΘ: Τι προτείνουν οι φορείς για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας

89η ΔΕΘ: Τι προτείνουν οι φορείς για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας

inWellness
inTown
Sean «Diddy» Combs: Δικαστική «νίκη» για τον ατιμασμένο ράπερ – Απορρίφθηκε αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση
Fizz 30.08.25

Sean «Diddy» Combs: Δικαστική «νίκη» για τον ατιμασμένο ράπερ – Απορρίφθηκε αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση

Δικαστήριο του Λος Άντζελες απέρριψε αγωγή σε βάρος του Sean «Diddy» Combs για σεξουαλική κακοποίηση του 2015, κρίνοντας την εκπρόθεσμη. Παραμένει σε εκκρεμότητα η ομοσπονδιακή ποινή του

Σύνταξη
Αδημοσίευτη φωτογραφία του Αλέκου Σακελλάριου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα από το 1966 ήρθε στο φως
Studio Κλεισθένης 30.08.25

Αδημοσίευτη φωτογραφία του Αλέκου Σακελλάριου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα από το 1966 ήρθε στο φως

Τριάντα τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό του, μια σπάνια εικόνα θυμίζει τη σφραγίδα που άφησε στο θέατρο και τον κινηματογράφο ο μεγάλος δημιουργός Αλέκος Σακελλάριος

Σύνταξη
Πριγκίπισσα Μάχρα – French Montana: Η ελληνική καταγωγή, ο αρραβώνας και το 4ο μεγαλύτερο γιοτ στον κόσμο
Γάμος εκατομμυρίων 30.08.25

Πριγκίπισσα Μάχρα – French Montana: Η ελληνική καταγωγή, ο αρραβώνας και το 4ο μεγαλύτερο γιοτ στον κόσμο

Ο ράπερ French Montana έκανε πρόταση γάμου στην Σεΐχα Μάχρα κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού τον Ιούνιο, λίγο μετά την πρώτη του εμφάνιση στην πασαρέλα.

Σύνταξη
Όλοι είχαν κάτι να πουν για τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι – εκτός από την Μπλέικ Λάιβλι
Σιωπή 30.08.25

Όλοι είχαν κάτι να πουν για τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι – εκτός από την Μπλέικ Λάιβλι

Είναι η είδηση της εβδομάδας στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, καθώς όλοι ασχολούνται με τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι. Ή σχεδόν όλοι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κάιν και Άβελ: Τίτλοι τέλους για Γουίλιαμ-Χάρι – Η συνάντηση με τον Κάρολο, το «Όχι» του μεγάλου αδελφού
«Κουράστηκε» 29.08.25

Κάιν και Άβελ: Τίτλοι τέλους για Γουίλιαμ-Χάρι – Η συνάντηση με τον Κάρολο, το «Όχι» του μεγάλου αδελφού

Ο πρίγκιπας Χάρι επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συναντήσει τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, για πρώτη φορά μετά από 20 μήνες. Ο αδελφός του, πρίγκιπας Γουίλιαμ δεν συμφωνεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η εποχή των 50άρηδων: Oι 25 πιο hot σταρ μετά τα -ήντα – Ο Μπραντ Πιτ μέσα στη λίστα, ο Μπεν Άφλεκ όχι
Ο παλιός είναι αλλιώς 29.08.25

Η εποχή των 50άρηδων: Oι 25 πιο hot σταρ μετά τα -ήντα – Ο Μπραντ Πιτ μέσα στη λίστα, ο Μπεν Άφλεκ όχι

Η γοητεία και το στιλ δεν είναι προνόμια της νεότητας. Απόδειξη ο Μπραντ Πιτ και όλοι όσοι είναι μέσα στη λίστα της AARP που αναδεικνύει τους πιο ελκυστικούς 50άρηδες που με κάθε χρόνο που περνά, δείχνουν ότι η εμπειρία και η ωριμότητα είναι τα πιο δυνατά τους «όπλα»

Σύνταξη
Η Gen Z Βάζει «χέρι» στις αποταμιεύσεις της, παραλείπει γεύματα και πουλάει τα υπάρχοντά της για… να τα βγάλει πέρα
Κόσμος 30.08.25

Η Gen Z Βάζει «χέρι» στις αποταμιεύσεις της, παραλείπει γεύματα και πουλάει τα υπάρχοντά της για… να τα βγάλει πέρα

Αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα είναι η Gen Z, που προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιβιώσει, σε αντίθεση με όσα λέγονται για την «σπάταλη» φύση της

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νορβηγία: Κατολίσθηση κατέστρεψε τμήμα αυτοκινητοδρόμου και σιδηροδρομικής γραμμής – Αναφορές για ένα νεκρό
Κόσμος 30.08.25

Νορβηγία: Κατολίσθηση κατέστρεψε τμήμα αυτοκινητοδρόμου και σιδηροδρομικής γραμμής – Αναφορές για ένα νεκρό

Η μεγάλη κατολίσθηση έχει κόψει δρόμο στα δύο στη Νορβηγία - Μια προηγούμενη προσπάθεια διάσωσης μετατρέπεται σε επιχείρηση αναζήτησης ενός άνδρα, που τώρα πιστεύεται ότι έχει πεθάνει

Σύνταξη
Sean «Diddy» Combs: Δικαστική «νίκη» για τον ατιμασμένο ράπερ – Απορρίφθηκε αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση
Fizz 30.08.25

Sean «Diddy» Combs: Δικαστική «νίκη» για τον ατιμασμένο ράπερ – Απορρίφθηκε αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση

Δικαστήριο του Λος Άντζελες απέρριψε αγωγή σε βάρος του Sean «Diddy» Combs για σεξουαλική κακοποίηση του 2015, κρίνοντας την εκπρόθεσμη. Παραμένει σε εκκρεμότητα η ομοσπονδιακή ποινή του

Σύνταξη
Δείτε το φανταστικό γκολ και την μυθική ασίστ του Τσικίνιο, για τη νίκη (0-2) του Ολυμπιακού στον Βόλο (vids)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Δείτε το φανταστικό γκολ και την μυθική ασίστ του Τσικίνιο, για τη νίκη (0-2) του Ολυμπιακού στον Βόλο (vids)

Στο 77′ ο Στρεφέτσα δημιούργησε από δεξιά και ο Τσικίνιο με μυθικό τακουνάκι άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό στον Βόλο – «Σεφτέ» στις ασίστ για τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα – Λίγο αργότερα (85′) ο Πορτογάλος έβγαλε μυθική ασίστ για το 2-0 του Ρέτσου

Σύνταξη
Βόλος – Ολυμπιακός 0-2: Η… μπαγκέτα του Τσικίνιο έφερε το 2Χ2 (vids)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Βόλος – Ολυμπιακός 0-2: Η… μπαγκέτα του Τσικίνιο έφερε το 2Χ2 (vids)

«Μαγεία» από τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό, που με δύο τακουνάκια οδήγησε τον Ολυμπιακό στη νίκη επί του Βόλου με 2-0 – Απίθανο γκολ με τακουνάκι στο 77’, ασίστ με τον ίδιο τρόπο στον Ρέτσο στο 86’.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
LIVE: Άρης – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναιτωλικός, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
Τα 5+1 «θέλω» των επιχειρηματιών από τη ΔΕΘ
Οικονομικές Ειδήσεις 30.08.25

Τα 5+1 «θέλω» των επιχειρηματιών από τη ΔΕΘ

Κοινός τόπος των προτάσεων από τους φορείς εκπροσώπησης των επιχειρηματιών η υλοποίηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης της οικονομίας

Μαρία Σιδέρη
Η Μαριάν Φέιθφουλ πήρε LSD με τον Μικ Τζάγκερ, μίλησε για χάος και αναρχία και η αστυνομία σάστισε
«Sister Morphine» 30.08.25

Η Μαριάν Φέιθφουλ πήρε LSD με τον Μικ Τζάγκερ, μίλησε για χάος και αναρχία και η αστυνομία σάστισε

Η Μαριάν Φέιθφουλ είναι η εκλιπούσα πρωταγωνίστρια του ντοκιμαντέρ «Broken English», μια ταινία που πήρε το όνομα της από το κλασικό άλμπουμ του 1979.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κάλας: Η ΕΕ δεν θα επιστρέψει τα δεσμευμένα περιουσιακά στη Ρωσία, εκτός αν καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία
Κόσμος 30.08.25

Κάλας: Η ΕΕ δεν θα επιστρέψει τα δεσμευμένα περιουσιακά στη Ρωσία, εκτός αν καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία

Η Κάγια Κάλας δήλωσε ότι η ΕΕ πρέπει να εμβαθύνει στο ζήτημα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ώστε να είναι προετοιμασμένη σε περίπτωση ενδεχόμενης εκεχειρίας ή ειρηνευτικής συμφωνίας

Σύνταξη
Γαλλία: Έξαλλοι με τον Μπαϊρού οι συνταξιούχοι – «Δε φταίνε οι παππούδες κι οι γιαγιάδες για το δημόσιο χρέος»
Γαλλία 30.08.25

Μην πυροβολείτε τους συνταξιούχους - Οργή με τις δηλώσεις Mπαϊρού ότι «φταίνε οι boomers» για το χρέος

Οργισμένοι με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού είναι οι Γάλλοι συνταξιούχοι, μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις του ότι για το δημοσιονομικό έλλειμμα φταίει... «η άνεση των boomers».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αδημοσίευτη φωτογραφία του Αλέκου Σακελλάριου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα από το 1966 ήρθε στο φως
Studio Κλεισθένης 30.08.25

Αδημοσίευτη φωτογραφία του Αλέκου Σακελλάριου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα από το 1966 ήρθε στο φως

Τριάντα τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό του, μια σπάνια εικόνα θυμίζει τη σφραγίδα που άφησε στο θέατρο και τον κινηματογράφο ο μεγάλος δημιουργός Αλέκος Σακελλάριος

Σύνταξη
Μύθοι και αλήθειες για τα αντηλιακά
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 30.08.25

Μύθοι και αλήθειες για τα αντηλιακά

Συγκεχυμένες είναι αρκετές πληροφορίες γύρω από το πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά τα αντηλιακά

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
