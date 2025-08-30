Είστε ινφλουένσερ; Η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου ζητά δημιουργούς περιεχομένου

Πέρυσι, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την ίδρυσή της, η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου ξεκίνησε το πρόγραμμα «200 Creators», επιλέγοντας 200 δημιουργούς περιεχομένου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι θα συνεργάζονταν με το μουσείο – ουσιαστικά, για να το εξηγήσουμε όπως προστάζει και η εποχή (αλίμονο), ινφλουένσερ με «ειδίκευση» στην τέχνη.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του μουσείου, το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος συγκέντρωσε 42 εκατομμύρια προβολές και πάνω από 2,2 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2024.

Μετά την επιτυχία που σημείωσε το πρόγραμμα, -δεδομένου ότι διανύουμε τις ημέρες όπου οι διαδικτυακές κόκκινες καρδιές σου προσφέρουν ένα ευρύ Gen Z μελλοντικό κοινό- το μουσείο αποφάσισε να ξεκινήσει την επόμενη φάση του προγράμματος 200 Creators.

Η φετινή ομάδα θα περιλαμβάνει 50 νέους δημιουργούς περιεχομένου (οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 31 Αυγούστου), προσφέροντας πρόσβαση σε προεπισκοπήσεις εκθέσεων, εργαστήρια και εκδηλώσεις στο μουσείο.

H ανακοίνωση της Εθνικής Πινακοθήκης του Λονδίνου

«Μετά την επιτυχία του προγράμματος 200 Creators του περασμένου έτους, επιστρέφουμε για άλλη μια χρονιά. Φέτος, αναζητούμε 50 ψηφιακούς δημιουργούς για να ενταχθούν στο δίκτυο 200 Creators Network και να μας βοηθήσουν να γιορτάσουμε τη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης και τη νέα μας έκθεση, «C C Land: The Wonder of Art».

»Η συμμετοχή στο δίκτυο 200 Creators θα σας δώσει την ευκαιρία να γνωρίσετε το προσωπικό της Εθνικής Πινακοθήκης, να δείτε τις δραστηριότητες πίσω από τα παρασκήνια και να επισκεφθείτε την Πινακοθήκη εκτός ωραρίου για να εξερευνήσετε τη συλλογή της, που περιλαμβάνει μερικά από τα σπουδαιότερα έργα ζωγραφικής στον κόσμο. Θέλουμε να αντλήσετε έμπνευση και να δημιουργήσετε και να μοιραστείτε περιεχόμενο με τις διαδικτυακές σας κοινότητες».

»Θα έχετε επίσης την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε εργαστήρια με πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, να συνδεθείτε με συνεργαζόμενα μουσεία και γκαλερί σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ θα υπάρχουν 4 αμειβόμενες ευκαιρίες για συνεργασία με τη Γκαλερί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους».

«Ψάχνουμε και πάλι ανθρώπους»

Οι προϋποθέσεις για τους υποψηφίους παραμένουν οι ίδιες: τουλάχιστον 50.000 ακόλουθοι στο YouTube, 100.000 ακόλουθοι στο Instagram ή 50.000 ακόλουθοι και ένα εκατομμύριο likes στο TikTok. Ωστόσο, η Έλι Γουάιαντ, διευθύντρια επικοινωνίας της Εθνικής Πινακοθήκης, προτρέπει όσους ενδιαφέρονται αλλά δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια ή έχουν ακόλουθους σε άλλες πλατφόρμες να υποβάλουν την αίτηση τους, όπως αναφέρει η The Art Newspaper.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα βρούμε νέα άτομα που ίσως δεν έχουμε συναντήσει στο παρελθόν», λέει, σύμφωνα με την εφημερίδα. «Ψάχνουμε και πάλι ανθρώπους από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και από όλα τα διαφορετικά μέρη του διαδικτύου. Πέρυσι, είχαμε μια καταπληκτική ομάδα ανθρώπων που ειδικεύονταν στην ιστορία της τέχνης, αλλά και αρτοποιούς, κεραμίστες, κωμικούς και ράφτες!».

Η Εθνική Πινακοθήκη διατηρεί επαφή με τους δημιουργούς του εναρκτήριου προγράμματος, οι οποίοι θα αναλάβουν πλέον ρόλο αποφοίτων, γράφει η δημοσιογράφος Aimee Dawson στην Art Newspaper.

Η συνεργασία αυτή έχει αποφέρει μια σειρά από συνεργασίες με κορυφαίους θεσμούς για πολλούς από αυτούς. Το Adeche Atelier — δημιουργικό δίδυμο που δημιουργεί έργα τέχνης βασισμένα στις αφρικανικές ρίζες, αναζωπυρώνοντας την πολιτιστική κληρονομιά μέσα από τη μυθολογία, τη λαογραφία και την πνευματικότητα—έλαβε ανάθεση από το BBC και τη Βασιλική Ακαδημία Τεχνών να δημιουργήσει έναν πίνακα εμπνευσμένο από μια νέα σειρά για την Αναγέννηση, ενώ έχει προσεγγιστεί και από το Μουσείο Fitzwilliam στο Κέιμπριτζ, χάρη στη συμμετοχή του στην πρωτοβουλία 200 Creators Network.

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper