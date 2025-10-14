Σοβαρές διαταραχές στα αεροδρόμια Βρυξελλών και Σαρλερουά έχει προκαλέσει η σημερνή εθνική απεργία στο Βέλγιο που έχουν κηρύξει εργατικά συνδικάτα κατά των οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης συνασπισμού, υπό τον Φλαμανδό συντηρητικό πρωθυπουργό, Μπαρντ ντε Βέβερ.

Όλες οι πτήσεις αναχωρήσεων και σχεδόν οι μισές πτήσεις αφίξεων έχουν ακυρωθεί στο αεροδρόμιο Zaventem των Βρυξελλών, επηρεάζοντας συνολικά 48.000 επιβάτες, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου .

«Το αεροδρόμιο Charleroi δεν θα μπορέσει να εκτελέσει τις προγραμματισμένες πτήσεις αναχώρησης και άφιξης», αναφέρει ανακοίνωση του δεύτερου μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας. Σοβαρές διαταραχές έχουν υποστεί και οι δημόσιες συγκοινωνίες σε Βρυξέλλες, Φλάνδρα και Βαλονία.

Μεγάλη είναι η προσέλευση των διαδηλωτών. Σύμφωνα με τα συνδικάτα, πάνω από 100.000 άνθρωποι διαδηλώνουν από σήμερα το πρωί στους δρόμους των Βρυξελλών (80.000 σύμφωνα με την αστυνομία) κατά των μέτρων λιτότητας της κυβέρνησης συνασπισμού που θέλει να περιορίσει τα επιδόματα ανεργίας σε δύο χρόνια και να εφαρμόσει μια ευρεία μεταρρύθμιση των συντάξεων.

Η βελγική κυβέρνηση συνασπισμού δρομολογεί επίσης σημαντικές περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, η παρουσίαση του οποίου αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα. Τα αιτήματα που προβάλλουν τα τρία μεγάλα συνδικάτα (CSC, FGTB και CGSLB) είναι κυρίως κοινωνικοοικονομικά: ποιοτικές θέσεις εργασίας και δίκαιες συντάξεις.