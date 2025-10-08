Ιταλία: Γενική απεργία στις 27 Οκτωβρίου – Αίτημα να ακυρωθεί ο διορισμός της διευθύντριας της Όπερας Βενετίας
Ο διορισμός της Μπεατρίτσε Βενέτσι έχει προκαλέσει οργή. Θεωρήθηκε ότι ήταν αποτέλεσμα των δεσμών της με την κυβέρνηση Μελόνι και όχι των προσόντων και της εμπειρίας που απαιτεί αυτή η θέση.
Τα ιταλικά συνδικάτα Cgil, Cisl και Uil κήρυξαν απεργία για τις 27 Οκτωβρίου, ημέρα της πρεμιέρας της νέας σεζόν του λυρικού θεάτρου «La Fenice» της Βενετίας. Αίτημα της απεργίας είναι να ακυρωθεί ο διορισμός της Μπεατρίτσε Βενέτσι, της νέας, μόνιμης διευθύντριας ορχήστρας του La Fenice.
Η Mπεατρίτσε Βενέτσι θα πρέπει να αναλάβει καθήκοντα στην όπερα από τον Οκτώβριο του 2026. Ωστόσο ο διορισμός της έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, καθώς καταγγέλλεται ότι οφείλεται στις στενές σχέσεις που διαθέτει με την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι.
Τα ιταλικά συνδικάτα, κριτικοί μουσικής, τα μέλη της ορχήστρας και μέρος των θεατών του ιστορικού θεάτρου της Βενετίας υποστηρίζουν ότι η 35χρονη Βενέτσι δεν διαθέτει την αναγκαία επαγγελματική εμπειρία και ότι η επιλογή της είναι αποτέλεσμα πολιτικής στήριξης.
Οι δεσμοί με το νεοφασιστικό κόμμα
Οι αντιρρήσεις εστιάζουν στο ότι η Βενέτσι, σύμβουλος μουσικής του ιταλικού υπουργείου Πολιτισμού και κόρη πρώην στελέχους του νεοφασιστικού κόμματος Forza Nuova, έχει περιορισμένη εμπειρία σε μεγάλα λυρικά θέατρα. Παρά τις συνεργασίες της με ορχήστρες στην Ευρώπη, δεν έχει διευθύνει ούτε στη La Fenice ούτε σε άλλες κορυφαίες όπερες. Παράλληλα, είναι γνωστή στο ευρύ κοινό από τηλεοπτικές διαφημίσεις. Συνεπώς, ο διορισμός της έχει προκαλέσει αντιδράσεις.
Ο δήμαρχος της Βενετίας Λουίτζι Μπρουνιάρο επιβεβαίωσε ότι υπάρχει διορισμός και πως η Βενέτσι επελέγη ως νέα διευθύντρια ορχήστρας, αλλά πρότεινε στα συνδικάτα να ξεκινήσει μια «πορεία αμοιβαίας γνωριμίας». Η απάντηση που έλαβε είναι ότι «πρώτα πρέπει να ακυρωθεί ο διορισμός της Μπεατρίτσε Βενέτσι».
