Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
Ιταλία: Απεργιακός ξεσηκωμός ενάντια στη σφαγή στη Γάζα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

«Blocchiamo tutto», δηλαδή «Σταματάμε τα πάντα» φώναξαν οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην απεργία στην Ιταλία ενάντια στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα - Μαζικές και δυναμικές διαδηλώσεις

Σε εξέλιξη βρίσκονται κινητοποιήσεις σε πάνω από 80 ιταλικές πόλεις, μετά από κάλεσμα της Ένωσης Συνδικάτων Βάσης (Unione Sindacale di Base-USB) και των συνδικαλιστικών οργανώσεων CUB, ADL και SGB, ενάντια στη σφαγή στη Γάζα.

Το Ισραήλ έχει κλιμακώσει της επιχειρήσεις του με χερσαία εισβολή στην πόλη της Γάζας

Οι απεργοί εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς τον παλαιστινιακό λαό και ζητούν τον τερματισμό της «γενοκτονίας» στη Γάζα.

Δείτε βίντεο:

YouTube thumbnail

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Ρώμη, οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση έχουν μπλοκάρει την πρόσβαση των επιβατών στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης «Στατσιόνε Τέρμινι».

Στο Μπάρι, τα μέλη των αυτόνομων συνδικάτων ολοκλήρωσαν την πορεία τους έξω από το προξενείο του Ισραήλ, με συνθήματα όπως «δολοφόνοι» και «ντροπή».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Στην Μπολόνια, στην πορεία των εργαζομένων παίρνουν επίσης μέρος φοιτητές και μαθητές, με πανό τα οποία γράφουν «θα μπλοκάρουμε τα πάντα, ελεύθερη Παλαιστίνη».

Χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν και στην πόλη Τρέντο της βορειοανατολικής Ιταλίας «για να τερματιστεί η σφαγή στην Γάζα και να τύχουν προστασίας οι συμμετέχοντες στην ανθρωπιστική αποστολή της Global Sumud Flottilla».

Δείτε φωτογραφίες από την απεργία στην Ιταλία:

Στη Νάπολι.

Στη Νάπολι.

Στο Μιλάνο.

Στη Γένοβα.

Στη Γένοβα.

Στη Γένοβα.

Κατασκευές
Αττική Οδός: Ποια θα είναι η νέα έξοδος που θα μειώσει το «κυκλοφοριακό»

Αττική Οδός: Ποια θα είναι η νέα έξοδος που θα μειώσει το «κυκλοφοριακό»

Deutsche Bank: Ο φόβος οδηγεί τις αγορές, οι 5 κρυφές ανησυχίες

Deutsche Bank: Ο φόβος οδηγεί τις αγορές, οι 5 κρυφές ανησυχίες

Υπερτυφώνας Ραγκάσα: Σε συναγερμό οι Φιλιππίνες – Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ
Υπερτυφώνας Ραγκάσα 22.09.25

Προετοιμασίες για τον «τυφώνα της δεκαετίας» στις Φιλιππίνες - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ

Οι Φιλιππίνες προετοιμάζονται για το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα που κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Κίνα - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ - Συναγερμός και στην Ταϊβάν

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: «Ο Γιώργος Σταμάτης με προσέγγισε για να σταματήσω, μου είπε ότι έχει δει το παιδί μου καμένο»
InTalks 21.09.25

Πάνος Ρούτσι: «Ο Γιώργος Σταμάτης με προσέγγισε για να σταματήσω, μου είπε ότι έχει δει το παιδί μου καμένο»

«Πώς αυτός έχει δει το παιδί μου, όταν εγώ δεν το έχω δει;» λέει στο in και συγκλονίζει ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, που σκοτώθηκε στα Τέμπη, καταγγέλλοντας με πικρία τη στάση του βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Σταμάτη, ο οποίος πάντως μιλά για παρανόηση των λεγομένων του. Καταβεβλημένος αλλά παίρνοντας δύναμη από τη συμπαράσταση του κόσμου ο Πάνος Ρούτσι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει την απεργία πείνας μέχρι τη δικαίωση του αιτήματός του για εκταφή του παιδιού του.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν Παλαιστινιακό Κράτος
Λύση δύο κρατών 21.09.25 Upd: 18:03

Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν Παλαιστινιακό Κράτος

Οι τρεις χώρες, μέσα σε λίγα λεπτά ανακοίνωσαν ότι αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη ως κράτος, παρά τις ισραηλινές αντιδράσεις. «Κίνηση προς την ανεξαρτησία» χαρακτήρισε τις αποφάσεις η Παλαιστινιακή Αρχή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση
Έως τη Δευτέρα 21.09.25

Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση

Η Collins Aerospace της οποίας το σύστημα check-in δέχτηκε την επίθεση ανακοίνωσε ότι η δυσλειτουργία περιορίζεται στον ηλεκτρονικό έλεγχο των επιβατών και την παράδοση των αποσκευών

Σύνταξη
Ύπνος: Η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει την ποιότητά του – Νέα έρευνα
Ανησυχητικά ευρήματα 19.09.25

Η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει και την ποιότητα του ύπνου μας - Νέα έρευνα

«Οι τρέχουσες πολιτικές για τον καθαρό αέρα εστιάζουν κυρίως στις εξωτερικές πηγές, αλλά τα ευρήματά μας καθιστούν σαφές ότι η ατζέντα πρέπει να επεκταθεί», δήλωσε ο επικεφαλής καθηγηγής της έρευνας

Σύνταξη
Τροχαίο στη Βουλιαγμένης: Νέο βίντεο από τη σοκαριστική καραμπόλα που στοίχισε τη ζωή σε μια 64χρονη οδηγό
Τροχαίο 19.09.25

Νέο βίντεο από τη σοκαριστική καραμπόλα στη Βουλιαγμένης που στοίχισε τη ζωή σε μια 64χρονη οδηγό

Το όχημα του 21χρονου οδηγού φαίνεται στα πλάνα να κινείται με υψηλή ταχύτητα στη μεσαία λωρίδα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης μέχρι που «καρφώνεται» πάνω στο αυτοκίνητο που ήταν ακινητοποιημένο στο φανάρι

Σύνταξη
Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα
Culture Live 18.09.25

Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα

Η φιλανθρωπική εκδήλωση Together for Palestine, συγκέντρωσε 1,5 εκατομμύρια λίρες για την υποστήριξη της Παλαιστίνης. Στη σκηνή ανέβηκαν μεγάλα ονόματα του χώρου του θεάματος

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή
Στη Θεσσαλονίκη 18.09.25

Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή (βίντεο)

Για την υπόθεση συνελήφθησαν άλλοι τρεις εμπλεκόμενοι, οι οποίοι κατηύθυναν τον οδηγό προκειμένου να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη - Τελούν και οι τέσσερις υπό κράτηση

Σύνταξη
Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό – Τι είπε για τον ISIS
Σύντομη απολογία 18.09.25

Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό - Τι είπε για τον ISIS

Ο 32χρονος κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες αποδέχθηκε τους εμπρησμούς στον Υμηττό και είπε ότι το έκανε γιατί δεν είχε φάει - Στις 23 Σεπτεμβρίου η δίκη για τις σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Παύλος Φύσσας: Συγκέντρωση στο Κερατσίνι και αντιφασιστική πορεία το απόγευμα για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του
Ελλάδα 18.09.25

Παύλος Φύσσας: Συγκέντρωση στο Κερατσίνι και αντιφασιστική πορεία το απόγευμα για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του

Πριν 12 χρόνια ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά, μέλος τάγματος εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, «Χρυσή Αυγή»

Σύνταξη
Κυβερνοεπίθεση ransomware στα αεροδρόμια: Οι Βρυξέλλες ζητούν να εφαρμοστεί η οδηγία κυβερνοασφάλειας
Υβριδική επίθεση 22.09.25

Κυβερνοεπίθεση ransomware στα αεροδρόμια: Οι Βρυξέλλες ζητούν να εφαρμοστεί η οδηγία κυβερνοασφάλειας

Για υβριδική επίθεση μιλάει η Κομισιόν. Τα προβλήματα από την κυβερνοεπίθεση παραμένουν σε ορισμένα αεροδρόμια. Επιβεβαιώθηκε ότι οι χάκερ έπληξαν το σύστημα check-in ζητώντας λύτρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ντρεπόμουν» – Η Πρισίλα Πρέσλεϊ κατακρίνει τον γάμο της Λίζα Μαρί με τον «χειριστικό» Μάικλ Τζάκσον
Πεθερά 22.09.25

«Ντρεπόμουν» - Η Πρισίλα Πρέσλεϊ κατακρίνει τον γάμο της Λίζα Μαρί με τον «χειριστικό» Μάικλ Τζάκσον

Η Πρισίλα Πρέσλεϊ δεν ενέκρινε τη σχέση της κόρης της Λίζα Μαρί Πρέσλεϊ με τον Μάικλ Τζάκσον. Και στα νέα της απομνημονεύματα φροντίζει να τονίσει τη δυσαρέσκειά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Λάρισα
Τα Νέα της Αγοράς 22.09.25

Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Λάρισα

Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, συνεχίζουν για τρίτη σερί χρονιά το Trophy Tour, φέρνοντας τη γιορτή του ποδοσφαίρου αυτή τη φορά στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, το Σαββατοκύριακο 20 - 21 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το μυστήριο των διδύμων αντρών που παρέλυσε τη Δικαιοσύνη – Πώς ένας βιασμός λύθηκε μετά από 38 χρόνια
Νέα εγκληματολογία 22.09.25

Το μυστήριο των διδύμων αντρών που παρέλυσε τη Δικαιοσύνη - Πώς ένας βιασμός λύθηκε μετά από 38 χρόνια

Μια υπόθεση βιασμού στις ΗΠΑ που έμεινε ανεξιχνίαστη για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες βρήκε τελικά τη λύση της χάρη σε μια πρωτοποριακή τεχνική DNA

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δημοσκοπήσεις: Κόκκινες κάρτες στην κυβέρνηση για ακρίβεια και διαφθορά – Χαμηλός βαθμός στις εξαγγελίες Μητσοτάκη
Ρευστό σκηνικό 22.09.25

Δημοσκοπήσεις: Κόκκινες κάρτες στην κυβέρνηση για ακρίβεια και διαφθορά – Χαμηλός βαθμός στις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν επίσης τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό και την αλλαγή ισορροπίας αν έφτιαχναν κόμματα οι Τσίπρας και Σαμαράς

Σύνταξη
«Μου λείπει η επαφή μαζί του», λέει η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη – Όσα δήλωσε για την υπόθεση
«Δεν είμαστε καλά» 22.09.25

«Μου λείπει η επαφή μαζί του», λέει η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη – Όσα δήλωσε για την υπόθεση

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την δημοσιότητα που έχει πάρει η συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη με τον τραγουδιστή.

Σύνταξη
Νότια Καρολίνα: 35χρονος κρατούσε κλειδωμένους 4 «ευάλωτους ενήλικες» και ζούσε με τα χρήματά τους
Δέκα χρόνια 22.09.25

Σοκ με 35χρονο που κρατούσε 4 «ευάλωτους ενήλικες» κλειδωμένους στο υπόγειό του και ζούσε με τα χρήματά τους

Ο 35χρονος κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε τα χρήματα των θυμάτων του για δικό του όφελος, ενώ τους κρατούσε αιχμάλωτους στο υπόγειο του σπιτιού του για 10 ολόκληρα χρόνια

Σύνταξη
Άρειος Πάγος: Δηλώνει αναρμόδιος για την εκταφή των νεκρών μετά το αίτημα Ρούτσι – Καρυστιανού
Η ανακοίνωση 22.09.25 Upd: 16:29

Αναρμόδιος δηλώνει ο Άρειος Πάγος για την εκταφή των νεκρών μετά το αίτημα Ρούτσι - Καρυστιανού

«Ο Πρόεδρος Εφετών είναι ο μόνος αρμόδιος» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Αρείου Πάγου - «Είναι νομικώς και ουσιαστικώς δεδομένο ότι κανένα δικαίωμα οποιουδήποτε διαδίκου δεν χάνεται», προστίθεται

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η επίσκεψη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Παναθηναϊκό Στάδιο (pic)
Άλλα Αθλήματα 22.09.25

Η επίσκεψη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Παναθηναϊκό Στάδιο (pic)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μοιράστηκε στον λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφίες από την επίσκεψή του στο Παναθηναϊκό Στάδιο, το οποίο χαρακτήρισε ως «το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο».

Σύνταξη
Η Συρία, η Κύπρος και το «Μεγάλο Ισραήλ»: Είναι η Τουρκία ο επόμενος ισραηλινός στόχος στη Μέση Ανατολή;
Περιφερειακή κυριαρχία 22.09.25

Η Συρία, η Κύπρος και το «Μεγάλο Ισραήλ»: Είναι η Τουρκία ο επόμενος ισραηλινός στόχος στη Μέση Ανατολή;

Η Τουρκία και το Ισραήλ βρίσκονται σε μια περίοδο αυξανόμενης καχυποψίας και στρατηγικής αντιπαράθεσης, με τη Συρία και την Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο των εντάσεων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τουσκ: «Η Πολωνία δεν θα διστάσει να καταρρίψει αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της»
Κόσμος 22.09.25

Προειδοποίηση Τουσκ: Δεν θα διστάσουμε να καταρρίψουμε αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας

«Θα λάβουμε την απόφαση να καταρρίψουμε ιπτάμενα αντικείμενα που παραβιάζουν το έδαφός μας και πετούν επάνω από την Πολωνία - επ' αυτού δεν υπάρχει συζήτηση», προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τουσκ.

Σύνταξη
Τι φοβάται η Αντζελίνα Τζολί;
Βίντεο 22.09.25

Τι φοβάται η Αντζελίνα Τζολί;

Η Αντζελίνα Τζολί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν κλήθηκε να απαντήσει σε μια δύσκολη ερώτηση: τι φοβάται ως καλλιτέχνις και ως Αμερικανίδα.

Σύνταξη
Μαρία Καρυστιανού: Διαψεύδει δημοσιεύματα για ίδρυση κόμματος ή ότι θα είναι υποψήφια στις εκλογές
Η ανάρτηση 22.09.25

Διαψεύδει δημοσιεύματα για ίδρυση κόμματος ή ότι θα είναι υποψήφια στις εκλογές η Μαρία Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού κάνει λόγο για fake news - «Είναι η αγωνία ή ο φόβος που σας κάνει να διασπείρετε μυθεύματα και να κρύβετε τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας;», αναρωτιέται

Σύνταξη
Την αγαπώ πολύ: «Λύγισε» ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλώντας για τη Φαίη Σκορδά – Η απάντησή της
«Eίναι στεναχωρημένος» 22.09.25

Την αγαπώ πολύ: «Λύγισε» ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλώντας για τη Φαίη Σκορδά – Η απάντησή της

«Ήταν στην άλλη άκρη του κόσμου και παρ’ όλα αυτά φρόντισε να το κάνει και να μου στείλει κι ένα μήνυμα», είπε μεταξύ άλλων ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην κάμερα του MEGA

Σύνταξη
