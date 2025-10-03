Εκατοντάδες χιλιάδες πήραν μέρος στην απεργία στην Ιταλία μετά το ισραηλινό ρεσάλτο στα πλοία του Global Sumud Flotilla και με αίτημα «να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα».

Αυτοκινητόδρομοι και περιφερειακές οδοί μπλοκαρίστηκαν από διαδηλωτές σε διάφορες πόλεις

Οι εικόνες που έρχονται από πολλές ιταλικές πόλεις είναι εντυπωσιακές αναφορικά με τη συμμετοχή στις απεργιακές, αντιπολεμικές διαδηλώσεις.

Οι διοργανωτές στη διαδήλωση της Ρώμης κάνουν λόγο για 300.000 συμμετέχοντες.

Η πορεία ξεκίνησε από την Piazza Vittorio και κατευθύνθηκε προς τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες, σημαίες με εμβλήματα των συνδικάτων και πανό.

«Μετά από αυτό που είδα με τον στόλο, σκέφτηκα ότι δεν μπορούσα να μείνω άπραγος. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε τέτοιου είδους διαδηλώσεις», δήλωσε στο Reuters ο Μάριο Μασκέτι, ένας διαδηλωτής στη Ρώμη.

Δείτε φωτογραφίες:

Διαδήλωσαν σε περισσότερες από 100 πόλεις στην Ιταλία

Τα συνδικάτα CGIL και USB διοργάνωσαν διαδηλώσεις σε περισσότερες από 100 πόλεις.

Λόγω της απεργίας δρομολόγια τρένων καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν, ενώ πιο περιορισμένες ήταν οι επιπτώσεις στη λειτουργία των αεροδρομίων, σύμφωνα με το Reuters.

Αυτοκινητόδρομοι και περιφερειακές οδοί μπλοκαρίστηκαν από διαδηλωτές σε διάφορες πόλεις, όπως η Ρώμη, το Μιλάνο, την Μπολόνια και το Τρέντο, ενώ η αστυνομία έριξε δακρυγόνα έξω από το Μιλάνο για να διαλύσει τη διαδήλωση.

Το λιμάνι του Λιβόρνο έκλεισε.

«Δεν πρόκειται για μια απλή απεργία. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να υπερασπιστούμε την αδελφοσύνη μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των λαών, για να επαναφέρουμε την ανθρωπότητα στο επίκεντρο, για να πούμε όχι στη γενοκτονία, σε μια πολιτική επανεξοπλισμού», δήλωσε ο ηγέτης της CGIL, Μαουρίτζιο Λαντίνι.

Πάνω από 100.000 διαδήλωσαν στο Μιλάνο, 50.000 στη Νάπολι, 25.000 στη Βενετία και 150.000 σε πόλεις της Σικελίας.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Tens of thousands of people took to the streets across Italy on Friday in a general strike organised by the CGIL union and grassroots labor movements, disrupting ports, rail traffic, and highways in solidarity with the Global Sumud Flotilla and the people of Gaza. In Milan, the… pic.twitter.com/V2uz4xzMdA — PalPulse (@PulseofPal) October 3, 2025

[ BREAKING ] Thousands of people in Milan, Italy, have blocked key highways and ring roads, disrupting the city. The ongoing protest is part of a general strike in solidarity with Gaza. pic.twitter.com/hoZ0tzFz5D — comra (@comrawire) October 3, 2025

100,000 in Bologna alone – A1 highway temporarily blocked. Italy’s#GeneralStrike ‘block the genocide’ a response to government that mocked the ‘Flotilla crusade’, the workers’ strike ‘a longer weekend’. A new generation is here, something new is taking shape pic.twitter.com/7eqzJ3z7n9 — francesco strazzari – @zaz.bsky.social (@franxstrax) October 3, 2025