01.10.2025 | 11:49
Κλειστό το Oktoberfest μετά από απειλή για βόμβα
«Όχι φασίστες στην όπερα»: Σάλος στη La Fenice για την επιλογή της Μπεατρίτσε Βενέτσι ως μουσικής διευθύντριας
Culture Live 01 Οκτωβρίου 2025 | 11:37

«Όχι φασίστες στην όπερα»: Σάλος στη La Fenice για την επιλογή της Μπεατρίτσε Βενέτσι ως μουσικής διευθύντριας

Η απόφαση του ιστορικής όπερας της Βενετίας να τοποθετήσει τη Βενέτσι στη θέση της μουσικής διευθύντριας προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με μουσικούς και προσωπικό να καταγγέλλουν πολιτικές σκοπιμότητες

Η περίφημη όπερα «La Fenice» της Βενετίας έχει βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα, μετά την ανακοίνωση ότι η Μπεατρίτσε Βενέτσι θα αναλάβει από το 2026 τη θέση της μουσικής διευθύντριας. Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους μουσικούς και το προσωπικό του θεάτρου, που ζητούν την ακύρωσή της, υποστηρίζοντας ότι η 35χρονη μαέστρος δεν διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και ότι η επιλογή της έγινε κυρίως χάρη στους στενούς δεσμούς της με την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, σύμφωνα με τον Guardian.

Το προσωπικό απειλεί με απεργιακές κινητοποιήσεις, ζητώντας «σεβασμό στους καλλιτέχνες και στους δημοκρατικούς κανόνες».

YouTube thumbnail

«Η μουσική είναι τέχνη, όχι διασκέδαση»

Την περασμένη εβδομάδα, σε δύο συναυλίες, το κοινό πήρε θέση υπέρ των μουσικών εκτοξεύοντας φυλλάδια με το μήνυμα «Η μουσική είναι τέχνη, όχι διασκέδαση». Οι αντιρρήσεις εστιάζουν στο ότι η Βενέτσι, σύμβουλος μουσικής του ιταλικού υπουργείου Πολιτισμού και κόρη πρώην στελέχους του νεοφασιστικού κόμματος Forza Nuova, έχει περιορισμένη εμπειρία σε μεγάλα λυρικά θέατρα. Παρά τις συνεργασίες της με ορχήστρες στην Ευρώπη, δεν έχει διευθύνει ούτε στη La Fenice ούτε σε άλλες κορυφαίες όπερες. Παράλληλα, είναι γνωστή στο ευρύ κοινό από τηλεοπτικές διαφημίσεις.

Η διοίκηση του θεάτρου επιμένει στην επιλογή της. Ο γενικός διευθυντής Νίκολα Κολαμπιάνκι σημείωσε ότι η Βενέτσι είναι «πολύ καλή μαέστρος» και «ήδη διεθνώς αναγνωρισμένη». Ωστόσο, οι μουσικοί σε ανοικτή επιστολή μιλούν για έλλειψη διαφάνειας και αμφισβητούν την αξία του βιογραφικού της. Το προσωπικό απειλεί με απεργιακές κινητοποιήσεις, ζητώντας «σεβασμό στους καλλιτέχνες και στους δημοκρατικούς κανόνες».

Η Μελόνι την έχει χαρακτηρίσει «ταλαντούχα και θαρραλέα καλλιτέχνιδα που αρνείται να υποκύψει στη δικτατορία της σκέψης και της γλώσσας».

«Όχι φασίστες στην όπερα»

Η Βενέτσι δεν έχει σχολιάσει τις επικρίσεις ακόμη, ενώ, όπως αναφέρει ο Guardian, στο παρελθόν έχει δεχθεί επιθέσεις από διαδηλωτές με συνθήματα «Όχι φασίστες στην όπερα». Η ίδια έχει δηλώσει πως δεν είναι φασίστρια και ότι επικρίνεται μόνο εξαιτίας του πατέρα της. Η Μελόνι, αντίθετα, την έχει χαρακτηρίσει «ταλαντούχα και θαρραλέα καλλιτέχνιδα που αρνείται να υποκύψει στη δικτατορία της σκέψης και της γλώσσας».

Ο μουσικοκριτικός Φεντερίκο Καπιτόνι σχολίασε ότι η Βενέτσι θα έπρεπε να κρίνεται μόνο βάσει βιογραφικού, το οποίο ωστόσο δεν θεωρεί «ιδιαίτερα ξεχωριστό». Όπως είπε, «πολλοί καλλιτέχνες κινδυνεύουν όταν αναλαμβάνουν κυβερνητικούς ρόλους ή εμπορικές συνεργασίες, γιατί απομακρύνονται από τη δουλειά που τους δίνει πραγματικό κύρος».

Ο Κολαμπιάνκι προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα, λέγοντας ότι η Βενέτσι, που αναλαμβάνει καθήκοντα το 2026, θα διευθύνει μόνο τρεις φορές τον χρόνο. Ο πρόεδρος του θεάτρου, Λουίτζι Μπρουγνάρο, όρισε συνάντηση στις 8 Οκτωβρίου στη La Fenice, με στόχο να «προαχθεί ο διάλογος» και να βρεθεί λύση.

