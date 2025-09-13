magazin
13.09.2025 | 19:09
Φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου με πλαστικά στην Κηφισιά
13.09.2025 | 16:49
Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία - Καίει σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Σπαρτουλιά
Λονδίνο: Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βασιλική Όπερα ενάντια στην παρουσία της «ντίβας του Πούτιν»
13 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:35

Λονδίνο: Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βασιλική Όπερα ενάντια στην παρουσία της «ντίβας του Πούτιν»

Η Άννα Νετρέμπκο, μία από τις πιο γνωστές σοπράνο στον κόσμο, αρνήθηκε ότι είναι σύμμαχος του Ρώσου ηγέτη, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

Spotlight

Περίπου πενήντα διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου για να διαμαρτυρηθούν ενάντια σε μια διακεκριμένη Ρωσίδα τραγουδίστρια όπερας με το παρατσούκλι «η ντίβα του Πούτιν», η οποία εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της όπερας «Τόσκα».

Η Άννα Νετρέμπκο, μία από τις πιο γνωστές σοπράνο στον κόσμο, αρνήθηκε από την πλευρά της ότι είναι σύμμαχος του Ρώσου ηγέτη, Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ στο παρελθόν είχε καταδικάσει κατηγορηματικά τη σύγκρουση.

Ωστόσο, αποκλείστηκε από τις περισσότερες όπερες τους μήνες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

View this post on Instagram

A post shared by Official Page of SUPPORT UKRAINE / LONDON EUROMAIDAN 🇺🇦❤🇬🇧 🏳️‍🌈 (@supportukraine.uk)

Η διαμαρτυρία

Στο πλήθος που συγκεντρώθηκε έξω από την όπερα, βρισκόταν η Ναταλία Φιλάτοβα, η οποία ήταν τυλιγμένη με την ουκρανική σημαία και η οποία μίλησε στην εφημερίδα Guardian, για την διαμαρτυρία.

«Ζω στο Λονδίνο εδώ και 21 χρόνια. Αγαπούσα τη Βασιλική Όπερα και όλα όσα έκανε, αλλά η απόφαση αυτή είναι ντροπή. Υπάρχουν τόσοι πολλοί σπουδαίοι τραγουδιστές όπερας, που δεν πρέπει να υπάρχει καν θέμα συζήτησης. Νομίζω ότι είναι ντροπή. [H απόφαση] έχει βλάψει την εικόνα της Βασιλικής Όπερας».

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, μια άλλη διαδηλώτρια, η Ολεξάντρα Βιέτροβα, κρατούσε ένα πλακάτ που έγραφε: «Πίσω από την κουρτίνα,αίμα και άρματα μάχης».

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της διαμαρτυρίας, διαδηλωτές άναψαν κίτρινα κεριά και τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο της Ουκρανίας.

«Σύμβολο πολιτιστικής προπαγάνδας»

Τον περασμένο μήνα, περισσότεροι από 50 Ουκρανοί καλλιτέχνες, μια ομάδα βουλευτών του Ηνωμένου Βασιλείου και η πρώην πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Έλεν Κλαρκ προέτρεψαν τη Βασιλική Όπερα (RBO) να αποσύρουν τη συμμετοχή της Νετρέμπκο από το φετινό πρόγραμμα, περιγράφοντάς την ως «σύμβολο πολιτιστικής προπαγάνδας για ένα καθεστώς που είναι υπεύθυνο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου», παρόλο που έχει να εμφανιστεί στην Ρωσία από το 2022.

Σε επιστολή τους, η ομάδα υποστήριξε ότι το RBO βρισκόταν αντιμέτωπο με μια «καθοριστική επιλογή: μεταξύ κύρους και ευθύνης, μεταξύ κέρδους και αξιών, μεταξύ σιωπής και συνείδησης», προσθέτοντας: «Σας καλούμε να παραμείνετε, όπως πάντα, στην ηθική πλευρά της τέχνης – και της ιστορίας».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Σεργκέι Κισλίτσα, ο οποίος συνέταξε την επιστολή, δήλωσε ότι η RBO θα πρέπει να την αντικαταστήσει με μια τραγουδίστρια «που δεν έχει σχέση με ένα εγκληματικό καθεστώς».

Το 2014, η Νετρέμπκο έκανε μια δωρεά στην όπερα του Ντόνετσκ και φωτογραφήθηκε να κρατά τη σημαία των αυτονομιστών της «Νοβορώσια» μαζί με έναν πρώην Ουκρανό πολιτικό που υποστηρίζει το Κρεμλίνο. Αργότερα δήλωσε ότι δεν γνώριζε τη σημασία της σημαίας.

Η Νετρέμπκο δήλωσε ότι «αναγνωρίζει και λυπάται για το γεγονός ότι οι προηγούμενες ενέργειες ή δηλώσεις της θα μπορούσαν να έχουν παρερμηνευθεί» και ότι έχει συναντήσει τον Πούτιν μόνο «λίγες φορές».

Η ακύρωση

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η RBO απέσυρε την παραγωγή της όπερας «Τόσκα» στην Όπερα του Τελ Αβίβ, αφού σχεδόν 200 μέλη υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή στην οποία επικρίνουν τη στάση του οργανισμού απέναντι στην γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα.

Η ανακοίνωση του διευθύνοντος συμβούλου, Άλεξ Μπιρντ, ήρθε μετά από κριτική των μελών της RBO για την πρόσφατη ανάθεση της παραγωγής της «Τουραντότ» στην Ισραηλινή Όπερα, η οποία πρόσφερε μάλιστα δωρεάν εισιτήρια στους στρατιώτες των IDF «σε αναγνώριση του έργου τους».

Η RBO ανέφερε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί η παρουσίαση της παραγωγής σε έναν χώρο «που ανταμείβει ανοιχτά και νομιμοποιεί τις ίδιες τις δυνάμεις που είναι υπεύθυνες για τις καθημερινές δολοφονίες αμάχων στη Γάζα».

*Με πληροφορίες από: Guardian | United 24

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
