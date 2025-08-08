Ο διευθυντής της Βασιλικής Όπερας για την διαμαρτυρία του χορευτή με την παλαιστινιακή σημαία

Τον προηγούμενο μήνα, ο διευθυντής της όπερας στην Royal Opera House (Βασιλική Όπερα) του Λονδίνου, Όλιβερ Μιρς, προσπάθησε να αρπάξει με τη βία μια παλαιστινιακή σημαία από έναν χορευτή κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής βραβείων.

Με αφορμή την αντίδραση του στην πράξη διαμαρτυρίας για τη συνεχιζόμενη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα, σχεδόν 200 μέλη του Royal Ballet and Opera υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή που επικρίνει την στάση του οργανισμού.

Big up, the actor who unfolded a Palestinian flag on stage at the Royal Opera House. pic.twitter.com/K3p9ukUSoo — Mukhtar (@I_amMukhtar) July 20, 2025

Οι υπογράφοντες, μεταξύ των οποίων χορευτές, τραγουδιστές, μουσικοί και άλλα μέλη του προσωπικού, καταδίκασαν αυτό που χαρακτήρισαν «εξαιρετικά κακή απόφαση» του Μιρς, τον οποίο κατηγόρησαν ότι «επέδειξε ξεκάθαρη οργή και επιθετικότητα μπροστά σε όλους τους παρευρισκόμενους».

«Δεν θα ξαναδουλέψει ποτέ στην Όπερα»

Βίντεο από εκείνη τη νύχτα -τα οποία κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- κατέγραψαν τον Μιρς να προσπαθεί να τραβήξει από τα χέρια του Ντάνιελ Πέρι μια σημαία της Παλαιστίνης, ενώ βρίσκονταν στην άκρη της σκηνής.

Ο Μιρς είπε ότι ο Πέρι «δεν θα ξαναδουλέψει ποτέ στην Όπερα», όπως ισχυρίστηκε αργότερα ο χορευτής, σύμφωνα με τον Guardian.

Οι υπογράφοντες υποστήριξαν ότι η πράξη του «αποτελούσε από μόνη της μια ηχηρή πολιτική δήλωση που έστελνε ένα σαφές μήνυμα ότι οποιαδήποτε [πράξη] αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη θα αντιμετωπιζόταν με εχθρότητα».

Την Πέμπτη, 7 Ιουνίου, ο Μιρς ανέφερε μέσω email ότι είχε περάσει τις τελευταίες εβδομάδες σκεπτόμενος «τι ήταν ‘σωστό’ να κάνει εκείνα τα δευτερόλεπτα», όπως μεταδίδει ο Guardian.

«Δεν μπορούσα να επιτρέψω το να δημιουργηθεί ένα δημόσιο και ατομικό επεισόδιο διαμαρτυρίας κατά τη διάρκεια μιας παράστασης, γι’ αυτό και ενήργησα όπως ενήργησα. Το να κατεβάσω την αυλαία, χωρίς να έχει προηγηθεί πρόβα, πιθανότατα δεν θα είχε καλή κατάληξη», είπε.

«Δυστυχώς, τελικά πιστεύω ότι δεν υπήρχαν ‘καλές’ επιλογές: ήταν μια χαοτική και δυσάρεστη κατάσταση και, κυρίως γι’ αυτό, ελπίζω να με καταλάβετε», πρόσθεσε.

Η συνεργασία με την όπερα του Ισραήλ

Πρόσφατα, η RBO (Royal Ballet and Opera) ανακοίνωσε ότι ακύρωσε την παραγωγή της όπερας «Τόσκα» για το 2026 στην Ισραηλινή Όπερα στο Τελ Αβίβ.

Η ανακοίνωση του διευθύνοντος συμβούλου, Άλεξ Μπιρντ, ήρθε μετά από κριτική των μελών της RBO για την πρόσφατη ανάθεση της παραγωγής της «Τουραντότ» στην Ισραηλινή Όπερα, η οποία πρόσφερε δωρεάν εισιτήρια στους στρατιώτες των IDF «σε αναγνώριση του έργου τους».

Από την πλευρά της, η RBO ανέφερε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί η παρουσίαση της παραγωγής σε έναν χώρο «που ανταμείβει ανοιχτά και νομιμοποιεί τις ίδιες τις δυνάμεις που είναι υπεύθυνες για τις καθημερινές δολοφονίες αμάχων στη Γάζα».

*Με πληροφορίες από: Guardian