Με λαμπρότητα η τελετή έπαρσης της σημαίας στην Ακρόπολη – 81 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε το πρωί της Κυριακής (12/10) η 81 επέτειος της απελευθέρωσης της Αθήνας από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής, στις 12 Οκτωβρίου 1944.

Στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης πραγματοποιήθηκε η τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας με άγημα της προεδρικής φρουράς, ενώ πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» στη συγκινητική τελετή.

Η τελετή έπαρσης της σημαίας απελευθέρωσης

Έξι μέλη της χορευτικής ομάδας του Λυκείου Ελληνίδων με εθνικές ενδυμασίες, κρατώντας τη σημαία της απελευθέρωσης και πλαισιωμένα από μαθητές και μαθήτριες προσήλθαν στον ιστό.

Η σημαία παραδόθηκε από τα μέλη του Λυκείου Ελληνίδων στους άνδρες της Προεδρικής Φρουράς.

Ακολούθησε η έπαρση της σημαίας από τους άνδρες της Προεδρικής Φρουράς (δύο βρακοφόροι κι ένας Εύζωνας), ενώ παιάνιζε ο Ύμνος της Σημαίας. Μετά την έπαρση, η μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας ανέκρουσε τον Εθνικό Ύμνο.

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, ενώ παραβρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι της πολιτικής, πολιτειακής και στρατιωτικής ηγεσίας και της Εκκλησίας.

«Η απελευθέρωση των Αθηνών πριν ακριβώς 81 χρόνια, στις 12 Οκτωβρίου του 1944, την οποία με υπερηφάνεια και συγκίνηση τιμούμε και γιορτάζουμε σήμερα, έλαβε χώρα μέσα σε ένα κλίμα ξέφρενου ενθουσιασμού και λύτρωσης. Η Αθήνα, όπως και ολόκληρη η Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των 3,5 χρόνων της αμείλικτης ναζιστικής κατοχής, υπέμεινε, υπέφερε και αντιστάθηκε στον κατακτητή. Και αυτή την υπομονή, αυτή την αδάμαστη καρτερία, αυτή τη σκληρότατη δοκιμασία και αυτή την αντίσταση, οφείλουμε πάντα να θυμόμαστε και να τιμούμε», δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και συμπλήρωσε:

«Και η ώρα της απελευθέρωσης της πρωτεύουσας της Ελλάδος ήταν η ώρα της κατάκτησης του ποθούμενου, επί τρεισήμισι χρόνια, της ελευθερίας, της πολύτιμης και ευαίσθητης ελευθερίας. Και η ώρα αυτή ακριβώς, συνεχίζει και σήμερα να μας θυμίζει, 81 χρόνια μετά, πως η ελευθερία που την περιέγραψα ως πολύτιμη και πολύ ευαίσθητη, πολύ εύθραυστη, η ελευθερία που κατακτιέται με θυσίες, δεν είναι δεδομένη. Πρέπει να την προασπίζουμε και να την υπερασπιζόμαστε καθημερινά. Ιδιαίτερα μια κοινωνία που είναι ενωμένη γι’ αυτό το σκοπό, ώστε να μπορεί η ελευθερία να ανασαίνει και ανασαίνοντας, να μας χαρίζει γενναιόδωρα τη δική της πνοή. Χρόνια Πολλά!».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ανέφερε: «Σήμερα, τιμούμε όσες και όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για τη Δημοκρατία. Πριν από 81 χρόνια, η σβάστικα κατέβηκε από την Ακρόπολη και στη θέση της υψώθηκε ξανά η ελληνική σημαία – σύμβολο αξιοπρέπειας, ελπίδας και αντίστασης. 81 χρόνια μετά, τα μηνύματα της επετείου αυτής παραμένουν δραματικά επίκαιρα. Σε μία εποχή, που ο φανατισμός, η ρητορική μίσους, η απαξίωση της πολιτικής και η αδιαφάνεια απειλούν ξανά τις αξίες μας, έχουμε ευθύνη να υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή. Ο πατριωτισμός της Αντίστασης πρέπει να γίνει σήμερα πατριωτισμός της κοινωνικής ευθύνης».

Η απελευθέρωση της Αθήνας από τις γερμανικές δυνάμεις

Η απελευθέρωση της Αθήνας στις 12 Οκτωβρίου 1944 σηματοδότησε την αρχή του τέλους της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα, όταν οι τελευταίες δυνάμεις των Ναζί αποχώρησαν από την πόλη έπειτα από 1.264 ημέρες κατοχής.

Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την επίσημη λήξη της περιόδου Κατοχής, που άφησε πίσω της βαθιές πληγές, ανθρώπινες, κοινωνικές και πολιτικές. Οι κάτοικοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν την απελευθέρωση με αυθόρμητες εκδηλώσεις χαράς.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 4 Οκτωβρίου, οι γερμανικές δυνάμεις άρχισαν να αποχωρούν από τις απομακρυσμένες φρουρές τους, ενώ συγχρόνως άρχισαν να επιχειρούν και οι πρώτες συμμαχικές δυνάμεις στην Ελλάδα.

Η αποχώρηση

Το πρωί της 12ης Οκτωβρίου ο στρατηγός Φέλμι συνοδευόμενος από το δήμαρχο Αθηναίων Γεωργάτο κατάθεσε ένα στεφάνι στον Άγνωστο Στρατιώτη, ενώ ήδη οι μηχανοκίνητες φάλαγγες των Γερμανών εγκατέλειπαν από νωρίς την Αθήνα διαμέσου της Ιεράς Οδού.

Στις 9:15 π.μ. η γερμανική φρουρά της Ακρόπολης προχώρησε στην υποστολή της ναζιστικής σημαίας έπειτα από συνολικά 1.624 μέρες κατοχής (ή 3,5 έτη, που μεσολάβησαν από τον Απρίλιο του 1941 έως εκείνη την ημέρα) και ένας στρατιώτης τύλιξε βιαστικά το σύμβολο της κατοχής και αποχώρησε από τον Ιερό Βράχο. Ακολούθησαν συγκρούσεις μεταξύ ΕΛΑΣ και Ελλήνων εργατών με τους ναζί δολιοφθορείς, που απέτρεψαν την καταστροφή του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στο Κερατσίνι. Από την άλλη, σημαντικό τμήμα του λιμανιού του Πειραιά ανατινάχθηκε από τους αποχωρούντες Γερμανούς.