Ακρόπολη: Αφαιρέθηκαν οι σκαλωσιές 15 χρόνια μετά την τοποθέτησή τους
Η Ακρόπολη από την πλευρά του Ηρωδείου είναι πλέον πλήρως ορατή, χωρίς σκαλωσιές. Τα έργα συντήρησης θα συνεχιστούν σταδιακά, αλλά με μικρότερες και πιο διακριτικές κατασκευές στο μέλλον.
- Σε επίπεδα ρεκόρ η βία και η παρενόχληση στην εργασία - Οι 10 μορφές της και πως μπορείτε να προστατευθείτε
- Υβρίδιο λύκου-σκύλου στη Χαλκιδική - Το πρώτο που εντοπίζεται στην Ελλάδα
- Μπορεί η Μόσχα να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα; Πώς ερμηνεύονται οι δηλώσεις Ζαχάροβα
- Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Καϊμακάμης εκθέτει Μυλωνάκη για τη καρατόμηση Σαλάτα – Τι είπε για την έφοδο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Αθηναίοι και τουρίστες θα μπορούν για λίγο καιρό να χαρούν την Ακρόπολη χωρίς σκαλωσιές από την πλευρά του Ηρωδείου. Η Διεύθυνση Συντήρησης του μνημείου τις αφαίρεσε έπειτα από 15 χρόνια.
Τα έργα στη συγκεκριμένη πλευρά του μνημείου ολοκληρώθηκαν σε μεγάλο ποσοστό στα τέλη Σεπτεμβρίου και έτσι κατέστη δυνατό να αφαιρεθούν οι σκαλωσιές.
Ωστόσο, αυτό δεν θα είναι μόνιμο. Οι παρεμβάσεις αποκατάστασης του ιστορικού μνημείου θα συνεχιστούν σταδιακά.
Θα τοποθετηθούν μικρότερες και πιο διακριτικές κατασκευές.
Στόχος είναι να μην αποκρύπτεται ούτε να περιορίζεται οπτικά η Ακρόπολη και να μη θίγεται η αισθητική εμπειρία, ενώ παράλληλα θα συνεχίζονται τα έργα προστασίας και αποκατάστασής της.
- LIVE: Λευκορωσία – Δανία
- Απετράπη τρομοκρατική επίθεση στο Βέλγιο – «Ο πρωθυπουργός μεταξύ των στόχων»
- H Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου έχοντας λάβει γραπτές εγγυήσεις
- LIVE: Κύπρος – Βοσνία
- Τρισεκατομμύρια θα κοστίσουν στην Ευρώπη τα ακραία καιρικά φαινόμενα μέχρι το 2050
- LIVE: Σκωτία – Ελλάδα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις