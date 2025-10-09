Ακρόπολη: Αφαιρέθηκαν οι σκαλωσιές 15 χρόνια μετά την τοποθέτησή τους

Αθηναίοι και τουρίστες θα μπορούν για λίγο καιρό να χαρούν την Ακρόπολη χωρίς σκαλωσιές από την πλευρά του Ηρωδείου. Η Διεύθυνση Συντήρησης του μνημείου τις αφαίρεσε έπειτα από 15 χρόνια.

Τα έργα στη συγκεκριμένη πλευρά του μνημείου ολοκληρώθηκαν σε μεγάλο ποσοστό στα τέλη Σεπτεμβρίου και έτσι κατέστη δυνατό να αφαιρεθούν οι σκαλωσιές.

Ωστόσο, αυτό δεν θα είναι μόνιμο. Οι παρεμβάσεις αποκατάστασης του ιστορικού μνημείου θα συνεχιστούν σταδιακά.

Θα τοποθετηθούν μικρότερες και πιο διακριτικές κατασκευές.

Στόχος είναι να μην αποκρύπτεται ούτε να περιορίζεται οπτικά η Ακρόπολη και να μη θίγεται η αισθητική εμπειρία, ενώ παράλληλα θα συνεχίζονται τα έργα προστασίας και αποκατάστασής της.