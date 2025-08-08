Fresh Air Cinema: Η 7η Τέχνη με θέα την Ακρόπολη

Για τους περισσότερους «Αύγουστος» και «Αθήνα» είναι δύο λέξεις που δεν πάνε μαζί. Όμως για όσους ξέρουν, αυτός είναι ο μήνας που μπορείς να δεις την πόλη αλλιώς – μακριά από την ένταση της καθημερινότητας, το άγχος της δουλειάς, το μποτιλιάρισμα των δρόμων. Και πλέον να ζήσεις την εμπειρία του Fresh Air Cinema.

Το new entry της πρωτεύουσας αυτό το καλοκαίρι είναι ένα θερινό σινεμά με θέα την Ακρόπολη. Το Fresh Hotel, μέλος των Design Hotels™ της Marriott Bonvoy, συνεχίζει να καινοτομεί, παρουσιάζοντας τη νέα του καλοκαιρινή εμπειρία: ένα boutique θερινό σινεμά στο rooftop του ξενοδοχείου.

Σε συνέχεια του πρόσφατου redesign και της ανακαίνισης από το φημισμένο Paola Navone ΟΤΤΟ Studio, το Fresh Hotel επαναπροσδιορίζει τη φιλοξενία στο κέντρο της Αθήνας, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες με έμφαση στη δημιουργικότητα, τον πολιτισμό και το σύγχρονο design.

Το Fresh Air Cinema λειτουργεί κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, αποκλειστικά με κρατήσεις, και προσκαλεί επισκέπτες και Αθηναίους να απολαύσουν προβολές κάτω από τα αστέρια, με συνοδεία επιλεγμένων ποτών και γευστικών επιλογών φαγητού. Μετά την προβολή συνεχίστε την βραδιά σας στο Air Lounge Bar του ξενοδοχείου στο επίπεδο της πισίνας, με φόντο την φωτισμένη Αθήνα.

Προσέλευση: 20:30

Έναρξη προβολής: 21:00

Για κρατήσεις και πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε: 2105248511

guest.relations@freshhotel.gr

Fresh Hotel Athens, Αθηνάς 59, Αθήνα

www.freshhotel.gr