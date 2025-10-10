Η έξαρση της βίας ανησυχεί την δημοτική Αρχή Ήλιδας

Κραυγή αγωνίας του δημάρχου Ήλιδας για την έξαρση των φαινομένων βίας στην Αμαλιάδα. Ειδικότερα-όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η δημοτική Αρχή- «μετά τα απανωτά κρούσματα εγκληματικότητας στο κέντρο της Αμαλιάδας, ο Δήμος Ήλιδας, με πρωτοβουλία του Δημάρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, προχώρησε σε επίσημο διάβημα προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Αστυνομικό Διευθυντή Ηλείας, Ταξίαρχο κ. Γεώργιο Σωτηρόπουλο.

Η πρωτοβουλία του Δημάρχου Ήλιδας έρχεται έπειτα από την επανάληψη σοβαρών περιστατικών διαρρήξεων, μεταξύ αυτών και δεύτερης διάρρηξης κοσμηματοπωλείου μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα, σε κεντρικό σημείο της Αμαλιάδας.

Τα γεγονότα αυτά έχουν προκαλέσει εύλογη ανησυχία στους πολίτες και έχουν τραυματίσει το αίσθημα ασφάλειας στην τοπική κοινωνία.

Στο έγγραφο που εστάλη στο Υπουργείο και την Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας, ο Δήμος Ήλιδας ζητά:

Την ενίσχυση των αστυνομικών περιπολιών στο εμπορικό κέντρο και στις συνοικίες της Αμαλιάδας, κυρίως τις νυχτερινές ώρες.

Την επανεξέταση της κατανομής προσωπικού στα τμήματα της περιοχής, για πιο αποτελεσματική επιτήρηση των κρίσιμων σημείων.

Τη διερεύνηση των πρόσφατων περιστατικών με κάθε δυνατή ταχύτητα, ώστε να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι δράστες.

Όπως προσθέτει η ανακοίνωση, «ο Δήμος Ήλιδας τονίζει στο έγγραφό του ότι, η προστασία της ζωής και της περιουσίας των δημοτών αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα και η εικόνα μιας πόλης που πλήττεται από εγκληματικά περιστατικά, υπονομεύει την κοινωνική συνοχή και το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Με δεδομένο, μάλιστα, ότι στην πόλη της Αμαλιάδας ουδέποτε υπήρχαν ανάλογα περιστατικά, προκαλεί εντύπωση στους πολίτες η έξαρση του φαινομένου μέσα σε λίγα 24ωρα.

Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος: «Η Αμαλιάδα ήταν πάντοτε μια πόλη ήρεμη, φιλόξενη και ασφαλής. Τα πρόσφατα περιστατικά εγκληματικότητας, όμως, έχουν προκαλέσει σοβαρή ανησυχία στους κατοίκους και δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα.

Μετά από διαδοχικά συμβάντα στο κέντρο της πόλης, έδωσα άμεσα εντολή να αποσταλεί επίσημο διάβημα προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας, ζητώντας ουσιαστική ενίσχυση της αστυνόμευσης και παρουσία περιπολιών στους δρόμους.

Οι πολίτες της Αμαλιάδας έχουν δικαίωμα να νιώθουν ασφαλείς στον τόπο τους. Η δημοτική αρχή θα συνεχίσει να πιέζει θεσμικά και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές , έως ότου να αποκατασταθεί πλήρως το αίσθημα ασφάλειας στο Δήμο μας»