Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
10.10.2025 | 15:10
24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου σε Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ
Η έξαρση της βίας ανησυχεί την δημοτική Αρχή Ήλιδας
Αυτοδιοίκηση 10 Οκτωβρίου 2025 | 13:11

Η έξαρση της βίας ανησυχεί την δημοτική Αρχή Ήλιδας

Διάβημα του Δήμου Ήλιδας προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την έξαρση εγκληματικότητας στην Αμαλιάδα.

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Κραυγή αγωνίας του δημάρχου Ήλιδας για την έξαρση των φαινομένων βίας στην Αμαλιάδα. Ειδικότερα-όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η δημοτική Αρχή- «μετά τα απανωτά κρούσματα εγκληματικότητας στο κέντρο της Αμαλιάδας, ο Δήμος Ήλιδας, με πρωτοβουλία του Δημάρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, προχώρησε σε επίσημο διάβημα προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Αστυνομικό Διευθυντή Ηλείας, Ταξίαρχο κ. Γεώργιο Σωτηρόπουλο.

Η πρωτοβουλία του Δημάρχου Ήλιδας έρχεται έπειτα από την επανάληψη σοβαρών περιστατικών διαρρήξεων, μεταξύ αυτών και δεύτερης διάρρηξης κοσμηματοπωλείου μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα, σε κεντρικό σημείο της Αμαλιάδας.

Τα γεγονότα αυτά έχουν προκαλέσει εύλογη ανησυχία στους πολίτες και έχουν τραυματίσει το αίσθημα ασφάλειας στην τοπική κοινωνία.

Στο έγγραφο που εστάλη στο Υπουργείο και την Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας, ο Δήμος Ήλιδας ζητά:

  • Την ενίσχυση των αστυνομικών περιπολιών στο εμπορικό κέντρο και στις συνοικίες της Αμαλιάδας, κυρίως τις νυχτερινές ώρες.
  • Την επανεξέταση της κατανομής προσωπικού στα τμήματα της περιοχής, για πιο αποτελεσματική επιτήρηση των κρίσιμων σημείων.
  • Τη διερεύνηση των πρόσφατων περιστατικών με κάθε δυνατή ταχύτητα, ώστε να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι δράστες.

Όπως προσθέτει η ανακοίνωση, «ο Δήμος Ήλιδας τονίζει στο έγγραφό του ότι, η προστασία της ζωής και της περιουσίας των δημοτών αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα και η εικόνα μιας πόλης που πλήττεται από εγκληματικά περιστατικά, υπονομεύει την κοινωνική συνοχή και το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Με δεδομένο, μάλιστα, ότι στην πόλη της Αμαλιάδας ουδέποτε υπήρχαν ανάλογα περιστατικά, προκαλεί εντύπωση στους πολίτες η έξαρση του φαινομένου μέσα σε λίγα 24ωρα.

Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος: «Η Αμαλιάδα ήταν πάντοτε μια πόλη ήρεμη, φιλόξενη και ασφαλής. Τα πρόσφατα περιστατικά εγκληματικότητας, όμως, έχουν προκαλέσει σοβαρή ανησυχία στους κατοίκους και δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα.

Μετά από διαδοχικά συμβάντα στο κέντρο της πόλης, έδωσα άμεσα εντολή να αποσταλεί επίσημο διάβημα προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας, ζητώντας ουσιαστική ενίσχυση της αστυνόμευσης και παρουσία περιπολιών στους δρόμους.

Οι πολίτες της Αμαλιάδας έχουν δικαίωμα να νιώθουν ασφαλείς στον τόπο τους. Η δημοτική αρχή θα συνεχίσει να πιέζει θεσμικά και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές , έως ότου να αποκατασταθεί πλήρως το αίσθημα ασφάλειας στο Δήμο μας»

Business
Jefferies: Εύσημα στην Ελλάδα και στη… ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Jefferies: Εύσημα στην Ελλάδα και στη… ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Vita.gr
Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στον ΑΔΜΗΕ πέρασε η Λευκωσία τις άδειες του GSI

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στον ΑΔΜΗΕ πέρασε η Λευκωσία τις άδειες του GSI

inWellness
inTown
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Ηλίας Αποστολόπουλος: «117 Δήμοι της χώρας αντιμετωπίζουν δημογραφική διακινδύνευση»
Κίνδυνος ερημοποίησης 09.10.25

Ηλίας Αποστολόπουλος: «117 Δήμοι της χώρας αντιμετωπίζουν δημογραφική διακινδύνευση»

Μιλώντας σε συνεδριο, ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος παρουσίασε μελέτη που δείχνει ότι 117 δήμοι της χώρας αντιμετωπίζουν μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα.

Σύνταξη
Τα Ψαρά απέκτησαν πλωτό ασθενοφόρο
Ενίσχυση 09.10.25

Τα Ψαρά απέκτησαν πλωτό ασθενοφόρο

Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Ψαρών: «Η άφιξη του σκάφους στα Ψαρά αποτελεί σημείο καμπής για την υγειονομική θωράκιση του νησιού».

Σύνταξη
Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία: «Η Αυτοδιοίκηση δεν παραχωρεί καμία αρμοδιότητα»
Αυτοδιοίκηση 09.10.25

Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία: «Η Αυτοδιοίκηση δεν παραχωρεί καμία αρμοδιότητα»

Σταθερή στις θέσεις η Κεντρική Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Ο Πρόεδρος Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία ήταν ξεκάθαρος αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Σιδηρόδρομο και όχι ποδηλατόδρομο ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας
Αντιδράσεις 08.10.25

Σιδηρόδρομο και όχι ποδηλατόδρομο ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας

Αντίθετο σε προωθούμενο σχεδιασμό τάσσεται το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας που αφορά την δημιουργία ποδηλατόδρομου σε κομμάτι της σιδηροδρομικής γραμμής «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα».

Σύνταξη
Γέμισαν με λάσπη δρόμοι της Άνδρου από την νεροποντή-Ολονύχτιες προσπάθειες του Δήμου να τους καθαρίσει
Αγώνας δρόμου 08.10.25

Γέμισαν με λάσπη δρόμοι της Άνδρου από την νεροποντή-Ολονύχτιες προσπάθειες του Δήμου να τους καθαρίσει

Μια έντονη βροχόπτωση στην Άνδρου δοκίμασε τις αντοχές του νησιού και τις δυνατότητες του Δήμου να ανταποκριθεί σε πολύ δύσκολες καταστάσεις.

Σύνταξη
Στη Βόρεια Γάζα επιστρέφουν οι Παλαιστίνιοι – Αντικρίζουν την απόλυτη καταστροφή
«Και τώρα τι;» 10.10.25

Στη Βόρεια Γάζα επιστρέφουν οι Παλαιστίνιοι – Αντικρίζουν την απόλυτη καταστροφή

Μετά την επίσημη ανακοίνωση του Ισραήλ ότι τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα της περιοχής, αντικρίζοντας την απόλυτη καταστροφή

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής
Πριν τις selfie 10.10.25

Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής

Η φωτογράφος Adrienne Salinger επανέρχεται στο πρωτοποριακό της έργο της δεκαετίας του '90, προσφέροντας μια διευρυμένη ματιά στα δωμάτια και τις ζωές των Αμερικανών εφήβων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ: «Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» – Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια
ΣΥΡΙΖΑ 10.10.25

«Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» - Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια

«Σε τέτοιες συνθήκες υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για αντανακλαστικά περιχαράκωσης με λογικές 'σκαντζόχοιρου' - Πρέπει να το αποφύγουμε» λέει ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την παραίτηση Τσίπρα

Σύνταξη
Η ζωή μετά την πολιτική για την 39χρονη Σάνα Μάριν: Διασκέδαση, απομνημονεύματα και συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς
Χαλαρή, ανεπίσημη, άτακτη 10.10.25

Η ζωή μετά την πολιτική για την 39χρονη Σάνα Μάριν: Διασκέδαση, απομνημονεύματα και συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς

Η πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μάριν μπορεί να έχει αφήσει για τα καλά πίσω της τον κόσμο της πολιτικής, αλλά δεν έχει χαθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Απομακρύνθηκε λόγω ατοπήματος ο Βάρρας, θα πω στην Εξεταστική γιατί» λέει ο Βορίδης
«Πολύπλοκο θέμα» 10.10.25

«Απομακρύνθηκε λόγω ατοπήματος ο Βάρρας, θα πω στην Εξεταστική γιατί» λέει ο Βορίδης

Στην απομάκρυνση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα αναφέρθηκε ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης, τονίζοντας ότι θα προχωρήσει σε αποκαλύψεις στην Εξεταστική.

Σύνταξη
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο