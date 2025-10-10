2η Εθελοντική Αιμοδοσία Γ’  Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά

Η Γ’ Δημοτική Κοινότητα Πειραιά διοργανώνει την 2η Εθελοντική Αιμοδοσία, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, από τις 09:30 έως τις 13:30, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέου Φαλήρου (Σμολένσκυ 30, Νέο Φάληρο).

Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μια ανεκτίμητη πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο. Κάθε φιάλη αίματος είναι μια πράξη αγάπης και κάθε εθελοντής αιμοδότης γίνεται ήρωας για έναν άγνωστο που έχει ανάγκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Πειραιά οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:

Ηλικία 18 έως 65 ετών

Βάρος άνω των 50 κιλών

Καλή υγεία και φυσική κατάσταση

Να έχουν περάσει τουλάχιστον 3 μήνες από την τελευταία αιμοδοσία

Η κοινωνική αυτή δράση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Ο Δήμος Πειραιά καλεί όλους να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και να συμμετάσχουν ενεργά. Η αιμοδοσία είναι μια απλή διαδικασία που διαρκεί λίγα λεπτά, αλλά το αποτέλεσμά της μπορεί να σώσει ζωές.