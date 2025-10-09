Tροχαίο με παράσυρση γυναίκας στη Μεσογείων – Μετεφέρθηκε στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, στο ρεύμα προς Μαραθώνα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε μια γυναίκα που επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Στο νοσοκομείο

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί η γυναίκα και με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Λόγω του τροχαίου προκλήθηκαν κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Αγία Παρασκευή.