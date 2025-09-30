Ολοκληρώθηκε το έργο υδροδότησης της Σταμάτας

Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του αντλιοστασίου στη Δημοτική Ενότητα Σταμάτας, ένα έργο που διασφαλίζει την αποκλειστική υδροδότηση της περιοχής από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, όπως συμβαίνει ήδη και με τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Δήμος Διονύσου, πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη που ενισχύει την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των κατοίκων της Σταμάτας.

Οι εργασίες αναβάθμισης

Στην ανακοίνωση της η δημοτική Αρχή Διονύσου προσθέτει: «Η διαδικασία περιελάμβανε όλες τις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του αντλιοστασίου. Η ηλεκτροδότηση πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου δύο μήνες και, ακολούθως, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης και σύνδεσης με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.

Από την περασμένη Παρασκευή, οι κάτοικοι της Σταμάτας υδροδοτούνται, πλέον, αποκλειστικά από τον αγωγό της ΕΥΔΑΠ, γεγονός που αποτελεί ορόσημο για την περιοχή, προσφέροντας αξιοπιστία, ποιότητα και σταθερότητα στην υδροδότηση. Η Διοίκηση του Δήμου Διονύσου κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το έργο να ολοκληρωθεί έγκαιρα και μεθοδικά».