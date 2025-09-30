Ολοκληρώθηκε το έργο υδροδότησης της Σταμάτας
Οι κάτοικοι της Σταμάτας υδροδοτούνται, πλέον, αποκλειστικά από τον αγωγό της ΕΥΔΑΠ.
- Απεργιακός ξεσηκωμός την Τετάρτη ενάντια στο 13ωρο - Δεμένα τα πλοία, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
- Ιοί σχεδιάστηκαν για πρώτη φορά από ΑΙ – Πρώτο βήμα για συνθετικές μορφές ζωής
- Σήψη από τσίμπημα εντόμου η αιτία θανάτου της Μαρίσσας Λαιμού - Τι λέει η οικογένειά της
- «Δεν ήθελα να τα ταΐζει» - Σκότωσε και μαγείρεψε τα παγόνια του για να εκδικηθεί τη γειτόνισσά του
Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του αντλιοστασίου στη Δημοτική Ενότητα Σταμάτας, ένα έργο που διασφαλίζει την αποκλειστική υδροδότηση της περιοχής από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, όπως συμβαίνει ήδη και με τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Δήμος Διονύσου, πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη που ενισχύει την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των κατοίκων της Σταμάτας.
Οι εργασίες αναβάθμισης
Στην ανακοίνωση της η δημοτική Αρχή Διονύσου προσθέτει: «Η διαδικασία περιελάμβανε όλες τις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του αντλιοστασίου. Η ηλεκτροδότηση πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου δύο μήνες και, ακολούθως, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης και σύνδεσης με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.
Από την περασμένη Παρασκευή, οι κάτοικοι της Σταμάτας υδροδοτούνται, πλέον, αποκλειστικά από τον αγωγό της ΕΥΔΑΠ, γεγονός που αποτελεί ορόσημο για την περιοχή, προσφέροντας αξιοπιστία, ποιότητα και σταθερότητα στην υδροδότηση. Η Διοίκηση του Δήμου Διονύσου κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το έργο να ολοκληρωθεί έγκαιρα και μεθοδικά».
- Γενική απεργία την 1η Οκτωβρίου – Πώς θα λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς
- Η κρίση χτυπά τη βιομηχανία όπλων: Πτωχεύσεις και κλεισίματα το 2025 στις ΗΠΑ
- Βαλέρι: «Το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη επετεύχθη από θέση οφσάιντ»
- Άρσεναλ: Τα πειράγματα στον Σαλιμπά για την ανανέωση του συμβολαίου του (vid)
- Γάζα: Συντονισμένη πίεση από Άραβες και Τουρκία στη Χαμάς – Η συμφωνία άλλαξε για να τη δεχθεί ο Νετανιάχου
- Κάρι Ράνσον: Ο 18χρονος γκολκίπερ της Άρσεναλ που… ετοιμάζεται για Ολυμπιακό και Youth League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις