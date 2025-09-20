Κερατσίνι: Έσπασε κεντρικός αγωγός της ΕΥΔΑΠ – Στο ύψος πολυκατοικίας ο πίδακας νερού
Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια στο Κερατσίνι όταν έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ στην οδό Γαληνού
Κεντρικός αγωγός της ΕΥΔΑΠ έσπασε χθες το απόγευμα στο Κερατσίνι προακλώντας προβλήματα στην περιοχή.
Η μεγάλη βλάβη σημειώθηκε επί της οδού Γαληνού και ένας τεράστιος πίδακας νερού υψωνόταν στο σημείο.
Ο πίδακας νερού
Όπως φαίνεται στις εικόνες και τα βίντεο που ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάτοικοι της περιοχής το «συντριβάνι» νερού έφτανε και ξεπερνούσε τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας.
Στη Βούλα
Παρόμοιο πρόβλημα είχε δημιουργηθεί και την περασμένη Τρίτη (16/9) στην περιοχή της Βούλας. Και εκεί έσπασε αγωγός και για αρκετή ένα είχε δημιουργηθεί ένα μεγάλο «συντριβάνι» νερού.
Λίγη ώρα αργότερα μέσα στην τρύπα έπεσε και ένα ΙΧ με συνέπεια να ακινητοποιηθεί στο σημείο.
