La Luz del Mundo: Βιασμοί παιδιών και trafficking στην εκκλησία με 5 εκατ. μέλη

Η εκκλησία La Luz del Mundo, σχεδόν 100 ετών, βρίσκεται στο επίκεντρο σκανδάλου βιασμών, κακοποιήσεων και trafficking που συγκλονίζει Μεξικό, ΗΠΑ και τον κόσμο.

Ιδρύθηκε στη Γουαδαλαχάρα από τον Εουσέμπιο «Ααρόν» Χοακίν Γκονζάλες. Τη διαδοχή πήραν ο γιος του Σαμουέλ και το 2014 ο εγγονός Ναασόν Χοακίν Γκαρσία. Σήμερα, η εκκλησία δραστηριοποιείται σε 50 χώρες με 5 εκατομμύρια πιστούς.

Νέες δικαστικές καταθέσεις στη Νέα Υόρκη αποκαλύπτουν ότι η ηγετική οικογένεια δεν παρέδωσε μόνο την εξουσία της εκκλησίας, αλλά και μια «παράδοση» συστηματικής κακοποίησης.

Ο Ναασόν, μαζί με άλλα πέντε άτομα –μεταξύ αυτών και η μητέρα του, Εύα Γκαρσία ντε Χοακίν– κατηγορούνται για συμμετοχή σε εκτεταμένο κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής κακοποίησης. Οι εισαγγελείς μιλούν για δεκαετίες συστηματικής εκμετάλλευσης παιδιών και γυναικών, ακόμη και για παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Η Εύα, σύζυγος του Σαμουέλ και μητέρα του Ναασόν, φέρεται να συμμετείχε ενεργά: σύμφωνα με το κατηγορητήριο, «προετοίμαζε» κορίτσια για κακοποίηση, ενώ η ίδια κακοποιούσε ανήλικες και νέες γυναίκες.

Τρεις γενιές ηγετών-βιαστών

Οι τρεις γενιές ηγετών φέρονται να παραπλανούσαν ανήλικες και γυναίκες λέγοντάς τους ότι θα λάμβαναν μια «ειδική θεϊκή ευλογία» αν τους υπηρετούσαν, κάτι που περιλάμβανε και σεξουαλικές πράξεις. Η θεολογία της εκκλησίας, που έδινε στον ηγέτη τον τίτλο του «Αποστόλου», ενίσχυε αυτή την κουλτούρα: οι πιστοί διδάσκονταν ότι μόνο ακολουθώντας τον «Απόστολο» θα έβρισκαν σωτηρία, ενώ η αμφισβήτησή του θεωρούνταν αμαρτία που οδηγούσε στην αιώνια καταδίκη.

Τα χρήματα των πιστών, οι λεγόμενες «προσφορές αγάπης», φέρονται να χρηματοδότησαν όχι μόνο την κακοποίηση, αλλά και μια προκλητική πολυτελή ζωή. Σπίτια χτισμένα με δωρεάν εργασία πιστών, πολυτελή αυτοκίνητα, ρολόγια, ταξίδια πρώτης θέσης και ένα «σπίτι-Βερσάτσε» με επίχρυση διακόσμηση, όπως το χαρακτήριζαν τα μέλη.

Σε έρευνες που έγιναν τον Σεπτέμβριο στα σπίτια του Ναασόν και της Εύας βρέθηκαν πάνω από 1 εκατ. δολάρια μετρητά, χρυσά νομίσματα και κοσμήματα. Στο σπίτι της Εύας εντοπίστηκε μάλιστα κρυφή πόρτα κάτω από κρεβάτι, που οδηγούσε σε υπόγειο χρηματοκιβώτιο με άλλα 220.000 δολάρια.

Ο Ναασόν, που ήδη εκτίει ποινή φυλάκισης στην Καλιφόρνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσει τις νέες κατηγορίες. Δήλωσε αθώος, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης αρνούνται τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «τερατώδη παραποίηση της πραγματικότητας». Αν καταδικαστούν, τόσο ο Ναασόν όσο και η Εύα αντιμετωπίζουν ποινές που φτάνουν έως και ισόβια κάθειρξη.