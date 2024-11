Πίσω από την άνθηση του OnlyFans: Βιασμοί, κακοποίηση και trafficking

Η OnlyFans λέει ότι δίνει τη δυνατότητα στους δημιουργούς περιεχομένου, ιδίως στις γυναίκες, να αξιοποιούν τις ερωτικές εικόνες και βίντεο σε ένα ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον.

Αλλά μια ενδελεχής έρευνα του Reuters έχει έρθει σε επαφή με γυναίκες που δήλωσαν ότι εξαπατήθηκαν, ναρκώθηκαν, τρομοκρατήθηκαν και υποδουλώθηκαν για να κερδιθούν χρήματα από τον ιστότοπο.

Τα ευρήματα βασίζονται σε επεξεργασμένες καταγγελίες της αμερικανικής αστυνομίας και αρχεία διεθνών δικαστηρίων, αγωγές και συνεντεύξεις με εισαγγελείς, ερευνητές σεξουαλικής εμπορίας και γυναίκες που λένε ότι έχουν πέσει θύματα εμπορίας.

Σε μια εξέχουσα υπόθεση, ο influencer Άντριου Τέιτ, με εκατομμύρια followers παγκοσμίως, κατηγορείται ότι ανάγκαζε γυναίκες στη Ρουμανία να παράγουν πορνό για το OnlyFans και εισέπραττε τα κέρδη.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

‘A company saw me being raped and they made money off of it. They saw me destroyed and they got a check’: A Florida woman says a video of her alleged rape was posted for sale on adults-only website OnlyFans https://t.co/EPr54CgWV8 pic.twitter.com/wT2qwLKKwI — Reuters (@Reuters) March 13, 2024

Εξαναγκαστική πορνεία στις ΗΠΑ

Λιγότερη προσοχή προκαλούν οι περιπτώσεις που εντόπισε το Reuters στις ΗΠΑ, όπου ορισμένες γυναίκες υπέμειναν εβδομάδες ή μήνες σεξουαλικής δουλείας που φέρεται να υφίσταντο.

Το θύμα μερικές φορές ήταν η σύντροφος του δράστη, που κακοποιούνταν για να καλυφθούν τα έξοδα του νοικοκυριού, σύμφωνα με τις περιγραφές σε αστυνομικούς ή δικαστικούς φακέλους.

Three days after @nytimes ran a piece advertising OnlyFans as a safe means for «sex workers» to earn a living, lambasting child protection as a false narrative to attack the sex industry, child sexual abuse on OnlyFans was exposed by @BBC pic.twitter.com/zNSaJ7Caxl — Genevieve Gluck (@WomenReadWomen) May 31, 2021

Τουλάχιστον δύο υποθέσεις που περιγράφονται λεπτομερώς στους φακέλους της αστυνομίας αφορούν ισχυρισμούς για εξαναγκαστική πορνεία.

Ένα ανδρόγυνο διηύθυνε μια επιχείρηση εμπορίας και πορνείας σε έξι πολιτείες πριν από τη σύλληψή τους σε μια καθωσπρέπει γειτονιά του Οχάιο, όπου μεγάλωναν τα δύο παιδιά τους.

Ο σύζυγος φέρεται να χρησιμοποιούσε το OnlyFans για να κανονίζει σεξουαλικές συναντήσεις για πολλές γυναίκες και να πουλάει πορνό που τις διέταζε να φτιάξουν.

Η σύζυγός του δήλωσε πρόσφατα ένοχη σε σχετικές κατηγορίες.

Αυτές οι επιχειρήσεις εμπορίας βασίζονταν στον εκφοβισμό, τη βία ή τις ψευδείς υποσχέσεις αγάπης για να πιέσουν τις γυναίκες να ξεκινήσουν και να συνεχίζουν να παράγουν πορνογραφικό υλικό, λένε τα θύματα και οι εισαγγελείς.

Οι δράστες ήταν ως επί το πλείστον άνδρες.

Νέες δυνατότητες για εκμετάλλευση

Κάποιοι κατηγορούνται ότι χτυπούσαν και βίαζαν γυναίκες, άλλοι ότι έκαναν τατουάζ τα ονόματα και τα πρόσωπά τους πάνω στα σώματα των θυμάτων του.

Κινηματογραφούσαν ιδιωτικές στιγμές, κρατώντας μερικές φορές τα θύματα αιχμάλωτα για ένα χρόνο ή και περισσότερο, όπως δείχνουν τα αρχεία και οι συνεντεύξεις.

Great investigation by the BBC, showing that OnlyFans have allowed child sexual abuse, exploitation of vulnerable people and sex trafficking on their site, and moderators are told to look the other way when it comes to big accounts posting illegal content. https://t.co/85j8jKmdqr — Zoe Margolis🎗 (@girlonetrack) August 20, 2021

Στο OnlyFans, οι σωματέμποροι έχουν μια «μοναδική θέση» στην οποία μπορούν να διεξάγουν ιδιωτικά τις δραστηριότητές τους, δήλωσε η Κάθλιν Τόρες από την Εθνική Γραμμή για την Εμπορία Ανθρώπων με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία βοηθά τους επιζώντες της εμπορίας και της εκμετάλλευσης.

Το Reuters εντόπισε 11 περιπτώσεις γυναικών που μίλησαν στις αρχές ή κατέθεσαν αγωγές λέγοντας ότι είχαν εξαναγκαστεί να εκτελέσουν σεξουαλικές πράξεις στο OnlyFans.

Αλλά οι ειδικοί λένε ότι ο πραγματικός αριθμός είναι σχεδόν αδύνατο να εκτιμηθεί από εξωτερικούς παράγοντες.

Οι λογαριασμοί των περισσότερων δημιουργών περιεχομένου είναι κρυμμένοι πίσω από ένα συνδρομητικό τείχος πληρωμών, «ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα να συλληφθούν και να διωχθούν», δήλωσε η Τόρες.

Τραυματισμένα θύματα

Η δίωξη μπορεί επίσης να είναι δύσκολη επειδή τα φοβισμένα ή τραυματισμένα θύματα διστάζουν να μιλήσουν ή να καταθέσουν στο δικαστήριο.

Μια γυναίκα είπε σε έναν ντετέκτιβ ότι ο αρραβωνιαστικός της την ανάγκασε επί μήνες να παράγει πορνό για το OnlyFans.

Διέφυγε, είπε, μόνο επειδή η αστυνομία εμφανίστηκε για να συλλάβει τον αρραβωνιαστικό της για ένα άσχετο ένταλμα.

«Η ζημιά είναι για πάντα»

Στην περίπτωσή της κατηγορήθηκε για εμπορία ανθρώπων. Αλλά εκείνη ανακάλεσε τους ισχυρισμούς της μήνες αργότερα και οι εισαγγελείς απέσυραν την κατηγορία.

Είπε στο Reuters ότι φοβόταν ότι η υπόθεση θα μπορούσε να επηρεάσει την επιμέλεια του μικρού γιου του ζευγαριού και εξακολουθεί να αισθάνεται «άρρωστη» και μόνο που μιλάει για το τι συνέβη.

«Μου φέρνει πίσω όλα τα συναισθήματα, τις αναμνήσεις – κάθε φορά», είπε.

«Η ζημιά είναι για πάντα».

Η OnlyFans δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματα για σχόλια.

Παρέχει δικλείδες ασφαλείας η OnlyFans;

Μάλιστα η εταιρεία δεν κατηγορείται σε καμία από τις περιπτώσεις που περιγράφονται σε αυτή την ιστορία.

Στην ιστοσελίδα της, η OnlyFans λέει ότι απαγορεύει την πορνεία και τη «σύγχρονη δουλεία», η οποία περιλαμβάνει την εμπορία ανθρώπων και την καταναγκαστική εργασία.

A man accused of selling sex abuse videos of a 16-year-old Florida girl on OnlyFans has pleaded no contest to child abuse. https://t.co/9TdbUNx0YZ — NBC News (@NBCNews) October 24, 2024

Δηλώνει ότι οι συντονιστές της εξετάζουν όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου και είναι εκπαιδευμένοι να εντοπίζουν και να αναφέρουν υποψίες για εμπορία ανθρώπων.

Σύμφωνα με τους κανόνες της εταιρείας, οι δημιουργοί πρέπει να έχουν γραπτή συγκατάθεση από όλους όσους συμμετέχουν στο περιεχόμενό τους.

Ωστλοσο μέχρι τον Νοέμβριο του 2022, δεν χρειαζόταν να παρουσιάσουν αυτή την απόδειξη συναίνεσης στην OnlyFans πριν η πλατφόρμα επιτρέψει την ανάρτηση του περιεχομένου τους.

Η εταιρεία ελέγχει πλέον την απόδειξη της συγκατάθεσης πριν επιτρέψει την προβολή του περιεχομένου, είπε.

Σε τουλάχιστον μία περίπτωση, διαπίστωσε το Reuters, η μαρτυρία μιας γυναίκας φέρεται να ξεκίνησε μετά την υιοθέτηση του νέου κανόνα.

Η γυναίκα, από το Αρκάνσας, είπε στην αστυνομία ότι από το 2023, ο φίλος της την απειλούσε και την ανάγκαζε να γυρίζει βίντεο σεξ για το OnlyFans επί ώρες, ενώ αν αντιστεκόταν, «της επιτίθετο σωματικά», σύμφωνα με ένορκη κατάθεση.

Ο άνδρας, ο Μάικλ Χολ, έχει δηλώσει αθώος για την εμπορία και περιμένει τη δίκη του.

Νομικοί αγώνες

Η OnlyFans δεν ήταν η μόνη πλατφόρμα που αναφέρεται σε αυτές τις υποθέσεις.

Αλλά η δημοτικότητά της και οι γενναιόδωροι όροι της την καθιστούν δυνητικάτην πιο προσοδοφόρα.

Οι δημιουργοί στον ιστότοπο εισπράττουν το 80% των εσόδων που αποδίδουν οι λογαριασμοί τους.

Η OnlyFans παίρνει τα υπόλοιπα.

Οι ιστότοποι που κατηγορούνται για φιλοξενία σεξουαλικής διακίνησης αντιμετωπίζουν νομικούς κινδύνους.

Δύο εκκρεμείς αγωγές σεξουαλικής εμπορίας κατονομάζουν την OnlyFans ως εναγόμενη.

Η μία κατηγορεί την εταιρεία ότι επωφελήθηκε από την εκμετάλλευση δύο γυναικών στη Νεβάδα από μια πρώην προσωπικότητα του ριάλιτι.

Η άλλη, η οποία περιγράφηκε λεπτομερώς σε έρευνα του Reuters τον Μάρτιο, αφορούσε μια φοιτήτρια από τη Φλόριντα, η οποία ισχυρίστηκε ότι η OnlyFans επωφελήθηκε από το βίντεο του φερόμενου ως βιασμού της που αναρτήθηκε στον ιστότοπο.

Η επικίνδυνη περίπτωση Άντριου Τέιτ

Ο Άντριου Τέιτ, ένα υπερ-μάτσο φαινόμενο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και δηλωμένος μισογύνης, κέρδισε τη διεθνή προσοχή μετά την εμπλοκή του σε ένα σύστημα εμπορίας ανθρώπων που φέρεται να χρησιμοποίησε το OnlyFans για να μαζέψει χρήματα.

Οι εισαγγελείς στη Ρουμανία λένε ότι ο Τέιτ και ο αδελφός του Τριστάν, και οι δύο πρώην kickboxers με αμερικανική και βρετανική υπηκοότητα, δελέασαν επτά γυναίκες με υποσχέσεις ρομαντικών σχέσεων. Στη συνέχεια τις ανάγκασαν να εκτελέσουν σεξουαλικές πράξεις στο OnlyFans και στη «τσέπωσαν» τα κέρδη.

Τα αδέρφια κατηγορήθηκαν τον Ιούνιο του 2023 για εμπορία ανθρώπων και σύσταση συμμορίας για τη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών.

Ο Άντριου Τέιτ κατηγορήθηκε επίσης για βιασμό.

Και οι δύο αρνούνται τους ισχυρισμούς και αναμένουν τη δίκη τους στο Βουκουρέστι.

Οι υποθέσεις υψηλού προφίλ υπογράμμισαν τις ανησυχίες των ομάδων διαδικτυακής ασφάλειας σχετικά με την πιθανότητα εκμετάλλευσης γυναικών στο OnlyFans.

Μάλιστα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι Τέιτς δημιούργησαν Ρουμάνους μιμητές.

Τον Ιούνιο του 2023, ο Βλαντ Όμπουζιτς και τρεις άλλοι άνδρες συνελήφθησαν σε μια υπόθεση που πηγή της μονάδας δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος της Ρουμανίας, δήλωσε στο Reuters ότι ήταν «ένα αντίγραφο καρμπόν του μοντέλου των αδερφών Τέιτ».

BREAKING Far-right influencer Andrew Tate, a close ally of Candace Owens, was arrested for sex trafficking pic.twitter.com/aL0Hz8Z1Zg — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) August 22, 2024

Οι εισαγγελείς πιστεύουν ότι ο Τέιτ και ο Ομπούζιτς έβγαλαν τα εκατομμύριά τους εκμεταλλευόμενοι δεκάδες γυναίκες.

Το OnlyFans έδωσε στους ανθρώπους νέους δρόμους για τη εκμετάλλευση ανθρώπων

Οι ύποπτες επιχειρήσεις σωματεμπορίας που εντόπισε το Reuters στις ΗΠΑ έχουν λιγότερα θύματα και λιγότερα χρήματα.

Δείχνουν όμως πώς το OnlyFans έδωσε στους ανθρώπους νέους δρόμους για τη διακίνηση ανθρώπων, επιτρέποντας στους δράστες να κρύβουν τη σεξουαλική κακοποίηση, ενώ επωφελούνται από αυτήν.