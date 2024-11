«Η μητέρα μου με βοήθησε να κάνω σεξ με 158 άνδρες σε δύο εβδομάδες»: Απίστευτες δηλώσεις από σταρ του OnlyFans

Στο επίκεντρο, για όλους τους λάθους λόγους, έχει βρεθεί τις τελευταίες εβδομάδες η σταρ του OnlyFans Μπόνι Μπλου. Η 25χρονη αγγλίδα, η οποία ζει τα τελευταία χρόνια μεταξύ Βρετανίας, ΗΠΑ και Αυστραλίας, κατάφερε και έφτιαξε όνομα στην πλατφόρμα ανεβάζοντας βίντεο ενώ κάνει σεξ με -κατά κύριο λόγο- πρωτοετείς φοιτητές.

Αυτό από τη μια της χάρισε πολλές χιλιάδες δολάρια, από την άλλη την έβαλε στο στόχαστρο, καθώς αρκετοί αμφισβητούν το κατά πόσο οι παρτενέρ της είναι ενήλικοι ενώ οι περισσότεροι τη θεωρούν αρπακτικό. Η ίδια επιμένει ότι όλοι τους ήταν άνω των 18 ετών και μάλιστα έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για τη μαγνητοσκόπηση της πράξης.

Κάτι που επανέλαβε μιλώντας και στην Femail. Η Μπόνι Μπλου προκάλεσε όσους την «δικάζουν», λέγοντας ότι «εξαιτία σας κατάφερα να βγάλω 750.000 δολάρια τον τελευταίο μήνα. Τόσο γνωστή με κάνατε. Αν δεν ήσασταν εσείς δεν θα είχα τίποτα από όλα αυτά που έχω αποκτήσει».

Ωστόσο αυτό που προκάλεσε εντύπωση, ήταν η απάντησή της στο πώς αντιδρούν οι γονείς της στη νέα της δουλειά. Ούτε λίγο ούτε πολύ η Μπόνι Μπλου είπε ότι τόσο η μητέρα της όσο και ο πατέρας της, όχι απλά τη στήριξαν, αλλά τη βοήθησαν στο να βρει τους άντρες για τα βίντεό της.

«Η μητέρα μου πήγε στις σχολές και μοίραζε φυλλάδια μαζί με προφυλακτικά στους πρωτοετείς, λέγοντάς τους να κάνουν σεξ μαζί μου» είπε η 25χρονη και συμπλήρωσε: «Ο πατέρας μου έπαιρνε τις επαγγελματικές κάρτες μαζί του και τις μοίραζε στις παμπ που πήγαινε με τους φίλους του».

Όσο για τους παρτενέρ της; Είναι από διάφορες σχολές σε Αγγλία, ΗΠΑ και Αυστραλία, καθώς η Μπόνι Μπλου πηγαίνει σε διάφορα πάρτυ και εκδηλώσεις πρωτοετών για να βρει υποψήφιους συμπρωταγωνιστές.

Mom Of OnlyFans Star Who ‘Slept With 158 Men’ In Two Weeks Says She Helps Her Daughter With ‘Clean Up’ After Filming: Her mom has openly supported her career. https://t.co/7iuUuaxnKw pic.twitter.com/Co2u17OL9U

— ThatViralFeed (@thatviralfeed) October 21, 2024