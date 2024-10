Ενός λεπτού σιγή: Η Κορίνα Κοπ αποχώρησε από το OnlyFans αφού έβγαλε 60 εκατ. δολάρια σε τρία χρόνια

Δεν είναι απλά ένα ακόμα μοντέλο, αλλά ένα από τα πιο δυνατά ονόματα στον κόσμο του OnlyFans. Η Κορίνα Κοπ, από το 2021 που εγκαινίασε τον λογαριασμό της στη γνωστή πλατφόρμα, κατάφερε να γίνει η σημαία της.

Εντυπωσιακή εμφανισιακά, ήδη γνωστή από το YouTube, influencer των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η 28χρονη κατάφερε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να κερδίσει φανατικούς θαυμαστές. Και παράλληλα να κερδίσει πολλά χρήματα.

Όπως είχε αποκαλύψει στην εκπομπή του Ντέιβιντ Ντόμπρικ στο YouTube «έβγαλα κάτι περισσότερο από ένα εκατομμύριο δολάρια τις πρώτες 48 ώρες που λάνσαρα το προφίλ μου στο OnlyFans».

Και τώρα, περίπου τρία χρόνια μετά από αυτή την κίνησή της, έχει καταφέρει να βάλει στην άκρη 67 εκατ. δολάρια, όπως έκανε γνωστό. Κάτι που εκνεύρισε αρκετούς χρήστες στα social media, που δεν δίστασαν να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους με σχόλια όπως «αυτό είναι αηδιαστικό», «Κορίνα μας κάνεις πλάκα», «ΤΙ;» και πολλά ακόμα.

Ωστόσο, μόνο πλάκα δεν έκανε, καθώς την Πέμπτη η Κορίνα Ποκ με ένα απλό tweet πέντε λέξεων στον προσωπικό της λογαριασμό στο Χ, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το OnlyFans. «Όχι άλλα link in bio» έγραψε.

no more link in bio …….

— corinna kopf (@CorinnaKopf) October 24, 2024