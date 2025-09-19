Η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου μας, σύμφωνα με τα ευρήματα διεθνούς συγκεντρωτικής μελέτης.

Ο Δρ Τζουνξίν Λι, της Σχολής Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, ο οποίος ηγήθηκε της μελέτης, δήλωσε: «Εδώ και χρόνια, η ομάδα μας μελετά τον ύπνο των ηλικιωμένων που ζουν στην περιοχή της Βαλτιμόρης. Η ποιότητα του αέρα σε εξωτερικούς χώρους μπορεί να διαφέρει από τετράγωνο σε τετράγωνο και, σε ορισμένες κατοικίες, παρατηρήσαμε καυσαέρια από την κοντινή κυκλοφορία. Αυτό μας οδήγησε σε ένα απλό αλλά κρίσιμο ερώτημα: θα μπορούσε ο αέρας που αναπνέουν οι ηλικιωμένοι σε εσωτερικούς χώρους – καθώς και ακριβώς έξω από την πόρτα τους – να επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου τους;».

Η ομάδα του Λι έψαξε για μελέτες από όλον τον κόσμο.

Εστιάζοντας σε άτομα άνω των 45 ετών, βρήκαν 25 μελέτες υψηλής ποιότητας από το 2015 και μετά.

Αυτές εξέτασαν 1,2 εκατομμύρια άτομα σε έξι χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ινδίας, των ΗΠΑ και της Γερμανίας.

«Συντομότερος ή χαμηλότερης ποιότητας ύπνος»

Ο Λι δήλωσε: «Το μήνυμα ήταν ισχυρότερο και πιο διαδεδομένο από ό,τι περιμέναμε. Σε δεκάδες μελέτες, η μακροχρόνια έκθεση σε εξωτερικούς ρύπους, όπως η ρύπανση από σωματίδια, το διοξείδιο του αζώτου και ακόμη και το διοξείδιο του άνθρακα, συνδέθηκε με συντομότερο ή χαμηλότερης ποιότητας ύπνο».

Ορισμένες μελέτες μέτρησαν τον ύπνο με συσκευές που φοριούνται στον καρπό, ενώ σε άλλες χρησιμοποιήθηκαν συνεντεύξεις.

Εξετάστηκαν οι βραχυπρόθεσμες αλλαγές στην ατμοσφαιρική ρύπανση, καθώς και ο αντίκτυπος της έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση για πολλά χρόνια.

Εννέα από τις μελέτες είχαν παρόμοιες προσεγγίσεις, επιτρέποντας στον Λι και την ομάδα του να συγκεντρώσουν τα δεδομένα για να δημιουργήσουν μια ενιαία νέα μετά-μελέτη.

Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη του αντίκτυπου των προβλημάτων ύπνου που σχετίζονται με τη ρύπανση και των οφελών από τις δράσεις για καθαρό αέρα σε άλλες τοποθεσίες.

Ο Λι πρόσθεσε: «Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η μείωση της μέσης ρύπανσης από σωματίδια (PM2,5) κατά το ήμισυ – από τα τυπικά επίπεδα που παρατηρούνται κατά μήκος των πολυσύχναστων δρόμων του Λονδίνου έως τα επίπεδα που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας – θα μπορούσε να μειώσει την πιθανότητα κακής ποιότητας ύπνου σε ενήλικες μέσης και προχωρημένης ηλικίας κατά περίπου μία στις δέκα».

Ο ρόλος των καυσίμων και η ατμοσφαιρική ρύπανση

Οι ηλικιωμένοι είναι πιο πιθανό να περνούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους στο σπίτι. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα βρήκε μόνο έξι μελέτες υψηλής ποιότητας που εξέταζαν τη ρύπανση του αέρα σε εσωτερικούς χώρους και τον ύπνο, οι περισσότερες από τις οποίες διεξήχθησαν στην Κίνα.

Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούσαν στερεά καύσιμα, όπως ξύλο ή άνθρακα, για θέρμανση και μαγείρεμα συγκρίθηκαν με εκείνους που χρησιμοποιούσαν καθαρά καύσιμα.

Οι χρήστες στερεών καυσίμων είχαν χειρότερη ποιότητα ύπνου, συμπεριλαμβανομένης της αϋπνίας και της σύντομης διάρκειας ύπνου. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι η χρήση απορροφητήρα ή το άνοιγμα ενός παραθύρου κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος μείωσε τις επιπτώσεις στον ύπνο.

«Οι τρέχουσες πολιτικές για τον καθαρό αέρα εστιάζουν κυρίως στις εξωτερικές πηγές, αλλά τα ευρήματά μας καθιστούν σαφές ότι η ατζέντα πρέπει να επεκταθεί», δήλωσε ο Λι.

Αν και ο σχεδιασμός των καυστήρων ξύλου και άνθρακα ποικίλλει σε όλον τον κόσμο, μελέτες στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν διαπιστώσει ότι τα σωματίδια ρύπανσης διαρρέουν από τις σόμπες στα σπίτια. Άλλες μελέτες στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν διαπιστώσει ότι η ρύπανση του αέρα σε εσωτερικούς χώρους προέρχεται από το μαγείρεμα, και ειδικά όταν αυτό γίνεται με φυσικό αέριο.