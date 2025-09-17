magazin
Lil Nas X: Σε πρόγραμμα θεραπείας μπήκε ο ράπερ μετά τη σύλληψή του
Fizz 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Lil Nas X: Σε πρόγραμμα θεραπείας μπήκε ο ράπερ μετά τη σύλληψή του

Ο Lil Nas X συνελήφθη τον Αύγουστο αφού εθεάθη να κυκλοφορεί στον δρόμο φορώντας μόνο το εσώρουχό του και μπότες

Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Spotlight

Ο Lil Nas X μπήκε σε πρόγραμμα θεραπείας, ώστε να δώσει προτεραιότητα στην ψυχική και σωματική του υγεία, έπειτα από τη σύλληψή του.

Τον Αύγουστο, ο ράπερ συνελήφθη αφού εθεάθη να κυκλοφορεί στον δρόμο φορώντας μόνο εσώρουχο και μπότες, ενώ πλέον αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για επίθεση σε βάρος αστυνομικού με πρόκληση σωματικής βλάβης, καθώς και μία για αντίσταση κατά της σύλληψης.


Στις 15 Σεπτεμβρίου, οι δικηγόροι του εμφανίστηκαν σε δικαστήριο του Λος Άντζελες, όπου ο δικαστής επέτρεψε να παρακολουθήσει θεραπευτικό πρόγραμμα εκτός πολιτείας, σε τοποθεσία που δεν αποκαλύφθηκε, τροποποιώντας τους όρους της σύλληψής του. Η εγγύηση παραμένει στις 75.000 δολάρια και η επόμενη ακρόαση έχει προγραμματιστεί για τις 18 Νοεμβρίου. Ο δικηγόρος του, Ντρου Φάιντλινγκ, επισήμανε ότι η προτεραιότητα είναι η υγεία και η ευημερία του καλλιτέχνη, εκφράζοντας την πεποίθηση πως θα ξεπεράσει το περιστατικό.

«Σίγουρα δεν έκανε χρήση ναρκωτικών»

Μετά τη σύλληψη κυκλοφόρησαν φήμες ότι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο λόγω υπερβολικής δόσης ναρκωτικών, κάτι που διέψευσε κατηγορηματικά ο πατέρας του, Ρόμπερτ Στάφορντ. Τόνισε ότι ο γιος του «σίγουρα δεν έκανε χρήση ναρκωτικών», έχει μετανιώσει για όσα έγιναν και τώρα λαμβάνει τη βοήθεια που χρειάζεται. Ζήτησε, μάλιστα, από το κοινό να προσευχηθεί για αυτόν και να του δείξει την ίδια κατανόηση και συμπόνια που, όπως είπε, δείχνει ο Θεός σε όλους.

«Ένα πολύ ξεχωριστό άτομο» -Μέσα στον ισότιμο γάμο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τη Σίμπιλ Ζάγκαρς
Κοινό όραμα 16.09.25

«Ένα πολύ ξεχωριστό άτομο» -Μέσα στον ισότιμο γάμο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τη Σίμπιλ Ζάγκαρς

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1996 και παντρεύτηκε το 2009 σε μια κλειστή τελετή στην πατρίδα της Ζάγκαρς, το Αμβούργο της Γερμανίας – κοινό του όραμα ο ακτιβισμός για το περιβάλλον. Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έφυγε από τη ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου του 2025.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σάλος με τον πρίγκιπα Άντριου: Γέλαγε στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ – Η αμηχανία, η ασθένεια της Καμίλα και ο Πάπας
Όλα όσα έγιναν 16.09.25

Σάλος με τον πρίγκιπα Άντριου: Γέλαγε στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ – Η αμηχανία, η ασθένεια της Καμίλα και ο Πάπας

Πολλά τα παραλειπόμενα από την κηδεία της δούκισσας του Κεντ που έφερε τη βασιλική οικογένεια αντιμέτωπη με τον ατιμασμένο πρίγκιπα Άντριου εν μέσω του σκανδάλου Έπσταϊν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες αποκαλύψεις – Καταγγελία εισβολέων, ο υπόκοσμος και οι φόβοι του
Εξελίξεις 16.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες αποκαλύψεις – Καταγγελία εισβολέων, ο υπόκοσμος και οι φόβοι του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει διαπιστώσει με τη βοήθεια ειδικών ότι κάποιοι τον παρακολουθούσαν και υπέκλεπταν συνομιλίες στο σπίτι του. Η καταγγελία στην αστυνομία που έφερε στο φως το Live News του ΜΕGA

Σύνταξη
Η νέα «βασίλισσα» της Ινδίας: Πρόταση 60 εκατ. δολαρίων στην Σίντνεϊ Σουίνι για να πρωταγωνιστήσει στο Μπόλιγουντ
Πάει για ρεκόρ; 16.09.25

Η νέα «βασίλισσα» της Ινδίας: Πρόταση 60 εκατ. δολαρίων στην Σίντνεϊ Σουίνι για να πρωταγωνιστήσει στο Μπόλιγουντ

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η Σίντνεϊ Σουίνι έχει την ευκαιρία να γίνει και το πιο ακριβοπληρωμένο. Αρκεί να πει «ναι» στην πρόταση του Μπόλιγουντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τέλη 90s, αρχές 00s – Υπήρξε μια εποχή που οι πορνοστάρ ήταν (σχεδόν) mainstream
Vivid Entertainment 16.09.25

Τέλη 90s, αρχές 00s – Υπήρξε μια εποχή που οι πορνοστάρ ήταν (σχεδόν) mainstream

Το podcast «JennaWorld» αναδεικνύει την «ξακουστή Jenna Jameson και τις ένδοξες μέρες του πορνό» χωρίς να παραλείπει το «φάσμα από την ενδυνάμωση στην εκμετάλλευση που διέσχιζαν οι πορνοστάρ» όπως εξηγεί η δημοσιογράφος Molly Lambert στους New York Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν η πριγκίπισσα της Νορβηγίας ερωτεύτηκε τον «ψυχοσεξουαλικό» σαμάνο με τις ευλογίες του πρίγκιπα Χάρι
An Unlikely Love Story 16.09.25

Όταν η πριγκίπισσα της Νορβηγίας ερωτεύτηκε τον «ψυχοσεξουαλικό» σαμάνο με τις ευλογίες του πρίγκιπα Χάρι

Αυτή είναι μέλος της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας. Αυτός είναι ο θεραπευτής της Γκουίνεθ Πάλτροου. Τώρα, η ιστορία του συγκλονιστικού γάμου τους παρουσιάζεται σε ένα ρηχό πλην ευχάριστο ντοκιμαντέρ στο Netflix. «Τουλάχιστον, όμως, έχουν την ευλογία του πρίγκιπα Χάρι» γράφει η Hannah J Davies στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ
Αθωότητα 16.09.25

«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ

Μετά τη νίκη του στα βραβεία Emmy στο Λος Άντζελες, ο Όουεν Κούπερ παίρνει τον δρόμο για το Γουόρινγκτον της Αγγλίας. Άλλωστε ο 15χρονος πρέπει να επιστρέψει στο σχολείο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τζόρτζιο Αρμάνι: Ο 42χρονος «αόρατος» κληρονόμος, η κόρη και η πικρία – «Θα ήμουν καλός μπαμπάς»
Η άλλη φαμίλια 16.09.25

Τζόρτζιο Αρμάνι: Ο 42χρονος «αόρατος» κληρονόμος, η κόρη και η πικρία – «Θα ήμουν καλός μπαμπάς»

Η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι, ενός ανθρώπου που δεν άφηνε τίποτα στην τύχη, κρύβει μια μεγάλη έκπληξη, αποκαλύπτοντας έναν απρόσμενο κληρονόμο, τον 42χρονο μάνατζερ Μικέλε Μορσέλι. Ποιος είναι;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία
Χαρακώματα 15.09.25

«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία

Από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά ως υποστηρικτής χιλιάδων βετεράνων πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αλήθεια για τον κοριό, η πλαστογράφηση, η μήνυση στην αδελφή του και τα ύποπτα email
Go Fun 15.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αλήθεια για τον κοριό, η πλαστογράφηση, η μήνυση στην αδελφή του και τα ύποπτα email

Όλα όσα αποκαλύφθηκαν για το μηχανισμό παρακοκολούθησης στο σπίτι του τραγουδιστή και ο δικαστικός πόλεμος του Γιώργου Μαζωνάκη με την αδελφή του Βάσω

Σύνταξη
Απογοητεύσεις και εκπλήξεις στα Emmy 2025 – Το «White Lotus» δεν κέρδισε τίποτα, ο Κόλιν Φάρελ με το «The Penguin» έχασε
Ψιλά γράμματα 15.09.25

Απογοητεύσεις και εκπλήξεις στα Emmy 2025 - Το «White Lotus» δεν κέρδισε τίποτα, ο Κόλιν Φάρελ με το «The Penguin» έχασε

Η 77η τελετή απονομής των Primetime Emmy Awards έριξε φως στις μεγαλύτερες και πιο τολμηρές σειρές της χρονιάς, ενώ η βραδιά ήταν γεμάτη απρόβλεπτες εκπλήξεις και συνεπακόλουθες απογοητεύσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λαμία: Φωτιά σε διαμέρισμα – Οικογένεια κινδύνεψε, 6 άνθρωποι στο νοσοκομείο
Μεγάλη κινητοποίηση 17.09.25

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λαμία - Οικογένεια κινδύνεψε, 6 άνθρωποι στο νοσοκομείο

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Μακροπούλου στη Λαμία, όπου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι με τον γιο τους - Η γυναίκα φέρεται να έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα

Σύνταξη
ΗΠΑ – Τσάρλι Κερκ: Αποσύρθηκε έγγραφο για τη βία της ακροδεξιάς από τον ιστότοπο του υπ. Δικαιοσύνης
Κατέρριπτε το αφήγημα Τραμπ 17.09.25

Τυχαίο; Αποσύρθηκε έγγραφο για τη βία της ακροδεξιάς από τον ιστότοπο του αμερικανικού υπ. Δικαιοσύνης

Το έγγραφο αυτό, υπογράμμιζε ότι «εξτρεμιστές της ακροδεξιάς έχουν διαπράξει πολύ περισσότερες δολοφονίες με ιδεολογικά κίνητρα απ’ ό,τι εξτρεμιστές της άκρας αριστεράς και ισλαμιστές εξτρεμιστές»

Σύνταξη
Σκληρή μάχη για την κυριαρχία στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία
Διεθνής Οικονομία 17.09.25

Σκληρή μάχη για την κυριαρχία στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία

Μεταξύ 2021 και 2024, ο αριθμός των αυτοκινήτων που στάλθηκαν στο εξωτερικό τετραπλασιάστηκε, με την Κίνα να ξεπερνά την Ιαπωνία. Η μάχη για την αυτοκινητοβιομηχανία εξελίσσεται στην Ασία

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Έκρηξη 67% στις ρευματοκλοπές το 8μηνο του 2025
Έξυπνοι μετρητές 17.09.25

Έκρηξη 67% στις ρευματοκλοπές το 8μηνο του 2025

Οι έλεγχοι για τις ρευματοκλοπές συνεχίζονται εντατικά αλλά η μετάβαση στους έξυπνους μετρητές θεωρείται το σημαντικότερο βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος και τη μείωση των απωλειών ενέργειας

Δήμητρα Σκούφου
Ιδιόγραφη διαθήκη: Τα 6 «κλειδιά» για να είναι έγκυρη – Πότε μπορεί να ακυρωθεί
Όροι και προϋποθέσεις 17.09.25

Τα 6 «κλειδιά» για να είναι έγκυρες οι ιδιόγραφες διαθήκες - Πότε μπορεί να ακυρωθούν

Τι πρέπει να προσέξει όποιος συντάσσει χειρόγραφη διαθήκη για τη διάθεση της περιουσίας του και την προστασία των κληρονόμων - Τι έχουν κρίνει τα δικαστήρια

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Ρωσία επιστρέφει στο «αλισβερίσι»
Eμπόριο χωρίς χρήμα 17.09.25

Η Ρωσία επιστρέφει στο «αλισβερίσι»

Οι κυρώσεις και οι φόβοι τραπεζών σπρώχνουν τη Μόσχα σε ανταλλακτικές συμφωνίες με κίνδυνο επανάληψης του χάους των ‘90s

Γεώργιος Μαζιάς
Από την «ειδική σχέση», μέχρι τον Τζέφρι Έπσταϊν – Η ιστορική επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία ως «ναρκοπέδιο»
Λεπτές ισορροπίες 17.09.25

Από την «ειδική σχέση», μέχρι τον Τζέφρι Έπσταϊν – Η ιστορική επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία ως «ναρκοπέδιο»

Το Λονδίνο ποντάρει σε περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων με τις ΗΠΑ, όμως η ιστορική δεύτερη επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι στρωμένη με «αγκάθια» και προκλήσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σουφλί: Παραλίγο τραγωδία σε σιδηροδρομική διάβαση – Κινδύνεψε πολίτης με προβλήματα όρασης
Σουφλί 17.09.25

Παραλίγο τραγωδία σε διάβαση τρένου - Κινδύνεψε πολίτης με προβλήματα όρασης

Το ηχητικό σήμα που συνοδεύει την κίνηση της προστατευτικής μπάρας σε διάβαση τρένου στο Σουφλί δεν λειτουργούσε λόγω βλάβης, με αποτέλεσμα να κινδυνέψει σοβαρά πολίτης με προβλήματα όρασης.

Σύνταξη
Νίγηρας: Τουλάχιστον 22 χωρικοί δολοφονήθηκαν σε επιθέσεις ενόπλων
Νίγηρας 17.09.25

«22 αθώοι άνθρωποι δολοφονήθηκαν άνανδρα χωρίς κανέναν λόγο»

Μακελειό με τουλάχιστον 22 νεκρούς σημειώθηκε στον Νίγηρα, το δυτικό τμήμα του οποίου βρίσκεται αντιμέτωπο με επιθέσεις οργανώσεων που ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα ή στο Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Ισημερινός: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας κινητοποιήσεων και αποκλεισμών δρόμων
Αποκλεισμοί δρόμων 17.09.25

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον Ισημερινό εξαιτίας των λαϊκών κινητοποιήσεων

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιβλήθηκε στον Ισημερινό καθώς η κατάργηση της επιδότησης στην τιμή του πετρελαίου κίνησης έβγαλε στον δρόμο τους πολίτες, οι οποίοι απέκλεισαν οδικούς άξονες.

Σύνταξη
Βραζιλία: Στο νοσοκομείο διακομίστηκε ο Μπολσονάρο
Βραζιλία 17.09.25

Στο νοσοκομείο ο Μπολσονάρο

Ο καταδικασθείς σε 27 χρόνια κάθειρξη για απόπειρα πραξικοπήματος Ζαΐρ Μπολσονάρο διακομίστηκε στο νοσοκομείο καθώς είχε «επίμονο λόξυγκα, εμετούς και χαμηλή αρτηριακή πίεση».

Σύνταξη
Ο Αντετοκούνμπο ζήτησε συγνώμη για το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες: «Έχω μόνο αγάπη για την Τουρκία και τον υπόλοιπο κόσμο»
Μπάσκετ 17.09.25

Ο Αντετοκούνμπο ζήτησε συγνώμη για το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες: «Έχω μόνο αγάπη για την Τουρκία και τον υπόλοιπο κόσμο»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε το μεγαλείο ψυχής του και πέρα από το γεγονός ότι έκανε μια ενωτική ανάρτηση, θέλοντας να τελειώσει την κόντρα με τον Αλπερέν Σενγκούν, ζήτησε και συγνώμη για σχόλιο που έκανε για τις τουρκικές σημαίες στα social media.

Σύνταξη
Γιουβέντους – Ντόρτμουντ 4-4: Μυθικό ματς και μυθική επιστροφή τις «Γιούβε» με δύο γκολ στις καθυστερήσεις!
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Γιουβέντους – Ντόρτμουντ 4-4: Μυθικό ματς και μυθική επιστροφή τις «Γιούβε» με δύο γκολ στις καθυστερήσεις!

Απίθανο παιχνίδι στο Τορίνο, με οκτώ γκολ, όλα στο δεύτερο ημίχρονο και τη Γιουβέντους να «κλέβει» στο τέλος την ισοπαλία, παρότι η Ντόρτμουντ προηγήθηκε με 2-4 στο 86'!

Αλέξανδρος Κωτάκης
