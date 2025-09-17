Lil Nas X: Σε πρόγραμμα θεραπείας μπήκε ο ράπερ μετά τη σύλληψή του

Ο Lil Nas X μπήκε σε πρόγραμμα θεραπείας, ώστε να δώσει προτεραιότητα στην ψυχική και σωματική του υγεία, έπειτα από τη σύλληψή του.

Τον Αύγουστο, ο ράπερ συνελήφθη αφού εθεάθη να κυκλοφορεί στον δρόμο φορώντας μόνο εσώρουχο και μπότες, ενώ πλέον αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για επίθεση σε βάρος αστυνομικού με πρόκληση σωματικής βλάβης, καθώς και μία για αντίσταση κατά της σύλληψης.

Lil Nas X is prioritizing both his physical and mental health after his wild butt-naked arrest last month … by entering an inpatient treatment program. More details: https://t.co/s8bO5fIaGp pic.twitter.com/MwzbA2Eo4Y — TMZ (@TMZ) September 16, 2025



Στις 15 Σεπτεμβρίου, οι δικηγόροι του εμφανίστηκαν σε δικαστήριο του Λος Άντζελες, όπου ο δικαστής επέτρεψε να παρακολουθήσει θεραπευτικό πρόγραμμα εκτός πολιτείας, σε τοποθεσία που δεν αποκαλύφθηκε, τροποποιώντας τους όρους της σύλληψής του. Η εγγύηση παραμένει στις 75.000 δολάρια και η επόμενη ακρόαση έχει προγραμματιστεί για τις 18 Νοεμβρίου. Ο δικηγόρος του, Ντρου Φάιντλινγκ, επισήμανε ότι η προτεραιότητα είναι η υγεία και η ευημερία του καλλιτέχνη, εκφράζοντας την πεποίθηση πως θα ξεπεράσει το περιστατικό.

«Σίγουρα δεν έκανε χρήση ναρκωτικών»

Μετά τη σύλληψη κυκλοφόρησαν φήμες ότι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο λόγω υπερβολικής δόσης ναρκωτικών, κάτι που διέψευσε κατηγορηματικά ο πατέρας του, Ρόμπερτ Στάφορντ. Τόνισε ότι ο γιος του «σίγουρα δεν έκανε χρήση ναρκωτικών», έχει μετανιώσει για όσα έγιναν και τώρα λαμβάνει τη βοήθεια που χρειάζεται. Ζήτησε, μάλιστα, από το κοινό να προσευχηθεί για αυτόν και να του δείξει την ίδια κατανόηση και συμπόνια που, όπως είπε, δείχνει ο Θεός σε όλους.