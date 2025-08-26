Ο πατέρας του Lil Nas X λέει ότι ο γιος του «έχει μετανοήσει» – Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 5 ετών

Ο πατέρας του Lil Nas X υπερασπίζεται τον γιο του, μετά την απολογία του βραβευμένου με Grammy μουσικού για τέσσερις κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα που του απαγγέλθηκαν σε συνέχεια των φερόμενων επιθέσεων του εναντίον τριών αστυνομικών.

Ο Ρόμπερτ Στάφορντ δήλωσε σε δημοσιογράφους, μεταξύ των οποίων και το NBC News και το TMZ, ότι ο Lil Nas X «έχει μετανοήσει για ό,τι συνέβη» στις 21 Αυγούστου, όταν συνελήφθη μετά από καταγγελίες ότι περπατούσε γυμνός κατά μήκος της λεωφόρου Ventura Blvd. στο Λος Άντζελες.

«Θα λάβει τη βοήθεια που χρειάζεται και απλά προσευχηθείτε για αυτόν», δήλωσε ο Στάφορντ τη Δευτέρα 25 Αυγούστου. «Δώστε του την ίδια χάρη και ευσπλαχνία που ο θεός δίνει σε όλους».

Ο Στάφορντ πρόσθεσε ότι ο καλλιτέχνης είναι «σε ήρεμη ψυχική κατάσταση» και ότι είχε μια ευχάριστη συζήτηση μαζί του.

Ο ράπερ δήλωσε αθώος

Η μηνυτήρια αναφορά που έλαβε το περιοδικό People αναφέρει ότι ο Lil Nas X «άσκησε βία και προκάλεσε τραυματισμό» σε τρεις αστυνομικούς και «έπρεπε να γνωρίζει ότι το εν λόγω πρόσωπο ήταν αστυνομικός που εκτελούσε τα καθήκοντά του εκείνη τη στιγμή».

Σύμφωνα με την αναφορά, ο μουσικός «προσπάθησε παράνομα, με απειλές και βία, να αποτρέψει και να εμποδίσει» έναν τέταρτο αστυνομικό «να εκτελέσει τα καθήκοντα που του επιβάλλονται από το νόμο».

Ο ράπερ δήλωσε αθώος για τρεις κατηγορίες για επίθεση με τραυματισμό αστυνομικού και μία κατηγορία για αντίσταση στο δικαστήριο στις 25 Αυγούστου. Παραιτήθηκε από το δικαίωμα να παραστεί στην προκαταρκτική ακρόαση και η εγγύηση ορίστηκε στα 75.000 δολάρια. Ο δικαστής διέταξε επίσης τον σταρ να ενταχθεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά.

Αν και οι αναφορές έδειχναν ότι ο Lil Nas είχε νοσηλευτεί για υπερβολική δόση ναρκωτικών, ο Στάφορντ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο γιος του δεν είναι τοξικοεξαρτημένος.

Ένας εκπρόσωπος του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε προηγουμένως στο People ότι ο ράπερ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για θεραπεία μετά τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Λος Άντζελες, αν καταδικαστεί, μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών. Η προκαταρκτική ακρόασή του έχει προγραμματιστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου.

*Με πληροφορίες από: People | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Wikimedia Commons