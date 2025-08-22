«Τα τελευταία χρόνια ήταν αρκετά δύσκολα»: Τι είχε πει ο Lil Nas X πριν τον συλλάβουν να κυκλοφορεί ημίγυμνος στον δρόμο

Ο Lil Nas X μίλησε ανοιχτά για τα «δύσκολα» τελευταία χρόνια που πέρασε, λίγους μήνες πριν συλληφθεί την Πέμπτη 21 Αυγούστου.

Ο ράπερ συνελήφθη μετά από κλήσεις που έλαβαν οι αστυνομικοί νωρίς το πρωί για έναν άνδρα «που περπατά γυμνός στο δρόμο» στον κεντρικό δρόμο Ventura Blvd στο Λος Άντζελες, όπως επιβεβαίωσε το Αστυνομικό Τμήμα στο περιοδικό People.

Ο Lil Nas X, φέρεται να είχε έναν διαπληκτισμό με έναν αστυνομικό και κατηγορήθηκε για επίθεση, σύμφωνα με το LAPD. Ο βραβευμένος με Grammy μουσικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περίθαλψη και έκτοτε έχει πάρει εξιτήριο και έχει συλληφθεί.

«Εντελώς χαμένος»

Μήνες πριν από τη σύλληψη και τη νοσηλεία του, τον Φεβρουάριο, μοιράστηκε ένα βίντεο στο οποίο μιλούσε για τη νέα του μουσική και τα μελλοντικά του σχέδια. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ήταν «ασταθής» και «εντελώς χαμένος».

«Τα τελευταία χρόνια ήταν αρκετά δύσκολα για μένα», είπε, σύμφωνα με ένα βίντεο που μοιράστηκε ένας λογαριασμός θαυμαστών στο X. «Ήταν αρκετά δύσκολα», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, μιλώντας για την μουσική του, ανέφερε: «Αυτή τη στιγμή, νιώθω ότι έχω φτάσει σε ένα σημείο όπου έχω αυτοπεποίθηση για τον εαυτό μου και για αυτό που κάνω. Και προσπαθώ να βεβαιωθώ ότι δίνω την απαραίτητη προσοχή στη μουσική μου και στο όραμά μου».

«Στην απομόνωση»

Από τότε, ο ράπερ μοιράζεται σπανίως πληροφορίες για την προσωπική του ζωή, ενώ έχει μιλήσει ανοιχτά για την απόφασή του να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. «Έπρεπε να ζήσω μια συνηθισμένη ζωή», είπε στο περιοδικό People τον Μάρτιο.

«Με το που έγινα ενήλικας είχα υπερβολική φήμη γύρω μου», είπε. «Έτσι, ήταν πολύ ωραίο να βγαίνω έξω, να συναντώ ανθρώπους στους δρόμους και να τρώω σε εστιατόρια, ακόμα και μόνος, περνώντας χρόνο στην απομόνωση».

Τον επόμενο μήνα, ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας, αφού νοσηλεύτηκε επειδή «έχασε τον έλεγχο της δεξιάς πλευράς» του προσώπου του.

Τότε, έδωσε στους πάνω από 10 εκατομμύρια θαυμαστές του μια γεύση από αυτό που αντιμετώπιζε. Ωστόσο, ο Lil Nas X δεν μοιράστηκε ποτέ με το κοινό αν έλαβε διάγνωση και, αν ναι, ποια ήταν αυτή.