«Μου επιτρέπεται να γονατίζω για πολλούς λόγους»: Ο Lil Nas X «παίζει» με τη θρησκευτική διαμάχη

«Το νέο μου single είναι αφιερωμένο στον άνθρωπο που είχε τη μεγαλύτερη επιστροφή όλων των εποχών!» έγραψε ο Lil Nas X στο Twitter, μαζί με μια εικόνα στην οποία εμφανίζεται σταυρωμένος.

Πριν από αυτό, στις 3 Ιανουαρίου, ο μουσικός έγραψε στο Twitter: «Λατρεύω αυτόν τον φαύλο κύκλο που δημιουργεί ο κόσμος μαζί μου. Όταν άρχισα να κάνω μουσική όλοι μου είπαν ότι ήμουν απλά ένας ακόμα ράπερ του Twitter.

Όλη αυτή η viral διαφημιστική εκστρατεία πρωτοξεκίνησε στις 30 Νοεμβρίου, όταν ο σταρ μοιράστηκε ένα βίντεο με μια φολκ μπαλάντα και τη φράση: «Σας πειράζει αν εισέλθω στη χριστιανική μου εποχή;»

Μετά έκανα το μεγαλύτερο τραγούδι όλων των εποχών. Όλοι με αποκάλεσαν «one hit wonder». Μετά έβγαλα ένα από τα πιο δημοφιλή άλμπουμ της χρονιάς με 3 top 5 επιτυχίες. Και τώρα λέτε ότι το νέο μου κομμάτι δεν θα πετύχει. Κάποια στιγμή θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι είμαι ο αγαπημένος του Θεού».

Η βασίλισσα Ελισάβετ και τα «εγκώμια»

Πρόκειται για ένα μόνο από τα πολλά δημοσιεύματα που ο Lil Nas X (κατά κόσμον Montero Lamar Hill) έχει αναρτήσει από τα τέλη του 2023 για να ανακοινώσει το νέο του τραγούδι, το οποίο συνοδεύεται από ένα βίντεο σε σκηνοθεσία και σενάριο του ίδιου, το οποίο έχει ηχογραφηθεί στη Βραζιλία.

Ελάχιστα είναι γνωστά -προς το παρόν- για την κυκλοφορία αυτή, η οποία μοιάζει με προαναγγελία ενός δεύτερου άλμπουμ, του «διαδόχου» του Montero, το οποίο κυκλοφόρησε το 2021 και έγινε παγκόσμια επιτυχία.

Αυτό που φαινόταν να είναι ένα μεμονωμένο πείραγμα βαθμιαία γιγαντώθηκε, με τον μουσικό – επίσημα άθεο μέχρι τότε – να προσπαθεί να μας πείσει ότι έχει ασπαστεί τον χριστιανισμό: χρησιμοποιώντας το σύμβολο του σταυρού αντί του ονόματος του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Αφού κυκλοφόρησε ένα μικρό μέρος ενός τραγουδιού σε στυλ ραπ στον λογαριασμό του στο TikTok, ανακοίνωσε ότι στο single συμμετέχει μια πολύ δημοφιλής ποπ σταρ και ότι θα είναι «η μεγαλύτερη επιστροφή όλων των εποχών».

Ένα άλλο tweet, που αυτή τη φορά περιελάμβανε μια φωτογραφία της τραγουδίστριας Kesha που κρατούσε μια πινακίδα που έγραφε «Νέα μουσική έρχεται σύντομα!», έκανε τον κόσμο να τη σκεφτεί, αλλά η ίδια έσπευσε να διαψεύσει. Στη συνέχεια, στις 9 Ιανουαρίου, μετά την αναγγελία του τραγουδιού και του εξώφυλλου, φανέρωσε ότι η φιλοξενούμενη ποπ σταρ ήταν ο ίδιος ο Θεός.

Σε μια άλλη από τις πολλές αναρτήσεις, εμφανίζεται δίπλα στην τραγουδίστρια Pink Pantheress, ενώ έκανε επίσης retweet έναν σωρό ειδήσεων από λογαριασμούς που φαίνεται να είναι ψεύτικοι, που δημιούργησε ο ίδιος, στις οποίες πολυάριθμοι σταρ περιλούζουν το νέο του τραγούδι με κάθε είδους επαινετικά σχόλια.

Μπορεί κάποιος να διατηρεί τις αμφιβολίες του όταν βλέπει την Beyoncé, τον Elton John, την Taylor Swift, τον Tom Holland, την Ellie Goulding, τη Nicki Minaj ή τη Megan Thee Stallion, αλλά όταν η υποστήριξη προέρχεται από τον Michael Jackson ή τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’, αντιλαμβάνεται ότι ο Lil είναι ειδικός στο να γελάει με όλους ή μαζί τους(;)

«Αμήν»

Αυτό που φαινόταν να είναι ένα μεμονωμένο πείραγμα βαθμιαία γιγαντώθηκε, με τον μουσικό – επίσημα άθεο μέχρι τότε – να προσπαθεί να μας πείσει ότι έχει ασπαστεί τον χριστιανισμό: χρησιμοποιώντας το σύμβολο του σταυρού αντί του ονόματος του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργώντας TikToks μέσα από μια εκκλησία, δείχνοντας φωτογραφίες με υποτιθέμενες διαφημιστικές πινακίδες εκκλησιών που διαφήμιζαν το single του έξω από διάφορους αγροτικούς οίκους λατρείας της Αμερικής, ανακοινώνοντας ότι θα κάνει πρεμιέρα του βίντεο σε εκκλησίες της Νέας Υόρκης, του Σικάγο, του Χιούστον και του Λος Άντζελες, ή δημοσιεύοντας ένα βιντεοπαιχνίδι σχεδιασμένο από τον ίδιο στο οποίο πηγαίνεις στον Παράδεισο ή στην Κόλαση, συνοδευόμενο από την ατάκα: «Θα πετάξεις ψηλά με τους αγγέλους και θα κάνεις πάρτι με τον Θεό ή θα πάρεις π*πα από τον Σατανά και θα κοιμηθείς με τον Χίτλερ;».

Για να τα επιστεγάσει όλα αυτά, στις 3 Ιανουαρίου μοιράστηκε το πρώτο σχέδιο του επίσημου καλλιτεχνικού υλικού: ένα σκίτσο που τον απεικόνιζε ντυμένο ιερέα, με τη λεζάντα «Στο όνομα του πατρός και του υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν».

Μόλις την περασμένη Τρίτη ανακοίνωσε ότι φέτος θα αρχίσει να παρακολουθεί βιβλικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Liberty, ένα «πριβέ» θρησκευτικό κολέγιο με άκρως συντηρητικά ιδεώδη. Αυτό θα μπορούσε να είναι η πλάκα του με τον Κάνιε Γουέστ – ο οποίος ήταν συμπαραγωγός σε ένα από τα τραγούδια του Μοντέρο και πρόσφατα ασπάστηκε την πίστη του – αλλά, πάνω απ’ όλα, το όλο σκηνικό έχει όλα τα εχέγγυα για να αποτελεί μια στρατηγική που στόχο έχει να σκανδαλίσει.

Κάτι που ήδη πετυχαίνει, ενόψει των πολλών μηνυμάτων (αληθινών ή κατασκευασμένων, κανείς δεν ξέρει) από χριστιανούς, οι οποίοι δηλώνουν εξοργισμένοι με τη βλάσφημη συμπεριφορά του Lil, στα οποία απαντά λέγοντας ότι δεν κάνει πλάκα: κάνει τέχνη.

Στην πραγματικότητα, αυτό το είδωλο της ποπ, ο οποίος ανήκει στην LGBTQI+ κοινότητα, απλώς θα τροφοδοτούσε τη διαμάχη με την οποία έχει ήδη ταρακουνήσει τους πιο συντηρητικούς κύκλους των ΗΠΑ με το βίντεο για το Montero (Call Me By Your Name). Αδιάψευστη απόδειξη γι’ αυτό είναι αυτό το σχόλιο από τις 30 Νοεμβρίου: «Μου επιτρέπεται να γονατίζω για πολλούς λόγους».

Λίγα λεπτά αργότερα, έγραψε: «Όλοι σας θεωρείτε ό,τι κάνω ως κόλπο. Ενώ στην πραγματικότητα είμαι απλά ένας καλλιτέχνης που εκφράζει τον εαυτό του με διαφορετικούς τρόπους.

Είτε είμαι καουμπόι, είτε γκέι, είτε σατανιστής, είτε τώρα χριστιανός, όλοι βρίσκετε πρόβλημα! Δεν κάνετε αστυνόμευση σε κανέναν άλλον με τέχνη σαν τη δική μου. Με μισείτε όλοι επειδή είμαι χαριτωμένος και μικροκαμωμένος».

Και συνέχισε λέγοντας: «Υπόσχομαι να κάνω όλους τους haters μου να μην θέλουν πια να ζήσουν φέτος», έγραψε στο Twitter στις 4 Ιανουαρίου.

Και, στην πρώτη του εικόνα για φέτος, εμφανίστηκε φορώντας ένα λευκό φόρεμα, αλά Madonna στο Like a Virgin. Προφανώς, η διαμάχη που σχετίζεται με το βίντεο του Like a Prayer του 1989 (στο οποίο η Madonna χορεύει μπροστά σε φλεγόμενους σταυρούς και φιλάει έναν μαύρο άγιο σε μια εκκλησία), είναι μια πολύκροτη παραπομπή.

*Με πληροφορίες από El pais | Kεντρική φωτογραφία θέματος: Youtube