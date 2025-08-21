O Lil Nas X εισήχθη σε νοσοκομείο – Κυκλοφορούσε με εσώρουχα σε κεντρικό δρόμο και κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το TMZ, τα ξημερώματα της Πέμπτης, 21 Αυγούστου, ο ράπερ Lil Nas X περπατούσε στη μέση ενός κεντρικού δρόμου, φορώντας μόνο τα εσώρουχά του και καουμπόικες μπότες.
Ο Lil Nas X νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, μετά από μια ανησυχητική σκηνή που εκτυλίχθηκε στο Λος Άντζελες.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που περιήλθε στην κατοχή του TMZ Hip Hop, ο ράπερ του «Old Town Road» είναι σχεδόν γυμνός και περιφέρεται άσκοπα στη Ventura Blvd στις 4 το πρωί. Κάποιος που περνούσε με το αυτοκίνητό του τον κατέγραψε, ενώ ο Nas έδειχνε επανειλημμένα την κάμερα και ψέλλιζε ότι πήγαινε σε ένα πάρτι – και σε κάποιο σημείο, έβαλε ένα πορτοκαλί κώνο κυκλοφορίας στο κεφάλι του.
Το περιστατικό
Σύμφωνα με τις πηγές του TMZ, κάτοικοι της περιοχής παρατήρησαν τον Lil Nas και θεώρησαν το περιστατικό αρκετά περίεργο, ώστε να το αναφέρουν στην αστυνομία, ενώ υποστήριξαν ότι μπορεί να βρίσκεται υπό την επήρεια ναρκωτικών.
Όπως αναφέρει το Μέσο, οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν στις κλήσεις των κατοίκων και τον βρήκαν να περπατάει στη μέση του δρόμου, και αφού ο Nas επιτέθηκε στους αστυνομικούς, τον ακινητοποίησαν και του έβαλαν χειροπέδες.
Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί κάλεσαν βοήθεια για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.
Πηγές από τις διωκτικές αρχές που επικαλείται το TMZ αναφέρουν ότι ο Nas ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες, αλλά προς το παρόν προέχει η νοσηλεία του.
*Με πληροφορίες από: TMZ
