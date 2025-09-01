«Λύγισε» ο πατέρας του Lil Nas X: «Δεν άντεξα όταν είδα το παιδί μου πίσω από τα κάγκελα»

Με λόγια γεμάτα συγκίνηση, ο πατέρας του ράπερ Lil Nas X μίλησε για τη στιγμή που αντίκρισε τον γιο του πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Ο καλλιτέχνης συνελήφθη πρόσφατα, όταν βρέθηκε να περιπλανιέται στον δρόμο φορώντας μόνο το εσώρουχό του και μπότες. Τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με τρεις κατηγορίες για επίθεση σε αστυνομικό και μία για αντίσταση στη σύλληψη — μια δοκιμασία που βαραίνει τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του.

«Πες σε όλους συγγνώμη που με είδαν έτσι»

Μιλώντας στους Sunday Times, ο Ρόμπερτ Στάφορντ αναφέρθηκε στη στιγμή που αντίκρισε τον γιο του στη φυλακή, λέγοντας: «Πήγα να τον επισκεφθώ στη φυλακή και μόλις πέρασα την πόρτα, δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα άλλο παρά να κλάψω. Να βλέπω το μωρό μου από την άλλη πλευρά. Δακρύσαμε μαζί για ένα λεπτό».

Ο Lil Nas X ζήτησε από τον πατέρα του να μεταφέρει ένα μήνυμα στο κοινό. «Όταν πήγα να τον δω, μου είπε να πω: ‘Πες σε όλους συγγνώμη που με είδαν έτσι’. Ακόμη και εκείνη τη στιγμή, ζητούσε συγγνώμη από τον κόσμο για κάτι που περνούσε», αποκάλυψε ο Στάφορντ. Εκείνος από τη μεριά του προσπάθησε να του δώσει δύναμη στο παιδί του: «Αυτό που περνάς είναι φυσιολογικό. Όλοι έχουμε καταρρεύσεις πού και πού, αλλά η διαφορά είναι ότι η δική σου παίχτηκε δημόσια».

Μετά τη σύλληψή του, ο ράπερ οδηγήθηκε ενώπιον των Αρχών και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, με την εγγύηση να ορίζεται στα 75.000 δολάρια. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί τέσσερις κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Στην πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες.

Λίγο αργότερα, ο Lil Nas X έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι παρότι οι τελευταίες ημέρες ήταν «τρομακτικές», ο ίδιος είναι αισιόδοξος ότι θα ξεπεράσει τη δοκιμασία. Συγκεκριμένα, είπε στους ακολούθους του: «Το κορίτσι σας θα είναι καλά, θα τα καταφέρει».