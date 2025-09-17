Cardi B: Είναι και πάλι έγκυος;

Η Cardi B αποκάλυψε πως περιμένει το τέταρτο παιδί της, σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο «CBS Mornings». Η βραβευμένη με Grammy ράπερ επιβεβαίωσε ότι είναι έγκυος και ότι το μωρό που περιμένει είναι καρπός της σχέσης της με τον σύντροφό της, τον αστέρα των New England Patriots, Stefon Diggs. Όπως είπε, η γέννηση αναμένεται λίγο πριν ξεκινήσει η πρώτη της μεγάλη περιοδεία, «Little Miss Drama», τον Φεβρουάριο.

Η 32χρονη καλλιτέχνιδα δήλωσε ότι βρίσκεται σε μια πολύ καλή φάση της ζωής της, καθώς ετοιμάζει το νέο της άλμπουμ και παράλληλα ζει ξανά την εμπειρία της μητρότητας. «Νιώθω δυνατή και σίγουρη, γιατί δουλεύω σκληρά αλλά την ίδια στιγμή δημιουργώ μια νέα ζωή», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ο Diggs της προσφέρει στήριξη και σταθερότητα.

Το επερχόμενο άλμπουμ της, με τίτλο «Am I The Drama?», περιλαμβάνει το κομμάτι «Safe», που είναι εμπνευσμένο από το αίσθημα ασφάλειας που της χαρίζει η σχέση τους. Η ίδια αποκάλυψε ότι πριν από λίγες εβδομάδες βίωσε κρίση πανικού λόγω του άγχους για την κυκλοφορία του δίσκου, όμως η παρουσία του Diggs στάθηκε καταλυτική για να ξεπεράσει την πίεση.

Η στήριξη του συντρόφου της

Η Cardi B παραδέχτηκε ότι η σκληρή κριτική συχνά την αποθαρρύνει από το να κυκλοφορεί μουσική. Παρ’ όλα αυτά, η στήριξη του συντρόφου της την κάνει να αισθάνεται ότι «μπορεί να κατακτήσει τον κόσμο». Με χιούμορ πρόσθεσε ότι κράτησε κρυφή την εγκυμοσύνη της για να «κλείσει πρώτα κάποιες συμφωνίες» και αστειεύτηκε λέγοντας ότι δεν το έχει ακόμη αποκαλύψει στους γονείς της γιατί «τους φοβάται».

Η ράπερ έχει ήδη τρία παιδιά με τον Offset, από τον οποίο χώρισε έπειτα από μια θυελλώδη σχέση. Όπως είπε, δίσταζε να εμπιστευτεί ξανά την αγάπη, μέχρι που ο Diggs της ζήτησε «μια ευκαιρία για να τη γιατρέψει».

Πλέον, με την εγκυμοσύνη της επίσημα γνωστή, η Cardi B απευθύνθηκε στο κοινό με το γνώριμο χιούμορ της: «Αγοράστε το άλμπουμ μου, γιατί τώρα είμαι μαμά τεσσάρων και χρειάζομαι πάνες». Για το νέο της άλμπουμ τόνισε ότι είναι ολοκληρωμένο και αγγίζει «κάθε πτυχή» που ήθελε να εκφράσει, προσθέτοντας πως πρόκειται για κάτι μοναδικό στη μουσική σκηνή σήμερα.