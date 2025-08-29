Η Cardi B κατηγορείται ότι επιτέθηκε και έφτυσε γυναικά που δούλευε ως ασφάλεια σε ιατρικό κέντρο

Η δίκη της Cardi B, η οποία αφορά κατηγορίες ότι επιτέθηκε σε έναν φρουρό ασφαλείας μέσα σε ένα ιατρικό κέντρο στο Μπέβερλι Χιλς το 2018, ξεκίνησε τη Δευτέρα στο Λος Άντζελες με την κατάθεση του φερόμενου ως θύματος.

Η Εμάνι Έλις κατηγόρησε την ράπερ για επίθεση και σωματική βία στην αγωγή που κατέθεσε το 2020, ισχυριζόμενη ότι η Cardi B της επιτέθηκε σωματικά, την χαράκωσε στο πρόσωπο με τα νύχια της και την έφτυσε κατά τη διάρκεια του περιστατικού στο ιατρείο ενός μαιευτήρα.

Το περιστατικό

Η Έλις, που ήταν φρουρός ασφαλείας στο κτίριο όπου στεγαζόταν το ιατρείο του μαιευτήρα εκείνη την εποχή, κατέθεσε ότι η σύγκρουση συνέβη αφού η Cardi B, που ήταν τότε έγκυος στο πρώτο της παιδί, βγήκε από το ασανσέρ στον πέμπτο όροφο. Η Έλις τότε αναφώνησε κάτι σαν «Ουάου, αυτή είναι η Cardi B», κάτι που φάνηκε να εκπλήσσει τη ράπερ, της οποίας η εγκυμοσύνη δεν ήταν ακόμη γνωστή στο κοινό εκείνη την εποχή.

Στη συνέχεια, η Cardi B φέρεται να «της επιτέθηκε» και να την κατηγόρησε ότι χρησιμοποιούσε το τηλέφωνο που κρατούσε για να διαδώσει την είδηση.

«Αφού με άκουσε να λέω το όνομά της, γύρισε πίσω και το πρώτο πράγμα που είπε, συγγνώμη για τη γλώσσα μου, ήταν: ‘Γιατί στο διάολο λες στους άλλους ότι με είδες;’», κατέθεσε η Έλις.

Η Έλις κατηγόρησε επίσης την ράπερ ότι την έβρισε, της έκανε body-shaming και την έφτυσε. «Μου είπε: ‘Άντε γαμήσου, χοντροκώ@@, θα σε σπάσω στο ξύλο. Θα ζητήσω να σε απολύσουν. Γι’ αυτό το λόγο είσαι στην ασφάλεια’».

Η Έλις περιέγραψε την εικαζόμενη επίθεση ως «τραυματική», ισχυριζόμενη ότι χρειάστηκε να επισκεφτεί πλαστικό χειρούργο για να διορθώσει την ουλή στο πρόσωπό της. Κατέθεσε μάλιστα ότι τα νύχια της ράπερ είχαν μήκος περίπου 5-7 εκατοστά.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο δικηγόρος της Cardi, Πίτερ Τζ. Άντερσον, έκανε ερωτήσεις στην Έλις σχετικά με τις αντιφάσεις που διαπιστώθηκαν μεταξύ της καταγγελίας και της αναφοράς του συμβάντος που υπέβαλε σε έναν προϊστάμενο, συμπεριλαμβανομένης της ακριβούς θέσης του τραύματος στο πρόσωπό της και του αν χρησιμοποιούσε τηλέφωνο τη στιγμή του συμβάντος. Ο Άντερσον χαρακτήρισε την Έλις ως την επιτιθέμενη και αναγνώρισε ότι υπήρξε λογομαχία, αλλά ότι η Cardi δεν άγγιξε ποτέ την Έλις.

Η ράπερ «φοβόταν για το αγέννητο μωρό της», είπε ο Άντερσον. «Αυτή ήταν η πρώτη της εγκυμοσύνη και μια πολύ μεγαλόσωμη γυναίκα προχωρούσε προς το μέρος της», πρόσθεσε.

* Με πληροφορίες από: Entertainment Weekly